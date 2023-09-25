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來源 BDO
BDO環境、社會及管治大獎：以「碳中和」為今屆大獎成立五週年之主題，上市公司提名反應熱烈

香港，2023年9月25日 -（亞太商訊）- 全球第五大會計及諮詢網絡BDO自2018年起舉辦BDO環境、社會及管治大獎，鼓勵企業將可持續發展納入業務模式，藉以承擔社會責任，是可持續發展的倡導者。2023年迎來大獎成立五週年，BDO將一如既往推動企業在環境、社會及管治（ESG）方面的發展，而大獎亦標誌著企業在ESG各個領域表現超卓的象徵。

BDO ESG大獎一直廣受上市公司的支持，今屆提名反應熱烈，得獎名單將於2023年10月12日假香港君悅酒店舉行的BDO環境、社會及管治大獎頒獎典禮宣布，組別包括「ESG最佳表現大獎」、「最佳ESG報告大獎」、「ESG年度大獎」、「主題大獎」及新增的「ESG突出表現大獎—H股公司」獎項。

本屆獎項的主題為「碳中和」，除配合大獎提倡卓越ESG發展的宗旨外，亦帶出應對氣候變化的迫切需要。今年的「主題大獎」將表揚致力實現淨零碳排放、並在以下三個主要方面表現優秀的上市公司，包括 i) 年度最大的碳排放減幅（絕對值與强度）; ii) 本年度推出的減排措施能夠長遠顯著減少商業活動的碳排放; 及 iii) 訂立的長期願景及實際計劃能夠實現「碳中和」。是次頒獎典禮亦會舉行以「制定達至碳中和的業務策略」（Shaping business strategies for carbon neutrality）為題的研討會，將邀請來自BDO、大學及行業協會的代表出席，與香港上市公司分享他們的見解及建議。

BDO董事兼風險諮詢服務總監鄭文漢表示：「我們很高興本年度BDO環境、社會及管治大獎是自疫情後首個實體頒獎典禮，提名反應踴躍，足證大獎的認受性正不斷提升。大獎除表揚企業在ESG方面的傑出表現外，更重要是鼓勵企業透過將可持續發展融入業務實踐，提高他們履行社會責任的意識。此外，藉著不斷推動企業兌現ESG承諾，企業亦能就履行合規責任作更充分的準備，實踐長期可持續增長。」

香港聯合交易所有限公司在今年較早時提出新的氣候風險報告規定，新規定對應國際可持續準則理事會（ISSB）發布的國際財務報告準則S2氣候相關披露標準，呼籲作出更嚴格的氣候相關披露，並要求企業於2024年1月1日財政年度採用新披露標準守則前，投放資源改善相關的系統、程序及專業知識範疇。

鄭文漢補充：「氣候變化與全球暖化息息相關，主要是來自人類的吸熱溫室氣體（以二氧化碳為主）的排放量增加，因此，越來越多企業意識到在業務上發展及推行長期淨零碳排放的責任，藉以應對氣候相關的風險，並為所有持份者創造持續的長遠價值。BDO相信，新守則將鼓勵香港上市公司遵守國際財務報告準則，繼續鞏固香港作為投資者至可信賴及領先金融樞紐的地位。」

有關香港立信德豪會計師事務所有限公司 (BDO Limited)

香港立信德豪會計師事務所有限公司是BDO會計師事務所國際網絡的香港成員所。BDO國際網絡遍佈全球164個國家及地區，透過1,803多個辦事處及超過111,300多名專業人員，在世界各地提供財務諮詢服務。香港立信德豪自1981年在香港成立，致力透過全面的專業服務協助企業成長。專業服務包括審計服務、商業及外包服務、風險諮詢服務、專項諮詢服務及稅務服務。有關詳情，可參閱網站 www.bdo.com.hk



話題 Press release summary

部門 金融, 业务, Funds & Equities, Banking & Insurance
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