Thursday, 31 August 2023, 19:56 HKT/SGT Share: 聯想控股公佈2023年中期業績 創新投入積蓄高質量發展動能

香港, 2023年8月31日 - (亞太商訊) - 2023年8月31日，聯想控股股份有限公司（3396.HK）公佈截至2023年6月30日止6個月（「報告期」）未經審計的簡明綜合中期業績。2023年上半年，中國經濟總體回升向好，高質量發展扎實推進，但同時，國際環境依舊複雜多變，給企業經營與發展帶來挑戰。聯想控股堅守「產業報國」初心，深化落實「產業運營，科技創新」的長期發展戰略核心，展現出平穩穿越周期的韌性與耐力，同時積極履行企業社會責任，服務國家總體發展大局。報告期內，公司實現收入人民幣2012.9億元，歸屬於本公司權益持有人淨利潤人民幣6.7億元。



持續加大科創投入 夯實長遠發展基石

2023上半年，聯想控股持續加大科技創新投入，為公司高質量發展提供支撐，報告期內，研發投入人民幣70.9億元。旗下聯想集團全球專利及專利申請數已積累超3.8萬件，並將在未來三年追加投資人民幣70億元，以加速部署人工智能技術和應用。聯泓新科持續提升自主研發創新能力，共申請專利305項，擁有授權專利231項。富瀚微不斷鞏固技術基礎，共獲得各類知識產權272項。此外，聯控體系內基金繼續在新一代信息技術、芯片、人工智能、新能源、新材料等國家戰略性產業上積極佈局，上半年累計投資科技企業約50家。特別是在人工智能領域，聯控已建立一定先發優勢和佈局生態，累計投資超200家企業，涉及底層硬件、數據、算力、算法、應用等各方面，如智譜AI、寒武紀科技、達觀數據等。



積極發揮鏈主作用 穩步提升產業鏈競爭力

基於在助力科技成果產業化方面積累的豐富經驗，聯想控股充分發揮鏈主作用，積極助力中小企業成長，全力提升產業鏈、供應鏈現代化水平和競爭力。聯想集團9次入選Gartner全球供應鏈25強，是排名最高的中國企業，同時蟬聯該榜亞太區第一，其產業鏈已培育出國家級專精特新企業45家、單項冠軍企業15家以及單項產品冠軍7家。同時，聯控體系內基金持續加強對專精特新和單項冠軍企業的支持培育力度，以君聯資本為例，已投出15家製造業單項冠軍、15家國家級企業技術中心。整個聯控體系累計投出國家級專精特新企業120家。



秉持綠色發展理念 踐行企業社會責任

聯想控股長年聚焦鄉村振興、科技創新、弘揚正氣等重點領域，積極踐行企業社會責任。同時，公司在體系內持續推動綠色實踐，把握綠色機遇。聯想集團聚焦打造「零碳」製造，承諾將於2050年達成整體價值鏈溫室氣體淨零排放，並為業界打造了科學可複製的零碳製造智能解決方案；作為國家級「綠色工廠」，聯泓新科率先實現EVA光伏膠膜料的國產替代；正奇控股設立正奇光能科技，拓展綠色發展領域；旗下基金持續關注綠色賽道，在雙碳科技和綠色投資方向投資超過50家企業。



未來，聯想控股將繼續堅持科技創新引領高質量發展，積極優化資源佈局，在國家鼓勵及倡導的戰略方向上尋求新機遇，持續推動企業社會責任深化落實，以長期主義心態為中國式現代化建設貢獻力量。





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