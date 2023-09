Tuesday, 5 September 2023, 12:11 HKT/SGT Share: 復星國際公佈2023中期業績:創新引領,奮力邁向高質量發展

香港, 2023年9月5日 - (亞太商訊) - 今年上半年,隨著經濟社會全面恢復常態化運行,宏觀政策顯效發力,國民經濟回升向好,國內生產總值達人民幣593,034億元,同比增長5.5%。作為推進中國式現代化的生力軍,各大交易所上市民營企業近期紛紛發佈半年報,展現出奮力邁向高質量發展的韌勁與活力。



8月31日,復星國際舉行2023年中期業績發佈會,圍繞高質量發展,就公司戰略、經營指標、創新進展、全球運營、ESG等外界關心的問題進行了深入交流。根據8月30日公佈的中期業績,2023年上半年復星總收入人民幣970.6億元,同比增長10.9%;產業運營利潤達人民幣33.7億元,同口徑同比強勁增長66%;歸母淨利潤達人民幣13.6億元。與此同時,資金和資產結構持續優化,流動性保持良好韌性,相較2022年同期,集團合併報表總債務大幅下降超人民幣400億元;總債務佔總資本比例進一步降至51.8%。優質穩健的業績和財務指標,為復星進一步緊抓高質量發展新機遇築牢基礎。



「非常明確的一點是,我們已經穿越了周期,復星的現金流壓力得到很好的解決,我們要更多地聚焦發展,聚焦已經形成優勢的業務板塊,發展是解決所有問題的根本核心。」復星國際董事長郭廣昌表示,「今年以來,國家持續發佈利好政策,尤其是『民營經濟31條』出台,為民營企業高質量發展指明方向,讓我們倍感振奮。我們堅定相信,伴隨經濟持續恢復,堅持創新驅動和全球運營的復星,將揚帆再起航,迎來更高質量發展的新階段。」



一批「全球首款」「中國首個」取得突破



創新始終是推動復星發展的核心引擎,也是引領復星邁向高質量發展的關鍵所在。



中期業績報告顯示,復星長期積澱的科創能力正持續轉化為一批批「全球首款」、「中國首個」產業成果。復宏漢霖自主研發的生物創新藥H藥漢斯狀已在中國境內獲批用於治療3項適應症,並成為全球首款獲批一線治療廣泛期小細胞肺癌的抗PD-1單抗;自主研發的漢曲優在美國上市許可申請獲FDA受理,有望成為首個中國、歐盟、美國獲批的國產生物類似藥。



創立於2010年的復宏漢霖,是復星旗下創新生物製藥平台。彼時,復星前瞻性佈局生物製藥賽道,並堅持走自主創新之路。經過13年積澱,復宏漢霖正代表中國科創型企業在國際生物製藥領域打出一片新天地。目前,復宏漢霖已有5款自研產品上市,觸達全球超過40個市場,惠及逾45萬名患者。今年上半年,漢曲優、漢斯狀等核心產品加速商業轉化,助推復宏漢霖營業收入同比增長93.9%,並首次實現半年度盈利,淨利潤人民幣2.4億元。



創新,離不開資金、人才、技術的持續投入。數據顯示,近年來復星在科技創新方面的投入持續增長,今年上半年科創投入達人民幣42億元,同比增長20%。而堅持不懈的投入,也讓復星在各個產業領域收穫成果。



今年6月,復星凱特打造的中國首款CAR-T細胞治療藥品奕凱達(阿基倫賽注射液)獲國家藥監局附條件批准上市二線適應症,目前已在湖北、安徽、廣東、河南等多個省市醫院開出首批處方,將為更多一線免疫化療無效或復發的淋巴瘤患者帶來治愈希望。



去年8月開工建設的直觀復星總部及產業化基地,正加速推進國際尖端醫療設備的本土化生產。今年6月,直觀復星「胸腹腔內窺鏡手術控制系統」(國產達芬奇手術機器人)成功通過國家藥監局批准,即將與公眾見面。未來,總投資超過人民幣7億元的直觀復星基地,將逐步實現達芬奇等系列機器人「中國製造、共同研發、全球銷售」。



