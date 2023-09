Monday, 4 September 2023, 20:51 HKT/SGT Share: 中國電力(02380)大股東國家電投連續增持中國電力股票

香港, 2023年9月4日 - (亞太商訊) - 基於對中國電力(02380)(簡稱「公司」)前景和價值認可,大股東國家電投在關注到公司近期股價異常波動後,迅速做出回應,於近3個交易日合計增持中國電力超過1億股,涉及資金超過2.8億港元。國家電投正在用實際行動維護公司股價穩定,體現了維護全體股東利益的決心,以及對公司前景的充分信心。



近日,多家大型券商如滙豐銀行,花旗銀行,長江證券等均給予中國電力正面評級。有觀點指出,國家電投集團打造旗艦平台的訴求強烈,中國電力一系列資本運作彰顯了中國電力作為集團上市平台的主力地位。中國電力上半年業績表現突出,戰略落地速度亦超市場預期,因此公司「十四五」期間價值提升和投資機遇持續備受看好。





