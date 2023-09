Monday, 4 September 2023, 11:08 HKT/SGT Share: 光大環境科技創新深入賦能 發展引擎作用漸顯

香港, 2023年9月4日 - (亞太商訊) - 日前,亞洲環保龍頭企業光大環境(集團)有限公司(257.HK)公佈2023年度中期業績(含附屬公司),公告顯示,光大環境在轉型升級的關鍵時期,堅定推進企業型科技向科技型企業轉變,持續強化創新引領,激活發展引擎,成功實現多項成果轉化,賦能公司數智高質量發展。



專利與獎項斬獲豐碩,科技成果轉化亮點紛呈



光大環境緊跟國家戰略方向及環保領域的技術發展趨勢,於新能源、三農、循環經濟、碳中和、新科技等方面開展行業前沿研究與跟蹤。根據業績公告,2023年上半年,公司新增獲得授權專利122項(包括實用新型專利98項、發明專利16項、軟件專利3項、外觀設計專利5項),截至2023年6月30日,公司累計獲得授權專利1,778項,累計發表重要技術論文87篇,在授權專利和科研獎項方面碩果累累。



依託光大環境的科技研發創新引擎、核心技術創新及成果轉化平台研究院,公司一方面聚焦生活垃圾處理、各類危固廢處理、農林生物質利用、水環境治理、大數據及智能控制等重點領域,發力環保工藝技術難點攻關,另一方面持續加強科技成果的轉化及應用。



2023年上半年,光大環境面向傳統業務及新業務領域的主要科技研發工作取得多項進展及成果,包括(但不限於)垃圾焚燒發電廠節能增效技術研究形成多項技術方案並在蘇州垃圾發電項目應用;自動燃燒控制(ACC)及自動頻率控制(AFC)技術應用於公司6個項目,並推進於另外30個項目進行應用;完成一套高效、安全、自動化程度高的移動式選擇催化還原(SCR)再生技術方案並已進入試製階段。科技研發碩果累累,科創賦能持續強化。



數字化建設積極推進,運營精細化管理高效提升



2023年上半年,公司依託環保能源、環保水務和綠色環保三大板塊,持續通過信息化、智慧化及平台化建設,提升運營管理的精細化水平。



公告顯示,環保能源持續優化相關技術工藝與管理流程,有效提升垃圾發電項目的入廠垃圾噸發電量;環保水務於全系統內持續快速推進「智慧水務」平台建設,項目主數據平台建設工作啟動,數字化工具應用縱深推進,精準加藥系統在各項目進入測試階段;綠色環保試點新的危廢處理工藝技術,提高項目產能利用率並且降低相關成本。



科研力度不斷加大,自主研發喜獲突破



回顧期內,光大環境裝備製造板塊堅持以市場為導向,依託以資源配置為主體的柔性團隊,加強科研投入,推動創新發展,積極構建「光大智造」發展新格局。



除了濕法脫酸及水力清灰等自主研發技術順利實現成果轉化外,裝備製造板塊採用自主研發設計的「快裝式爐排爐焚燒系統、低排放煙氣處理系統、一體化集裝箱滲濾液處理系統、供熱或供蒸汽餘熱利用系統、自動燃燒控制(ACC)系統」的工藝路線,完成小型生活垃圾焚燒爐的樣機試製,適合農村及縣域的小噸位垃圾焚燒爐成套設備,可處理每日75至200噸不同型號、適應不同熱值的垃圾,助光大環境成功獲得四川馬爾康鍋爐島及煙氣淨化項目,首次向外部客戶提供自主研發的小噸位生活垃圾機械爐排爐,實現縣域小型爐排市場業務拓展零的突破。



科研平台建設實現新成果



2023年上半年,光大環境繼續面向自身需求、面向未來、面向市場,以科技引領創造價值,打造一流科技創新中心,為集團各項業務發展蓄勢賦能,提供科技啟發和技術保障。



根據業績公告,回顧期內,公司加強科研平台建設,與首批高水平大學「強特色」建設高校之一、省內最早設置環境學科的高校—青島理工大學聯合建設「國家環境保護生活垃圾處置新污染物監測與控制工程技術中心」。憑藉光大環境完整的產業鏈和較高的研發創新水平、青島理工大學在科研創新、學科建設、人才培養等領域的顯著成績,兩家單位強強聯手、優勢互補,共建省生態環境廳重點支持申報建設單位。





