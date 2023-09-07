透雲生物率先實現工業化量產萊茵衣藻



香港, 2023年9月7日 - (亞太商訊) - 專注於中國健康飲食行業的透雲生物科技集團有限公司（「透雲生物」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1332.HK）欣然宣佈，集團成為全球首家實現萊茵衣藻工業化量產的企業，同時正式進軍低血糖生成指數（GI）方便食品市場，為消費者提供具豐富營養及高健康元素的藻蛋白食品原料，務求為改善人類健康作出貢獻。



萊茵衣藻是使用先進發酵技術生產的綠色食物，含有豐富的蛋白質和微量元素組合。隨著民眾的健康意識提升，集團看好萊茵衣藻及微藻產品市場的前景且提前作好部署，自2020年起已投入大量資源發展相關生物科技技術，並在山西省長治市建成年産4,000噸萊茵衣藻的工業化生産工廠，繼第一期項目於2021年第二季開始投產後，現時工廠更正式開展工業化量產。現時，該工廠是全球最大藻類生產工廠，有望憑藉規模優勢為集團帶來龐大貢獻。



繼獲得美國食品藥物管理局（FDA）的公認安全（GRAS）認證後，萊茵衣藻先後通過新加坡和香港等地專業機構的食品安全審查，並於2022年5月11日更獲中國國家衛生健康委員會正式批准為「新食品原料」，安全可靠並可不限量食用，標誌著政府對萊茵衣藻的高度認可，是透雲生物近年業務發展的一大重要里程碑。另外，集團旗下的萊茵衣藻項目採用獨家專利發酵技術，經藻種培養、發酵罐異養擴大培養及噴霧乾燥等工藝製成，不佔用大量的土地，並可全天候生產。因此，集團的萊茵衣藻工業化生産工廠佔地僅約33,000平方米，其優質蛋白産品生產力卻相當於面積超過1,300萬平方米的大豆種植場。而且，萊茵衣藻生産過程中不消耗任何糧食，不與土壤接觸，沒有微囊藻毒素、重金屬及農藥殘餘，其綜合營養成分遠高於其它植物，是優質的綠色食品原料，可加到麵食、飲品、奶製品等食品中，有效提升食物營養價值。



目前，萊茵衣藻在全球掀起主食新潮流，集團把握行業高速發展的蓬勃機遇，乘勝追擊推出添加萊茵衣藻的「低GI」產品。於本月在北京舉行的第23屆中國方便食品大會上，透雲生物介紹萊茵衣藻產業發展的最新產品，同時展示自行研發生產的即食麵、固體飲品、代餐粉等衍生食品。添加萊茵衣藻所生產的「低GI食品」獲得專業機構的臨床試驗認證，顯示產品是含有可利用碳水化合物、GI在55以下的「低GI食品」，適合一眾關注血糖、血壓、血脂和心腦血管健康的消費者使用。數項臨床醫學實驗證明，在麵粉中加入超過5.6%的萊茵衣藻，該麵食便可能成為「低GI食品」。由2021年開始，集團在香港的零售及線上市場推出如麵條及營養補充劑的萊茵衣藻產品，至今已售出數百萬份藻蛋白麵餅，市場反應相當理想。



透雲生物董事會主席兼執行董事王亮先生表示：「為把握市場機遇，集團多管齊下加快萊茵衣藻業務的發展步伐。於消費市場方面，我們建立潮流快消品系列和專業系列兩個生產系列，並開發線上線下多種銷售渠道及合作方式，務求通過一系列市場活動提升產品及品牌的市場曝光率，以實現可觀銷售，並加深消費者對萊茵衣藻及其衍生品的認知及認可。於產業市場方面，我們積極開發產業客戶，推動萊茵衣藻進入更多細分市場及消費場所。與此同時，我們銳意加強產品及工藝研發，從而提高生產效率及降低能耗。」



事實上，作為自然界的天然微藻和綠色健康食品的重要原料，萊茵衣藻被冠以「綠色細胞工廠」和「綠色酵母」的美名。萊茵衣藻沒有堅硬的細胞壁，方便人體吸收，而其營養成份非常豐富，優質蛋白含量達35-50%，具有18種氨基酸，同時含有豐富的維他命B、C、D及葉酸、生物素、葉黃素，其粗多糖含量為15-25%；並含有數十種人體必需的有機微量元素，尤其是硒、鐵、鈣、鋅和鎂等。目前，國內部分地區的居民未能從日常飲食中吸收足夠的硒元素，由於攝入少量萊茵衣藻足以提供充分硒元素，萊茵衣藻的工業化量產無疑有效解決部分民眾硒攝入量不足的問題。由於有益於人類健康又能滿足食品安全標準，因此萊茵衣藻在全球引起廣泛關注。



王亮先生補充：「展望未來，萊茵衣藻和微藻產品業務將繼續是我們的發展重心，我們將秉承做良心産品的理念，精心打造健康營養食品，不斷推出涵蓋食品、飲品、藻基植物奶、藻基植物肉等消費領域的優秀萊茵衣藻原料和産品，帶動健康食品的革命性轉變，改善人類健康帶來更大貢獻。同時，集團將積極尋求與國內食品大消費市場各行業企業的深度合作，共同開創『向微生物蛋白』的廣闊市場，務求為國家健康飲食行業作出貢獻。我們亦深信萊茵衣藻充足且穩定的供應將支持集團拓展其他國家的市場，協助集團進一步擴大業務版圖。集團將繼續審度市場形勢，全力以赴地迎接未來的機遇與挑戰，策略性擴大市場份額和提升盈利能力，竭力為股東爭取理想回報。」



關於透雲生物科技集團有限公司

透雲生物科技集團有限公司（股份代號：1332.HK）主要從事萊茵衣藻產品業務、包裝產品設計、研發、生產及銷售業務，同時亦為向中國快速消費品提供產品包裝上的二維碼以及商務智慧資訊技術解決方案的市場領導者。集團紮根傳統包裝業務超過三十載，在香港以及廣東多地設有辦公室及製造車間，目前為眾多世界知名品牌提供專業包裝設計及製造服務，擁有長期穩定的客戶群。自2020年起，集團多元化發展業務範圍至萊茵衣藻、微藻產品業務，並與山西省長治市潞城區人民政府合作建設全球首座萊茵衣藻工廠，以展開萊茵衣藻工業化量產。



如欲查詢更多資料，請瀏覽集團網站：https://touyunbiotech.com.hk/zh-hant/





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