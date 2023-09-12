專注於中國雙抗的開發 武漢友芝友生物宣佈於港交所主板上市計劃



香港, 2023年9月13日 - (亞太商訊) - 武漢友芝友生物製藥股份有限公司（「友芝友生物」或 「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」；股份代號：2496.HK），一家致力於開發用於治療癌症相關併發症、癌症及老年性眼科疾病的基於雙特異性抗體（雙抗）療法的生物技術公司，今天宣佈於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市計劃。



友芝友生物計劃全球發售11,001,200股股份（視乎超額配股權行使與否而定），其中9,901,000股發售股份將用作國際發售（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），其餘1,100,200股發售股份將作香港發售（可予重新分配），每股H股作價16港元至20港元。



公司將於2023年9月13日（星期三）上午9時開始香港公開發售，直至2023年9月18日（星期一）中午12時截止。股份預計將於2023年9月25日（星期一）於聯交所進行交易，股份代號為2496.HK。股票將以每手200股進行買賣。



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具有市場潛力的候選藥物管線



作為一家致力於開發雙抗療法的生物技術公司，友芝友生物的核心業務模式是自主研發、開發及商業化基於雙抗療法用於治療癌症相關併發症及癌症，以及老年性眼科疾病。公司為雙抗謹慎性地選擇了新興的靶點，採取差異化的臨床開發策略來實現候選藥物的臨床和商業價值最大化。公司設計和開發了七款臨床階段候選藥物管線，包括(i)核心產品M701，一種重組雙抗，靶向表達人上皮細胞黏附分子(EpCAM)的癌細胞和人分化簇3(CD3)的表達T細胞。(ii) M802及Y150，用於癌症治療的T細胞接合的雙抗，(iii) Y101D及Y332，以腫瘤微環境(TME)為靶點的雙抗，及(iv) Y400，一種治療老年眼科病的雙抗靶向療法。



專注於中國雙抗的開發



自成立以來，友芝友生物一直專注於中國雙抗的開發。雙抗為一種人造蛋白，可識別和特異性結合兩種抗原或表位。雙抗的優勢包括對各種癌症的潛在影響，應用於重新定位免疫系統的效應細胞，通過融合刺激實現腫瘤細胞的有效溶解。當前雙抗的應用和研究主要側重腫瘤療法領域，但亦會擴展至血友病和眼科等其他領域。目前，公司已開發了三種T細胞接合的雙抗，即M701、M802及Y150。T細胞接合的雙抗是一類新型治療劑，旨在用於在免疫治療中通過腫瘤細胞特異性抗原同時結合T細胞和腫瘤細胞。此外，公司還專注於開發以TME為靶點的雙抗，包括Y101D和Y332。中國腫瘤市場的市場規模由2018年的約人民幣1,575億元增至2022年的約人民幣2,336億元，預計2030年將達到約人民幣5,866億元。公司預期，隨著中國人口老齡化趨勢的加劇及癌症發病率的上升，對有效抗腫瘤藥物的臨床需求將顯著增加。



核心產品M701有助提高晚期癌症患者生活品質



友芝友生物的核心產品M701（EpCAM × CD3 雙抗），是一種重組雙抗，靶向EpCAM表達癌細胞及CD3表達T細胞。M701主要用於治療惡性腹水和惡性胸水，該等嚴重併發症通常發生於胸膜或腹膜廣泛轉移的晚期癌症患者。公司預期，M701單一療法可用於配合穿刺術以控制惡性腹水及惡性胸水，旨在提高有效性並減少頻繁穿刺術的副作用，改善癌症的症狀及併發。現時M701已入選十二五計劃「國家重大新藥創制專項」，公司認為這將有利於其未來納入國家醫保目錄。



技術平台推動候選藥物的研發



友芝友生物已成功搭建四個技術平台，包括自研的YBODY®、Check-BODY及Nano-YBODYTM平台，以及與武漢病毒研究所合作開發的UVAX®平台。友芝友生物的技術平台能夠有效選擇新型靶點、優化分子結構設計及加快藥物開發過程。利用該等平台的技術，友芝友生物能夠設計並生成不同的抗體結構。因此，公司能夠選擇臨床發展具有商業價值的靶點和信號通路並設計和改造雙抗結構以與這些靶點相結合，因而快速擴展產品管線，以包括直接對標各種靶點和信號通路的其他雙抗，優化資源和專業知識的利用，實現管線候選產品的價值最大化。



符合GMP標準的CMC平台



公司利用其在化學、製造及控制(CMC)方面的豐富經驗，針對各種結構的雙抗建立了一個符合GMP標準的CMC平台。公司相信，該平台將為日後大規模商業生產奠定基礎。CMC是指正確定義生產工藝、產品特性和產品測試、產品貯藏及臨床試驗用藥放行方法的活動，以確保不同批次藥品的安全性、有效性和均一性。雖然目前雙抗的研發和蛋白工程技術都比較先進，但與典型的單抗藥物開發相比，在CMC方面雙抗的發展仍面臨著諸多挑戰，包括雙抗表達滴度低、需清除的雜質更多、中間產物不穩定和工藝擴大困難。因此，執行一個適當界定的CMC開發策略對整個藥物開發計劃的成功至關重要。公司採用的CMC策略包括在早期開發階段評估候選雙抗分子的穩定性，選擇具有高滴度和高純度的單克隆細胞生產雙抗，根據分子特徵定制純化方法，以及採用可持續的擴大策略進行大規模生產。



以執行為導向的管理和研發團隊



公司的核心管理團隊由具備十年以上經驗的行業資深人士組成，並在創新藥物的發現、開發和商業化方面有着良好往績記錄。公司的聯合創始人、董事長、執行董事兼首席執行官Zhou Pengfei博士在醫療保健及製藥行業擁有33年以上的豐富經驗，專注於腫瘤治療及創新藥物研發。此外，公司的部門負責人和其他關鍵技術人員曾在領先的跨國製藥公司擔任過各種職務，擁有涵蓋藥物產品整個開發生命週期各個階段的豐富經驗，包括臨床前研究、臨床開發、製造和商業化。



2018年，中國著名的製藥公司石藥集團（「石藥」）的子公司恩必普藥業與友芝友生物，達成股權投資合作。結合石藥的資源整合能力，有助推進公司研發管線建設和臨床研究工作，打造腫瘤免疫治療領域新局面。



展望未來，公司將秉承「研製創新藥物，捍衛人類健康」的使命，繼續加速推進用於癌症治療的候選藥物開發，並在該等候選藥物的臨床開發和臨床前研究上投入更多資源，同時通過自主研發工作和外部合作繼續擴大公司的產品管線，繼續提升生產能力，並持續構建公司的商業化能力，致力於為中國患者開發新型治療性藥物。



關於武漢友芝友生物製藥股份有限公司

武漢友芝友生物製藥股份有限公司是一家致力於開發用於治療癌症相關併發症，癌症及老年性眼科疾病的基於雙特異性抗體（雙抗）療法的生物技術公司。自2010年成立以來，友芝友生物已設計並開發了七款已進入臨床階段的候選藥物產品管線。公司為雙抗謹慎性地選擇了新興的靶點，採取差異化的臨床開發策略來實現候選藥物的臨床和商業價值最大化。公司秉承「研製創新藥物，捍衛人類健康」的使命，十餘年來一直致力於雙抗靶向腫瘤免疫療法的研發，以治療癌症相關併發症、癌症及老年性眼科疾病。





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