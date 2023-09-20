祺鯤科技與太倉工信局聯合I-REC標準基金會及中國機電商會助力當地供應鏈企業滿足國際標準的ESG合規

香港，2023年9月20日 - （亞太商訊） - 近日，由太倉市工業和資訊化局聯合上海祺鯤資訊科技有限公司（以下簡稱“祺鯤科技”）共同主辦的“‘碳’路綠色發展 助推企業低碳轉型”交流會在太倉企業服務中心成功舉辦。會議積極回應總書記提出的“雙碳”目標與“雙迴圈”新發展格局，幫助太倉出口企業解決碳關稅及ESG合規問題。工信局副局長王宜剛主持會議，太倉市發改委、中國機電產品進出口商會（以下簡稱“中國機電商會”）、I-REC標準基金會、供電公司、各鎮區經發局及包括寶潔、玖龍紙業、通快（中國）等在內的近80家市重點用能企業和綠色工廠企業代表參加會議。

“‘碳’路綠色發展 助推企業低碳轉型”交流會現場

太倉市副市長王莉萍、政府辦副主任張賢峰、工信局局長方海甯及副局長王宜剛會見祺鯤科技首席執行官朱紹康、中國機電商會副秘書長兼國際聯絡部主任白雪峰、I-REC標準基金會聯合創始人Jared Braslawsky等一行人，圍繞太倉企業ESG合規及I-REC國際綠證的應用與推廣等議題深入探討。王莉萍表示，“綠色低碳是全球可持續發展的大趨勢，我們期望與祺鯤科技加強溝通合作，進一步聯同I-REC標準基金會，促進國內國際標準互認，為我市企業提供清晰的ESG合規思路和方向，打造出口企業零碳生產標杆城市，助力“雙碳”目標實現。”

中國機電商會副秘書長白雪峰致辭

氣候變化問題日益嚴峻，各國紛紛出臺ESG合規與資訊披露政策，歐盟正式生效碳關稅，然而企業自行提供的碳諮詢報告不被認可，CCER、VCS等跨境流通性受到政策限制，國內綠電市場規模小、溢價高，這些因素都加大了企業應對這些政策的難度，會上圍繞企業面臨的困境展開分析並提出解決方案。白雪峰致辭時分享，中國機電商會為幫助會員企業有效應對碳關稅，依託祺鯤科技的技術核證優勢，為企業提供大量穩定、最低環境支付成本且全生命週期可溯源的I-REC國際綠證，打破貿易壁壘的案例。

I-REC標準基金會Jared Braslawsky致辭

I-REC國際綠證是國際公認的可再生能源消費記錄標準，全球認可度高、流通性較廣。Jared Braslawsky提到，“高品質、真實可靠的資料驗證對於 I-REC 標準非常重要，對於在中國構建可靠的碳屬性跟蹤生態系統是非常重要的。我們的願景是，每一參與方都能各安其位，與國家簽發人一同在中國創建成健康、穩健和國際認可的屬性跟蹤系統。祺鯤科技展示了我們如何提高資料品質和效率的很好案例，提高了I-REC註冊的效率，提供更加清晰、可追溯、透明的綠色能來源資料。通過與碳屬性跟蹤生態系統其他機構（如國家簽發人）協同合作，祺鯤科技等機構提供的可靠、穩健和精准的資料將以最大確定性幫助企業實現 ESG合規。”I-REC 標準基金會於2014年在荷蘭成立，已與40多個國家政府機構保持合作，致力於推動綠色標準、綠色規則的國際互認及應用。

祺鯤科技分享通過I-REC實現碳抵消的落地案例

祺鯤科技行業總監浦天貺在會上分享了多個通過I-REC國際綠證實現碳抵消的落地案例，包括RE100成員的供應鏈企業、出口企業等。作為資料核查方和獲得I-REC標準基金會官方授權的中國區平臺運營商，祺鯤科技依託物聯網、雲計算等技術即時監測碳資產動態形成過程，提供高品質、精准的原始資料，確保簽發的I-REC國際綠證資料真實、清晰溯源，為ESG報告和I-REC簽發流程提供詳盡資訊。

德勤中國分享如何打造更高標準的I-REC國際綠證生態

德勤中國氣候變化與可持續發展事業群總­­­監李健發表主旨演講，攜手祺鯤科技共同打造更高標準的I-REC國際綠證生態，創建附加且詳盡的資料來源，對I-REC資料核證系統平臺進行多維度品質檢查，並定期對溯源平臺進行SOC鑒證，滿足買家企業對國際綠證資產完整性、準確性和可溯源性的要求。

祺鯤科技深耕I-REC技術核證多年，上游已連接2000多家可再生能源電站，與中國機電商會、I-REC標準基金會、德勤中國等多個合作夥伴，願為眾多企業提供最大確定性且滿足國際標準的ESG合規解決方案。

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