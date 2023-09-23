巨星傳奇：明星IP賦能的創新型新零售玩家 浦銀首予「買入」評級 目標價7.8港元



香港，2023年9月25日 -（亞太商訊）- 巨星傳奇集團有限公司（6683.HK）成立於2017年，是一家專注於新零售和IP創造及營運的公司，兩者業務可各自創造收入，同時公司通過開發明星組合IP，為分銷模式及直播帶貨引流及導流，迅速完成公域流量與私域流量的精準轉化，IP變現之餘並能帶動新零售業務的銷量增長，形成流量閉環。該公司於今年7月成功上市，其上市首日股價漲幅和累計漲幅在今年的IPO公司中均位列前十名；而在8月，公司首度公布中期業績，顯示實現營收、淨利及毛利全面的增長。近日，公司亦宣布IP授權業務拓展至元宇宙，不斷拓寬IP矩陣的邊界和可能性。 9月14日，浦銀國際發佈研究報告，首次覆蓋巨星傳奇，首予「買入」評級，考慮到公司明星IP與公司新零售和直播業務的深度融合帶來的發展潛力，用27x 2024E P/E（接近東方甄選10%的折扣）進行估值，目標價為7.8港元。 據悉，巨星傳奇有兩大主營業務，其一為IP創造和營運，主要為IP內容創作及管理，包括媒體內容策劃、活動策劃、明星IP管理，以及IP許可及銷售相關產品；其二為新零售業務，主要以健康管理產品及護膚品的開發及銷售為主。 研報指出，巨星傳奇借助自有明星IP產生的流量帶動品牌知名度提升，賦能公司 IP業務及新零售業務的發展，形成獨有的商業模式。公司除就周杰倫IP授權與杰威爾簽訂協議，鎖定與周杰倫IP合作優先權，製作周杰倫首個戶外真人秀《周遊記》，及其官方二次元「周同學」，也為不同藝人打造獨特IP和內容。 巨星傳奇集團有限公司董事長馬心婷表示，「並非所有的明星都是IP，要有內容才能算稱得上是IP，而IP的真正價值在於注入情感」。她舉例，自2021年年底起，巨星傳奇開始將劉畊宏「運營」為超級健身IP。憑藉著劉畊宏超過30年的健身經驗，公司協助其在社交媒體上形象運營及直播規劃，輸出健康飲食及生活方式，讓粉絲產生認同感。 值得一提的是，在疫情期間，巨星為劉畊宏打造一系列的「陪伴式直播」，最終靠著「本草綱目毽子操」火爆全網，創下153億次觀看，成功與粉絲建立了深刻的情感共鳴及搶佔心智，使其在抖音平台的粉絲數自2022年1月的100萬左右，增長至2022年末的7150萬，單月漲粉6000萬，成為抖音歷史上月度增粉最高的賬號。 此外，巨星傳奇亦為王婉霏Vivi、方文山、詹宇豪、梁心頤、張傑等多位藝人打造明星相關IP並持續拓展明星IP組合，在今年上半年與陳法蓉的藝人經紀公司訂立合作協議，另與孫耀威的藝人經紀公司訂立諒解備忘錄。從流量儲備來看，巨星傳奇現有明星IP組合的累計粉絲數已達2億，體現出影響力和商業價值。這也意味著這一業務潛在的增量空間仍較大。 進軍元宇宙 擴大IP授權業務 當前元宇宙的概念備受矚目，其應用場景正逐步拓展到遊戲、教育、旅遊及社交等多個行業。而在今年5月，巨星傳奇宣佈攜手杰威爾音樂、中國移動以及好萊塢特效團隊Weta Workshop共同為周杰倫打造「周同學」數智人，將IP授權業務拓展至元宇宙。此一合作標誌著公司擴展元宇宙IP創造和運營業務的起點，也是進入元宇宙生態系統的第一步。 巨星傳奇表示，元宇宙的核心發展要素並非只靠技術，更重要的是「內容」。公司透露下一步將打造數智人元宇宙世界觀，並圍繞此世界觀開展未來一系列內容IP，像是音樂、電影以及演唱會等。巨星傳奇管理層期待能最大程度地發揮IP的優勢，談更多授權的可能性，豐富IP變現的方式。 新零售產品多樣性 關注大健康領域 在新零售業務方面，公司一直專注於低碳健康管理產品以及護膚品的開發及銷售，其中以魔胴咖啡為首的健康管理產品是收入貢獻最大的品類。按2020至2022年總商品交易額計算，巨星傳奇已連續3年蟬聯中國防彈咖啡市場最大的公司，2022年份額達24.9%。護膚品方面，也有多個產品子品牌，包括針對皮膚老化人群的摩肌博士，以及針對年輕一代的茶小姐等。 去年7月，巨星傳奇為劉畊宏和Vivi量身打造的品牌「愛吃鮮摩人」正式上線。該品牌主打健康至上、配料表乾淨、無額外添加劑的健康產品，主要佈局線上渠道，陸續入駐抖音、天貓、小紅書等主流電商平台。愛吃鮮摩人首次推出第一款爆品抹茶粉，直播開售秒搶10萬盒，截止今年6月底，抹茶粉累計已經銷售破250萬盒。該產品入選食品飲料直播商品榜TOP50，品牌在2022年的GMV更是突破2000萬。 其後，巨星傳奇把握打造爆款優勢，研發抹茶衍生產品，縱深發展攻佔市場。愛吃鮮摩人在今年陸續推出抹茶榴蓮千層蛋糕、抹茶冰激凌和抹茶列巴。其中，兩款新品抹茶冰激凌和虎皮鳳爪，在「劉畊宏肥油咔咔掉」抖音直播間引起熱烈反響，一度登頂熱門時段的「618大咖榜」與「直播總榜」。根據上半年的財報顯示，愛吃鮮摩人銷售收入約1510萬元，佔新零售業務收入的比例為17.0%，一年內實現從零到千萬銷售額，展露打造爆品潛力。 馬心婷強調，生命和健康是「重要剛需」，如果說公司通過打造IP內容守護大家的心靈健康，那麽公司研發的產品則可照顧大家的身體健康。她進一步指，公司發展之道是「厚積薄發」，未來會堅守著穩健成長的原則，與消費者共同成長。 浦銀：新零售與IP業務將持續增長 展望未來，巨星傳奇將繼續豐富其核心產品、媒體內容及明星組合，以鞏固其獨特的IP賦能業務模式。該公司參與製作的兩套主要IP節目：由周杰倫主演的真人秀節目「周遊記」第二季；及以庾澄慶為中心的音樂脫口秀「樂來樂快樂」，將於2023年下半年播出。除傳統IP內容外，巨星傳奇亦與咪咕及其他業務夥伴於深化元宇宙方面的合作，專注於元宇宙的IP內容創造。 至於新零售業務方面，公司繼續看好中國內地的消費者健康市場發展前景，故未來會研發更多元化的健康及美容產品，以及考慮拓展寵物市場，並運用公司在IP管理上的強項，結合藝人的專長，持續為消費者帶來健康和快樂。 浦銀預測，隨著下半年的電視節目播出，以及開展健身演唱會、藝人管理、電商直播等業務，公司IP創造業務將在2023年將錄得約213%的收入增長；新零售方面，在直播帶貨和持續研發健康管理產品的帶動下，2024年收入預計將高速增長85%。 2023-09-23 來源：iMoney 智富雜誌



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