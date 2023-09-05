Tuesday, 5 September 2023, 11:01 HKT/SGT Share: 光大環境持續打造減碳樣本助力國家雙碳戰略

香港, 2023年9月5日 - (亞太商訊) - 日前，中國光大環境（集團）有限公司（257.HK）公佈了2023中期業績。作為一站式、全方位的環境綜合治理服務商，光大環境於2023年上半年堅持穩中求進，展現出較強發展韌性，行業龍頭地位持續穩固，品牌價值不斷提升，高質量發展成效逐漸體現。同時，公司在ESG（環境、社會和公司治理）方面也緊跟國家政策，堅守環境保護與社會責任理念，積極推動節能減排、減污降碳，積極推動社會、經濟和環境效益的同步提升。



2023年上半年，光大環境錨定「雙碳」目標，以減污降碳為抓手，深度探索謀劃，取得良好成效。於今年上半年，生活垃圾處理量達25,634,000噸，危固廢處理量186,000噸，農林廢棄物處理量3,750,000噸，提供綠色電力12,986,000,000千瓦時，即約相等於10,821,000個家庭一年的總用電量；相當於節約標煤5,194,000噸，減少二氧化碳排放15,894,000噸。污水處理量845,823,000立方米，垃圾發電廠滲濾液處理量5,653,000立方米，減少化學需氧量（「COD」）排放407,000噸。



同時，光大環境的環保能源工程建設有序推進，高質量完成了海南博鰲零碳示範園EPC項目中多個項目的工程建設，展示「零碳」理念與成果，為持續發展的中國樣板貢獻「光大」力量。



今年8月，國家發展改革委、財政部、國家能源局聯合發佈《關於做好可再生能源綠色電力證書全覆蓋工作促進可再生能源電力消費的通知》（發改能源〔2023〕1044號）。《通知》規定，集中式風電、集中式太陽能（含光熱發）、分散式風電、分佈式光伏、生物質發電等項目的上網電量，核發可交易綠證。光大緊跟國家步伐，研究院推進國際核證碳減排標準（VCS）的碳資產開發試點工作，並已完成旗下甘肅武威垃圾發電項目的VCS第三方現場審核以及旗下十餘個垃圾發電項目相關資料的收集整理，為國家核證自願碳減排（CCER）重啟做好準備。



光大環境將可持續發展概念納入公司治理結構，並持續關注氣候變化的相關風險和機遇，同時不斷完善其議程，以上下一心的態度落實氣候風險的應對目標與策略。光大環境深明氣候變化所帶來的多種風險，因此一直採取審慎積極的態度制定應付策略。與此同時，光大環境亦充分認知氣候變化所帶來的機遇，銳意借著氣候變化的應對工作來推動城市整體的可持續發展。因此，光大環境制定和落實了一系列應對氣候風險的策略，旨在身處持續變化的世界中仍能保持清晰定位。早在2020年，光大環境已作為支持機構加入氣候相關財務信息披露工作組（「TCFD」），彰顯公司對氣候相關信息披露的承諾。同時，公司按照TCFD的框架編寫可持續發展報告，向包括投資者及資金提供者在內的持份者披露氣候相關風險信息，務求加強信息透明度及確實性，協助各界應對氣候變化。



除了環境貢獻，光大環境不忘堅持踐行企業公民責任。2023年上半年，公司積極參與各類公益慈善活動，宣揚生態環保與可持續發展理念。依託旗下各業務板塊及運營項目，光大環境圍繞「世界環境日」等環保主題日，策劃並組織了公眾開放、知識競賽、公益課堂、親子活動等一系列活動，加強與當地政府部門、機構院校、社區民眾的互動與融合，強化「政企民」利益共同體，將國家生態文明建設的相關精神與要求落實在基層。



此外，為支持香港特區政府「共創明『TEEN』計劃」，公司結合自身業務特點於香港舉辦環保講座，倡導環境保護理念，加強香港中學生對於生態環保、可持續發展的理解和認同。截至2023年6月30日，光大環境旗下實施公眾開放的項目累計達201個；接待各界參觀考察人士逾5.2萬人次。





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