Monday, 25 September 2023, 14:27 HKT/SGT Share: “雙碳”下的綠色實踐 看聯控如何攜成員企業走出自身特色

香港,2023年9月25日 -(亞太商訊)- 據信報財經新聞報道,在應對氣候變化已成為全球各國高度共識的當下,中國提出2030年碳達峰與2060年碳中和目標,促使各行業紛紛加入低碳轉型的行列。聯想控股(3396.HK)為更好地驅動低碳戰略,亦制定2025綠色低碳總體目標,通過持續擴大可再生能源的使用比例、積極推動各附屬公司實踐節能減排行動,回應國家「雙碳」目標,邁向企業碳中和,其多年實踐榮獲《信報財經新聞》ESG表彰計劃2023的認證。 聯想控股制定2025綠色低碳目標,包括推動旗下聯想集團等公司定期展開資訊披露;設專門ESG委員會主導氣候、相關風險及機遇的討論;由董事會直接監督ESG績效,促進氣候管理政策和目標的實現;實施多元化管理和應對措施,如節能減排、綠色低碳產品研發、綠色建築和零碳工廠建設、綠色投資等。與此同時,附屬公司亦根據其業務性質制定與總體目標相符的減碳目標,為具體減碳措施制定明確方向,共同構建豐富的低碳體系。 打造中國ICT工廠「零碳」標杆 近年如何達致「零碳」成為了企業可持續發展的重要課題,「數據驅動製造」也成為「零碳工廠」發展的大勢所趨。聯想集團承諾於2050年達成整體價值鏈溫室氣體淨零排放,建設國家級綠色工廠,並推進「零碳工廠」轉型,其位於武漢的產業基地園區,於整個屋頂約5萬平方米面積,按照最大的光伏承載量安裝光伏面板,每年生產210萬度清潔能源,可滿足2000個家庭全年用電量,從根本上減少1104噸碳排放,每年可以節省用電42萬度。 此前,中國節能協會、中國標準化研究院、上海市能效中心等20多家全球權威機構和領先企業正式發佈了「零碳工廠評價規範」團體標準,成為全球首個「零碳工廠」完整、可量化的建設標準和評價細則。聯想集團和中國電子技術標準研究院則進一步聯合編制首個ICT行業「零碳工廠」標準,為業界打造了科學的、可複製的零碳製造智慧解決方案。 除了由源頭推動零碳發展,聯想集團天津產業園區更設置「五位一體」的零碳框架,涵蓋可再生能源使用、低能耗基礎設施、數字化信息平台協同、生產全流程碳排放追蹤、碳中和績效管理,從製造到供應鏈的各個環節充分應用綠色技術,最大程度實現園區營運的節能減碳,正符合了國家氣候戰略中心所提出的倡議:「『雙碳』目標下,領先的企業需牽頭強化能力、完善標準、示範引導,以推動行業、國家乃至國際上工廠低碳、零碳化的發展。」 佈局低碳新材料產品 把握清潔技術機遇 綠色新材料是各行業實現碳達峰、碳中和目標的另一重要基礎,全球各國高度重視新材料與資源、環境和能源的協調發展。近年在各國政策的驅動以及發電成本快速下降的推動下,光伏產業規模持續擴大,步入快速增長階段。2021年全球光伏新增裝機量達170GW,成為全球增速最快的可再生能源,預計2023年全球光伏新增裝機量將達243GW。聯想控股旗下國家級「綠色工廠」聯泓新科,率先實現EVA光伏膠膜料的國產替代,提升了光伏產業核心原材料的自給程度,更順利完成EVA裝置技術升級擴能改造,今年上半年產量同比增加33%。同時,聯泓新科通過持續的工藝優化和技術創新,有效減少二氧化碳排放。 此外,聯想控股旗下正奇控股設立正奇光能科技,從事高效N型光伏電池片的生產,該項目一期5GW力爭今年內建成投產,預測年可新增綠電70億千瓦時,節約標準煤87萬噸,減排二氧化碳700萬噸。以上案例不難看出,聯想控股在如何推動旗下附屬公司將綠色發展與各自業務形態相結合方面,已走出了一條獨具特色的發展道路。 推動綠色金融 助力低碳生態 香港作為亞洲主要的綠色債券中心,去年綠色和可持續債券發行量佔亞洲的三分一以上,聯想控股作為港股大型上市公司,旗下企業亦致力探索綠色金融領域。盧森堡國際銀行共設有六隻ESG相關投資基金,並持續推出包括太陽能電池板貸款、氣候貸款、環保汽車融資等在內的綠色金融產品。 自2022年5月首次推出綠色債券框架以來,盧森堡國際銀行已向投資者發行多筆綠色債券,綠色債券框架已成為其業務重要組成部分。與此同時,盧森堡國際銀行還通過支持新能源公務車輛採購、100%使用可再生電力、提供氣候貸款和光伏貸款等方式,助力低碳生態發展。 有業內專家認為,推行ESG最大的挑戰是沒有先例可循,也沒有標準答案,所有企業均在實踐中摸索;隨著實踐經驗累積,ESG報告、資訊披露的質量才能逐步提升,而ESG標準的規範化是第一步,真正挑戰在於執行、落實的細節。在這一方面,聯想控股可謂通過實際行動,積極響應國家「雙碳」戰略,助力可持續發展,推動並實踐企業社會責任,從而建立自身長遠的品牌價值。



話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network