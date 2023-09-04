Monday, 4 September 2023, 14:33 HKT/SGT Share: 海通恆信披露中期業績：持續深化轉型升級 產業化發展穩步推進

香港, 2023年9月4日 - (亞太商訊) - 據經濟通報道，隨著融資行業監管趨嚴，融資租賃行業由過去的野蠻生長轉向規範發展的新階段。推进業務转型升级，已成為融資租賃企業發展大勢所趨。海通恆信（01905.HK）基於對整個融資租賃行業轉型的理解，圍繞著主業轉型升級需求，主動調整業務結構，大力開拓國家戰略新興產業，不斷優化資產配置，經營業績持續穩健增長，資產規模進一步提升。



8月30日，海通恆信公佈2023年中期業績。上半年，公司實現收入總額42.86億元（人民幣，下同），較上年同期增長4.7%。其中，融資租賃業務收入達到36.13億元，同比增長12.3%。實現期間溢利8.08億元，較上年同期增長5.6%。截至2023年6月30日，資產總額達到1,287.99億元，較上年末增長3.4%；權益總額達到194.63億元，較上年末增長3.4%。



踐行「一大一小」客戶發展戰略 生息資產規模同比增長11%

在融資租賃行業回歸發展本源的轉型升級期，海通恆信圍繞金融服務實體經濟的主線，把握中國經濟轉型的發展機遇，積極踐行「一大一小」的客戶發展戰略，為大中型企業客戶、小微企業及個人等廣泛客戶提供定制化的服務。2023年上半年，公司共實現業務投放人民幣306.7億元。



在大客戶、大項目持續開拓方面，海通恆信緊抓國家產業升級、「十四五」規劃、綠色轉型發展帶來的機遇，加大對高端裝備製造、綠色租賃、數字經濟等戰略新興領域的業務投放。在先進製造領域，公司積極助力優質製造業客戶的復蘇和發展，持續輸送「金融活水」，重點服務專精特新「小巨人」企業，相關高端裝備製造業務上半年投放超98億元。在綠色租賃方面，圍繞ESG建設目標和資產配置策略，在光伏儲能、綠色出行、節能環保等綠色租賃領域新增投放超72億元。



在小微企業及個人客戶方面，海通恆信積極響應國家扶持中小微企業和支持實體經濟的號召，深入服務實體經濟，提升金融科技賦能普惠金融服務質效，助力中小微企業穩健發展。同時，公司還通過數字化手段，不斷提升對小微企業和零售客戶租賃物的實時監控和主動風險管理能力，提升服務質效。



通過有效的資產配置，截至2023年6月30日，海通恆信生息資產平均餘額1,078.64億元，較去年同期的971.42億元增長了11.04%。按行業劃分，先進製造、城市公用、能源環保行業生息資產餘額佔據前三名，合計佔比達55.8%。



夯實負債端競爭優勢 債務結構持續改善

面對複雜的國內外金融環境，海通恆信通過持續開拓多元化且穩定融資渠道、創新融資工具，在直接融資市場和間接融資市場均取得良好進展，債務結構持續改善，資金成本穩步下降。2023年上半年，公司計息負債平均付息率3.65%，較上年同期下降0.17个百分点。



在直接融資市場，海通恆信通過發行債券、資產證券化等豐富產品，已經形成了融資產品的多元化、產品期限的均衡化、融資市場的分散化的新局面，從而確保公司具備持續、有力的成本競爭優勢。在間接融資市場，海通恆信在現有融資渠道的基礎上，持續深化與銀行渠道的合作關係，與72家金融機構建立授信關係，累計獲得授信額度約為人民幣1,163億元。



截至2023年6月30日，海通恆信計息負債平均餘額達946.90億元，較2022年同期的866.20億元增幅達9.32%，有力地支持了公司的業務擴展。此外，得益於資產負債結構的優化以及融資渠道的拓寬，海通恆信2023年上半年淨利息收益率上升至3.51%，較上年同期增加0.04個百分點。



在立足租賃本源的基礎上，未來，海通恆信將一如既往地堅持「一體兩翼」、「一大一小」的發展戰略，緊跟國家產業政策導向，把握傳統產業升級、數字經濟發展、綠色轉型發展的機遇，持續優化資產結構，有效夯實資產質量，推動公司產業化發展與提質增效齊頭並進。





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