Thursday, 31 August 2023, 23:05 HKT/SGT Share: 中進醫療(NASDAQ: ZJYL)進軍生活美容類產品製造領域 合作研發三款美容美體產品獲市場訂單

中國常州, 2023年8月31日 - (亞太商訊) - 中進國際醫療有限公司("公司 "或 "中進")(納斯達克:ZJYL)是一家全球領先的康復設備提供商。日前,中進宣佈進軍生活美容類產品製造領域,成立美容類產品事業部,並已與日本知名美容產品製造公司MIYAKO合作完成了“面部管理儀”、“瘦身爆脂儀”、“健康管理儀”等三款產品的研發,該技術為世界首創,預計10月中旬正式實現量產。目前,產品已收到阿伴碧媞生物科技(上海)有限公司的600台正式訂單,充分表明了市場對於中進研發實力的認可及產品的信賴。



面部管理儀主要針對祛皺、祛斑、美白、緊致提升、敏感肌及痘痘肌等需求,通過進行面部淋巴疏通、提拉緊致、以達到改善細紋,消耗脂肪,恢復肌肉彈性的效果,幫助使用者重返年輕皮膚狀態,實現逆齡肌膚。瘦身爆脂儀主要通過超音波、爆脂、高周波和EMS等技術實現消耗分解內臟脂肪、游離脂肪,緊致皮膚及疏通血液淋巴的功效,幫助使用者輕鬆實現魔鬼身材。搭載EMS微電流以及低中高周波技術的健康管理儀則主要針對富貴包、肩周炎、淋巴結節等問題,通過運動深層肌肉,疏通結節,促進淋巴與血液循環,以達到消耗脂肪,打造立體感身材的效果。



目前三款產品均已獲得阿伴碧媞生物科技(上海)有限公司的正式訂單,該公司主要從事租賃業務,預計將通過3年時間在中國市場鋪設1萬台設備,同時也計劃銷往海外。通過佈局中國及海外市場,中進將進一步提升產品銷量,實現全球化佈局。



中進醫療自2006年成立以來始終致力於為社會弱勢群體提供更為舒適、方便和安全的產品。近年來,公司堅持科技創新,不斷豐富產品組合以滿足市場多元化的消費需求增長。未來,中進將繼續通過堅持研發創新,夯實業務基礎,不斷擴大市場份額,提升業績表現。



關於中進國際醫療有限公司

公司成立於 2006 年,總部位於江蘇省常州市,通過中國經營實體為殘疾人、老年人和傷後康復者設計和製造輪椅和生活輔助產品。公司的中國運營實體在江蘇省常州市和泰州市設有兩家製造工廠,總面積約為 228,257平方英尺。公司的中國運營實體與中國的40 多家經銷商建立了合作關係,並在全球其他地區與 20 多家經銷商建立了合作關係。公司的大部分輪椅產品(30 多個型號)銷往日本和中國的經銷商,其中包括日本最大的醫療器械經銷商之一日進醫療器株式會社。公司在中國的運營實體擁有中華人民共和國專利管理部門頒發的多項專利,旨在提供既輕便又符合人體工程學的創新輪椅設計。



欲瞭解更多資訊,請訪問:http://www.zhjmedical.com



如有垂詢,請聯絡慧悅公共關係顧問集團有限公司:

Audrey Wang/Charlotte Zhang

電話:(852) 3618-8460/3594-6407

電郵:Audrey.wang@intelligentjoy.com/charlotte.zhang@intelligentjoy.com





話題 Press release summary



部門 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network