復星旗下智能製造核心企業翌耀科技,是全球領先的工業自動化和數字化智能科技解決方案提供者。今年上半年,翌耀科技在機器視覺領域突破核心技術壟斷實現自主可控,開發完成車身精準智能匹配的軟硬件解決方案產品,國內首台套已落地。今年7月,翌耀科技子公司愛孚迪憑藉持續創新能力榮獲國家級專精特新「小巨人」企業稱號。



「走出去」,全球運營雙向賦能產業升級



「走出去」拓展海外業務,是破題高質量發展的重要維度。



以2007年復星國際在香港上市為起點,復星的全球化已走過16年路程,「全球組織+本地經營」的領先模式日益成熟,在超過35個國家和地區擁有產業佈局,海外品牌企業近40家,全球員工超10萬人。



中期業績報告顯示,憑藉深厚的全球運營能力,海外業務已成為復星的重要發展動力,上半年集團實現海外收入人民幣440.9億元,佔總收入的45.4%。



復星全球運營的「雙向賦能」效應進一步顯現。總部位於中國上海的翌耀科技,上半年海外訂單大幅增加,其中北美業務提升強勁,新增訂單達到人民幣13.8億元,同比增長131.2%。復星旅文旗下法國度假村品牌Club Med(地中海俱樂部),在全球運營66個度假村,今年上半年業績創出新高,實現營業額人民幣79.4億元,較2022年同期增長32.2%。預計下半年,Club Med 新產品線 ——「地中海·白日方舟」全球首店將在南京仙林開業。



在復星全球生態賦能下,更多成員企業和中華老字號品牌正在加速「走出去」。



今年以來,「舍得酒與世界分享舍得智慧」活動相繼登陸意大利、德國、法國等7個國家,旗下明星產品已經出口至歐洲、東亞和北美等地,舍得老酒及其中蕴含的東方智慧獲得海外市場廣泛認可。沱牌酒成為英國超級足球聯賽老牌勁旅狼隊的全球合作夥伴,與全球球迷建立起情感和文化共鳴。海鷗手表通過數字化平台拓展海外市場,多款單品銷售額同比倍增;老廟與著名法國設計師合作,用世界設計語言,將中國珠寶產品推向全球。



值得一提的是,繼第28屆豫園燈會在海外社交媒體「出圈」之後,今年底至明年初,豫園燈會將首次走出國門,在法國巴黎和中國上海同步舉辦,助力中法文旅年。



積極履行企業責任,助力共建「一帶一路」



成立31年來,復星始終堅定踐行「修身、齊家、立業、助天下」的企業價值觀,在創造商業價值的同時,積極履行社會責任,以高標準審視自身可持續發展的能力和水平。



今年春節前夕,新冠疫情蔓延至中國廣大農村地區。復星基金會聯合復星醫藥、真實生物開展「鄉村暖冬」公益行動,向全國250個縣市捐贈阿茲夫定片,助力基層更好地渡疫過年。



復星基金會鄉村醫生項目自2017年底開展以來,已覆蓋16個省、市、自治區的74個縣,守護近2.4萬名鄉村醫生,惠及300萬基層家庭。今年2月,該項目獲頒上海慈善領域的政府最高獎項——「上海慈善獎」。



除了鄉村振興領域,復星結合自身的產業資源優勢,持續在文化、教育、藝術及青年創業、就業等領域開展公益行動。



作為世界衛生組織宣導的「消除瘧疾」全球合作機制正式成員,復星醫藥自主研發生產的注射用青蒿琥酯Artesun,沿「一帶一路」走進非洲,成為中國「援非抗瘧」的一張名片,截至目前已救治全球超過5600萬重症瘧疾患者。今年6月,第二代注射用青蒿琥酯Argesun 成為世界衛生組織預認證的「一步配制青蒿琥酯注射劑」,將進一步提升抗瘧藥品可及性,挽救更多生命。



復星在ESG方面的卓越表現,獲得了社會各界及海內外機構的認可。今年6月,復星國際入選「中國ESG上市公司先鋒100」榜單,位列總排名第五位。復星國際MSCI ESG評級為AA,是大中華地區唯一一家獲得該評級的綜合型企業。





