AI公司量化派創始人周灝榮獲2023中國人工智能商業傑出貢獻人物獎



香港，2023年9月21日 -（亞太商訊）- 9月20日，《互聯網週刊》、中國社會科學院資訊化研究中心、eNet研究院、德本諮詢聯合發佈了2023中國新科技100強暨秋季金i 獎名單，量子數科科技有限公司（以下簡稱“量化派”）榮獲2023中國人工智能最具投資價值獎，量化派創始人兼CEO周灝獲得2023中國人工智能商業傑出貢獻人物獎，成為本屆金i 獎人工智能領域的雙料王。 量化派創始人兼CEO周灝 據悉，本次2023中國新科技100強的遴選，旨在挖掘各行業中具有新科技代表性、創造可持續價值的企業，表彰新理念、新技術、新模式、新應用。亦旨在為相關政府職能、經濟區域、產業園區、產學研政策部門提供戰略諮詢和支持性參考依據。 人工智能，作為全球科技界最熱門的話題，已經逐步應用於更為廣泛的場景，特別是Chatgpt橫空出世以來引發的關注，更是前所未有。這背後透露出的現實，是人工智能技術在解決實際問題方面發揮出的巨大潛力。在秋季金i獎中，“i”所代表的正是由互聯網時代核心特徵推動而聯合起來的世界，創新與發現的精神，金i獎作為品牌和載體之一，希望成為傳達創新的中心，傳達使命的中心，挖掘和傳達從優秀到卓越企業的目標、使命和價值觀，量化派及其創始人周灝的入圍，正代表著這一偉大時代下，可持續增長的科技力和創新力。 創始人對於數位化的精神信仰 “在數位化轉型升級的道路上，周灝從未停止，他始終銳意進取，不斷創新，用實踐築夢。”這是量化派創始人兼CEO周灝榮膺2023中國人工智能商業傑出貢獻人物獎的獲獎詞。 量化派創立於2014年，是中國領先的場景化數字解決方案提供商，其整個研發團隊均由周灝親自領導。翻看周灝的個人經歷，他先後畢業于北京大學天文專業、美國萊斯大學物理專業，並獲得博士學位；曾就職於美國摩根士丹利及第一資本，在AI演算法及管理方面擁有十餘年的經驗。頒獎詞中也這樣形容周灝，“擁有嚴謹的處事風格、敏銳的戰略眼光、先進的創新思維、獨到的管理方法及突出的領導能力。” 為了打造更為優秀的團隊，周灝不斷思考新技術的應用與新場景的創新，這也讓量化派在行業內的競爭優勢愈加鮮明。據統計，量化派的研發團隊占雇員總人數47%以上，平均工作經驗約9年。同時，量化派的科研投資金額逐年增長，並擁有多項發明專利及軟體著作權。 一路走來，在周灝的帶領下，量化派在數位化轉型升級的賽道上闖出了越來越多的可能，如今，量化派已成功運用多種數位化場景，涵蓋多個領域，贏得行業內外的廣泛認可。 面對數位化轉型雨後春筍般的迅猛之勢，但見數字經濟激蕩下迸發出來的新活力。在量化派八周年慶典上，創始人兼CEO周灝表示：“我希望大家不要沉浸在8年的過往中，而是真正地抬頭看看未來的、最遠的地方。面對時刻在變的移動互聯⽹時代，帶給我們的永遠都是挑戰和機遇並行。”可以預見，數位時代的迅猛浪潮之下，時刻準備著的量化派，正不斷積蓄力量，以把握新科技為內驅力，迎接下一場競技。 看得見的進階之勇和時代之路 數字經濟發展的大趨勢下，國家的支持進一步促進了包括人工智能在內核心科技的應用，近些年來，包括人工智能在內的數位技術也已經開始在企業發展的各個環節當中發揮巨大作用，消費、汽車、電商、外賣等行業都能看到數位技術的縮影。一大批高新技術企業正在數位科技服務實體行業的進程中發揮著巨大價值。 經歷著市場與行業的錘煉，量化派逐步摸索出來屬於自己商業模式。以AI技術為驅動，依託領先的閉環場景化服務能力、模組化運營能力、規模化商品及服務輸出能力與強勁的AI賦能能力，為多行業提供場景化數位賦能服務，説明其實現場景、科技、流量、運營、商品及服務的數位化深度融合。這無疑是具有時代“先進性”的。 一方面，量化派在多場景下的產品應用不斷“出圈”。以消費地圖為例，量化派構建了城市、企業和消費者之間的新型消費關係，以1+N的形態實現區域生態圈場景的搭建和運營，截至目前，量化派已服務北京市朝陽區、⼤興區、海澱區以及內蒙古包頭市等全國多個地區和城市，説明政府及本地商家搭建數字消費場景，實現本地用戶流量的運營及商業化變現，拓展了包括汽車服務、消費電子等在內的消費場景。 今年2月21日，量化派於港交所重新遞交了上市申請，中金公司、中信證券為其聯席保薦人。招股書資訊顯示， 2022年，消費地圖及相關本地消費場景交易量達4.21億，相關收入自推出已經錄得2.13億。根據沙利文的資料顯示，在中國按2022年的收益計，量化派在按效果付費場景化數位解決方案提供商中排名第一，在場景化數位解決方案提供商中排名第七。 另一方面，憑藉先進的商業模式、卓越的管理團隊和領先的科技力量，量化派也贏得了眾多投資機構的青睞，包括陽光保險、複星集團、高榕資本、將門投資等。與此同時，量化派也與眾多行業客戶建立了深度的業務合作關係。 在中國數位化解決方案行業，量化派的自身優勢正不斷增進。如今，量化派奪得2023中國人工智能最具投資價值獎，正如頒獎詞中提到的，秉承“數字驅動世界，智能點亮生活”的使命，量化派踐行數字中國戰略，躬身打造屬於中國的數位化增長引擎，正以實際行動和優秀業績致力於成為全球領先的場景化數位賦能公司。



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