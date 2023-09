Monday, 25 September 2023, 15:38 HKT/SGT Share:

來源 BDO BDO環境、社會及管治大獎:以「碳中和」為今屆大獎成立五週年之主題,上市公司提名反應熱烈

香港,2023年9月25日 -(亞太商訊)- 全球第五大會計及諮詢網絡BDO自2018年起舉辦BDO環境、社會及管治大獎,鼓勵企業將可持續發展納入業務模式,藉以承擔社會責任,是可持續發展的倡導者。2023年迎來大獎成立五週年,BDO將一如既往推動企業在環境、社會及管治(ESG)方面的發展,而大獎亦標誌著企業在ESG各個領域表現超卓的象徵。 BDO ESG大獎一直廣受上市公司的支持,今屆提名反應熱烈,得獎名單將於2023年10月12日假香港君悅酒店舉行的BDO環境、社會及管治大獎頒獎典禮宣布,組別包括「ESG最佳表現大獎」、「最佳ESG報告大獎」、「ESG年度大獎」、「主題大獎」及新增的「ESG突出表現大獎—H股公司」獎項。 本屆獎項的主題為「碳中和」,除配合大獎提倡卓越ESG發展的宗旨外,亦帶出應對氣候變化的迫切需要。今年的「主題大獎」將表揚致力實現淨零碳排放、並在以下三個主要方面表現優秀的上市公司,包括 i) 年度最大的碳排放減幅(絕對值與强度); ii) 本年度推出的減排措施能夠長遠顯著減少商業活動的碳排放; 及 iii) 訂立的長期願景及實際計劃能夠實現「碳中和」。是次頒獎典禮亦會舉行以「制定達至碳中和的業務策略」(Shaping business strategies for carbon neutrality)為題的研討會,將邀請來自BDO、大學及行業協會的代表出席,與香港上市公司分享他們的見解及建議。 BDO董事兼風險諮詢服務總監鄭文漢表示:「我們很高興本年度BDO環境、社會及管治大獎是自疫情後首個實體頒獎典禮,提名反應踴躍,足證大獎的認受性正不斷提升。大獎除表揚企業在ESG方面的傑出表現外,更重要是鼓勵企業透過將可持續發展融入業務實踐,提高他們履行社會責任的意識。此外,藉著不斷推動企業兌現ESG承諾,企業亦能就履行合規責任作更充分的準備,實踐長期可持續增長。」 香港聯合交易所有限公司在今年較早時提出新的氣候風險報告規定,新規定對應國際可持續準則理事會(ISSB)發布的國際財務報告準則S2氣候相關披露標準,呼籲作出更嚴格的氣候相關披露,並要求企業於2024年1月1日財政年度採用新披露標準守則前,投放資源改善相關的系統、程序及專業知識範疇。 鄭文漢補充:「氣候變化與全球暖化息息相關,主要是來自人類的吸熱溫室氣體(以二氧化碳為主)的排放量增加,因此,越來越多企業意識到在業務上發展及推行長期淨零碳排放的責任,藉以應對氣候相關的風險,並為所有持份者創造持續的長遠價值。BDO相信,新守則將鼓勵香港上市公司遵守國際財務報告準則,繼續鞏固香港作為投資者至可信賴及領先金融樞紐的地位。」 有關香港立信德豪會計師事務所有限公司 (BDO Limited) 香港立信德豪會計師事務所有限公司是BDO會計師事務所國際網絡的香港成員所。BDO國際網絡遍佈全球164個國家及地區,透過1,803多個辦事處及超過111,300多名專業人員,在世界各地提供財務諮詢服務。香港立信德豪自1981年在香港成立,致力透過全面的專業服務協助企業成長。專業服務包括審計服務、商業及外包服務、風險諮詢服務、專項諮詢服務及稅務服務。有關詳情,可參閱網站 www.bdo.com.hk。



