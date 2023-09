Thursday, 21 September 2023, 08:45 HKT/SGT Share: 民銀證券:首予巨星傳奇(6683.HK)“買入”評級 目標價8.8港元 ——擁有IP賦能的獨特新零售運營商

香港,2023年9月21日 -(亞太商訊)- 9月19日,民銀證券有限公司研究部發佈巨星傳奇(6683.HK)首次覆蓋研究報告,給予“買入”評級,目標價為8.80港元。報告稱,該目標價代表2024財年預期市盈率31倍或合理的0.5倍市盈增長率(基於該行預計公司2022-2024財年調整後淨利潤複合年增長率達63%);從另一角度看,該目標價的預期市盈率較其最接近同業東方甄選(1797.HK)2024財年預期市盈率33倍存有6%折讓。 據悉,巨星傳奇的業務營運包括兩個分部,即新零售分部及IP創造及營運分部。 在新零售分部,巨星傳奇主要專注於低碳水化合物健康管理產品及護膚品開發及銷售,且擁有區別於競爭對手的獨特優勢。研報指出,巨星傳奇憑藉對防彈飲料市場的瞭解以及消費者對低碳水化合物飲食的偏好,迅速在中國防彈飲料市場建立了領先的行銷地位,相信其開發和推出健康管理產品的能力,是未來進一步成功的重要因素。研報稱,按2020至2022年總商品交易額計算,巨星傳奇已經連續三年蟬聯中國防彈飲料市場第一,2022年市場份額達24.9%,比第二大行業參與者高出8倍以上,表明公司在中國防彈飲料市場處於領先地位。 在IP創造及營運分部,巨星傳奇通過自身明星IP孵化能力,促進多管道業務共同發展。巨星傳奇的IP創造及營運業務包括媒體內容製作、活動策劃、明星IP管理服務以及授權其明星IP並售出相關產品。從IP資源來看,巨星傳奇除去為周杰倫打造二次元IP“周同學”外,還為劉畊宏、王婉霏(Vivi)、方文山、詹宇豪、梁心頤、張傑等多位藝人打造明星IP並持續拓展明星IP組合,今年上半年,還與陳法蓉的藝人經紀公司訂立合作協議,亦與孫耀威的藝人經紀公司訂立諒解備忘錄。 研報指出,公司除為周杰倫和庾澄慶製作了兩檔IP節目之外,還通過策劃和發展與劉畊宏及其他名人合作線上線下活動以及直播等內容,為公司業務帶來持續增長。民銀證券表示,巨星傳奇透過直播運營能力和分銷健康管理產品的成功經驗,在抖音直播商店銷售自有產品,在2022財年實現了3410萬元的收入。 而新零售運營與IP創造及營運的協同合作,為公司業務帶來了增長潛力。研報認為,公司透過其獨特的商業模式,即明星IP賦能為新零售業務及KOC/KOL為主的分銷商和經銷商模式銷售產品,提升了其產品在市場中的信譽和品牌知名度,並有助於其產品推廣。研報表示,巨星傳奇多元的IP創造和營運業務不僅為新零售業務提供了關鍵支持,還實現了其收入來源的多樣性。因此,民銀證券認為,在中國社交電商領域,巨星傳奇是少數擁有明星IP賦能的市場參與者之一。 考慮到2022年因疫情影響導致需求暫時受挫後,中國消費者健康社區社交電子商務行業以及防彈飲料市場在2022年至2027年間有望出現彈性增長,同時巨星傳奇亦將持續研發其他核心產品。報告亦稱,公司直播電商業務規模不斷擴大將可提供額外盈利來源,預期直播電商業務將於2023年下半年提速。此外,鑒於2023年下半年,其參與製作的兩檔主要IP節目周杰倫真人秀《周遊記2》、與庾澄慶打造的流行音樂脫口秀《樂來樂快樂》的播出帶來的直接收入和對品牌銷量的賦能效應,民銀證券預計2023年下半年將貢獻巨星傳奇2023財年的大部分盈利,預計巨星傳奇2023財年和2024財年調整後淨利潤分別為人民幣1.21億元和人民幣2.06億元,分別同比增長56%和71%。 近期,巨星傳奇股價表現優異,近5日連升超25%,股價一度突破8港元關口逼近歷史高價,總市值65億港元。除民銀證券之外,此前浦銀國際也曾首予巨星傳奇“買入”評級。



