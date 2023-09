Friday, 1 September 2023, 11:00 HKT/SGT Share: 光大環境2023年中期業績公佈 新增規模居首 龍頭地位鞏固

香港, 2023年9月1日 - (亞太商訊) - 中國環保行業龍頭光大環境(257.HK)日前公佈2023年度上半年業績(含附屬公司),鑒於中國正處於經濟恢復和產業升級的關鍵時期,光大環境順應行業調整趨勢,在聚焦固廢、泛水和清潔能源三大核心領域的同時,積極延伸和完善相關產業鏈佈局,業績顯示,固本拓新、協同增效和輕重並舉的市場策略皆取得實效,公司持續穩踞行業龍頭地位。



截至2023年6月30日,光大環境業務分佈已拓展至國內26個省(市)、自治區及特別行政區,足跡遍及220多個市縣區,海外市場佈局德國、波蘭、越南和毛里求斯;投資落實的環保項目共578個,總投資約人民幣1,580.44億元;另承接環境修復、垃圾分類、工程總包(「EPC」)、委託運營、設備供貨、技術服務等多項輕資產項目和服務。光大環境作為全球最大的垃圾發電投資運營商,旗下環保能源及綠色環保板塊合共落實垃圾發電項目188個(含1個委託運營項目及1個「工程設計— 採購 — 施工 — 運營」(「EPCO」)項目),設計日處理生活垃圾15.72萬噸。



固本拓新,新增規模遙遙領先

在傳統業務領域,光大環境持續於垃圾發電、污水處理、生物質綜合利用等領域取得新項目。根據業績公告,2023年上半年,公司共投資落實25個新項目並簽署1份現有項目的補充協議,總投資約人民幣31.22億元,涉及垃圾發電及其協同業務、市政污水及工業廢水處理、生物質綜合利用、光伏發電等領域。其中,公司核心主營業務環保能源投資並取得17個新項目,涵蓋垃圾發電、餐廚及廚餘垃圾處理、環衛一體化、醫廢處理等,總投資約人民幣17.22億元,新增設計規模(含委託運營處理規模)為日處理生活垃圾2,000噸,日處理餐廚及廚餘垃圾775噸,年供應蒸汽468,340噸,成績矚目亮眼。



此外,公司在縣域市場也積極落實新業務,例如環保能源板塊落實貴州大方垃圾發電項目、環保水務板塊佈局山東聊城莘縣工業廢水廠網一體化業務等,進一步打開縣域環保市場空間。



協同增效,實現多項目簽約落地

2023年上半年,光大環境在協同業務發展方面取得實績實效,環保能源板塊依託垃圾發電業務優勢,先後簽署落實多個餐廚及廚餘垃圾處理、糞便處理、爐渣處理、供熱、環衛一體化等垃圾發電協同類項目,鞏固集團於當地市場的垃圾發電產業鏈佈局。



業績公告顯示,截至2023年6月30日,公司環保能源垃圾發電協同項目中,有74個項目已投運(設計處理規模為每年390.70萬噸),17個項目在建中(設計處理規模為每年103.08萬噸)。



輕重並舉,業務突破喜訊連連

輕資產業務方面,公司首次以EPCO模式一次性落實多個環保項目,包括四川宜賓第二生活垃圾焚燒發電項目(一期)設計施工總承包項目、江蘇淮安漣水縣空港產業園工業廢水處理廠及江陰高新區污水處理廠一期一階段等輕資產項目,這些項目的落地進一步拓寬了公司的輕資產業務範疇。



2023年上半年,光大環境抓住國家加快補齊縣級地區生活垃圾焚燒處理設施短板弱項的政策方向,專門針對農村及縣域的小噸位垃圾焚燒爐,通過裝備製造板塊完成小型生活垃圾焚燒爐的樣機試製。憑藉這項技術研發,公司成功簽署了四川馬爾康鍋爐島及煙氣淨化項目,首次向外部客戶提供自主研發的小噸位生活垃圾機械爐排爐,實現了集團拓展縣域小噸位垃圾處理市場的戰略謀劃及技術裝備成果轉化。



回顧期內,光大環境還先後與江西、湖南、湖北、海南、山東、江蘇等多個省份以及中國中鐵、中國電建、盈峰環境、哈電集團等60多個地方政府、企業單位等積極開展交流會晤,深化戰略合作,探討合作機遇,共促長足發展。





