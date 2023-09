思博智能與Lenovo香港簽署人工智能教育合作計劃協議書

香港, 2023年9月13日 - (亞太商訊) - 亞太區領先的資訊科技公司思博系統控股有限公司(「思博系統」或「集團」,香港交易所股份代號:8319)之附屬公司思博智能有限公司(Expert AI Enabling Limited; 「思博智能」或「EAI」)今天欣然宣佈,早前與Lenovo香港簽署合作計劃,成為其人工智能教育合作夥伴,聯手推出針對中小學一系列的人工智能實驗室設備及其相關課程。

由左至右:思博智能首席技術官陳振冲博士、思博系統行政總裁兼執行董事劉偉國先生、Lenovo香港及澳門區總經理何一凡女士及Lenovo香港及澳門區戰略及銷售主管鄭肇鍏先生於簽署儀式合影

思博智能與Lenovo香港簽署合作計劃,成為其人工智能教育合作夥伴,聯手推出針對中小學一系列的人工智能實驗室設備及其相關課程

思博智能首席技術官陳振冲博士(左一)將會帶領其科研團隊主理研發實驗室設備及課程設計等,其曾位列史丹福大學的人工智能和圖像處理領域全球前2%的頂尖科學家榜單上,是人工智能教育先軀者之一。

人工智能發展一日千里,將成為提升各地競爭力的重要元素,而培育人才是推動人工智能的必要條件。現各行各業對人工智能人才的需求殷切且與日俱增,令人工智能教育成為全球各地爭相重點發展的領域。思博智能深明,推行人工智能教育對支援下一代全方位學習,應對未來挑戰愈趨重要。故此,思博智能自去年年中成立以來,便專注於研發適合中小學之創新又切合學校需要的人工智能敎育產品,並已投入超過港幣一千萬資金作科研開發之用。而作為母公司思博系統多年合作夥伴之Lenovo香港,亦持相同理念,雙方在商討後即促成是次合作。



合作內容包括由思博智能及Lenovo香港共同推廣一系列人工智能實驗室設備及其相關課程,並由Lenovo香港銷售給中小學校。前者主導研發相關實驗室設備、設計課程和提供培訓,後者提供市場推廣、銷售策略及渠道、實驗及課程所採用之相關科技設備,如智能邊緣計算設備 (AI Edge Computing Device) 和伺服器等,並就整個合作項目提供不同專業意見。雙方希望透過多元化、趣味和互動性高的實驗及課程,提高學生對學習人工智能的興趣之餘,為他們在日後應用人工智能於學習或工作中打好基礎。



隨着人工智能在不同領域和界別廣泛使用,香港政府明確表示,鼓勵學校推行人工智能教育,為培養本地的人工智能人才鋪路,並積極投放資源,舉辦與人工智能相關活動,以及提升校內人工智能設備和設施,足見香港政府對中小學創科教育包括人工智能教育的支持和重視。另外,思博智能首席技術官陳振冲博士將會帶領其科研團隊主理研發實驗室設備及課程設計等,其曾位列史丹福大學的人工智能和圖像處理領域全球前2%的頂尖科學家榜單上,擁有超過三十多年人工智能相關教程規劃、課程編制及敎學科研等經驗,是人工智能教育先軀者之一。



思博系統行政總裁兼執行董事劉偉國先生表示:「思博智能感到非常榮幸和高興能夠與環球創科龍頭企業之一Lenovo共同推動本港和其他亞太地區的人工智能教育。教育界已大力推動 STEAM,人工智能教育的推廣及普及化勢在必行,而事實上,各地政府,如中國內地、美國和新加坡等早已定制並開始實施人工智能教育策略,包括已在中小學階段引入相關課程。雙方會致力共同推出更先進、更具競爭力的人工智能相關教育產品及課程,培育更多更優秀的人工智能人才。故此,我認為今次與Lenovo香港之合作別具意義。」



Lenovo 香港及澳門區戰略及銷售主管鄭肇鍏先生表示:「Lenovo 一直致力實現 Smarter Technology for All,希望為新一代教育工作者及學生提供更智能化技術。我們相信每位教育工作者都應該擁有最先進的工具和資源,以便於教學中發揮創造力和專業知識。同樣地,每位學生都應該享有平等機會,能夠在數碼教室中獲得最佳學習體驗。今次與思博智能合作正好體現我們的理念,透過創新教育解決方案,推動教育機構充分利用AI技術。聯想集團亦正在部署於未來三年內額外投資 10 億美元,以加快全球企業人工智能步伐。」



關於思博系統控股有限公司

思博系統控股有限公司(Expert Systems Holdings Limited,香港交易所股份代號:8319)成立於1985年,是一家領先的資訊科技公司,以「Expert Systems」、 「ServiceOne」和「Expert AI Enabling」品牌運營,擁有約1,000 名 專業人員,為亞太地區的小型到大型企業及機構客户提供服務。如欲了解更多資訊,請瀏覽:https://www.expertsystems.com.hk/



關於 Lenovo

Lenovo(香港交易所編碼:992)(美國預託證券代號:LNVGY)是一家年度營業額達620億美元的全球化科技公司,位列《財富》世界500強第217名,在世界各地共有77,000名員工,服務遍布全球180個市場數以百萬計的客戶。為實現「智能,為每一個可能」的公司願景,我們在個人電腦全球市場冠軍地位的基礎上,擴展至伺服器、儲存、智能手機、軟件、解決方案及服務等核心增長領域,推動基於「端-邊-雲-網-智」技術架構的新IT科技。藉著持續進行智能化轉型及開發改變世界的創新,Lenovo致力為全球所有人建設更加包容、值得信賴及可持續發展的數碼化社會。歡迎瀏覽Lenovo官方網站 https://www.lenovo.com,閱覽Lenovo的最新消息。



