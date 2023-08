遠大住工公佈2023年中期業績 PC構件及EPC業務新簽合同額均同比增超50%

香港, 2023年8月31日 - (亞太商訊) - 長沙遠大住宅工業集團股份有限公司(「遠大住工」或「公司」,連同其附屬公司統稱為「集團」,股份代號:2163. HK)董事會欣然宣佈截至2023年6月30日止六個月(「報告期內」)的未經審核綜合中期業績。



二零二三年上半年,集團積極推動數智建造迭代轉型,持續提升組織管理績效,整體經營運行呈回穩向好趨勢,已逐漸擺脫行業下行帶來的影響,主營PC構件製造業務及EPC業務均實現突破性增長。



報告期內,集團收入達人民幣939.2百萬元,毛利較去年同期增長15.7%至人民幣211.6百萬元。其中,PC構件製造業務收入達人民幣817.1百萬元,模塊化集成產品製造業務收入達人民幣29.8百萬元,新增數字化EPC業務收入達人民幣91.7百萬元。集團經營活動產生的現金淨流量較去年同期增長77.1%至人民幣315.3百萬元,集團採取多種措施積極促進回款。此外,各業務板塊的新簽合同額亦同比實現較好增長。其中,PC構件製造業務實現新簽合同額人民幣1,480.3百萬元,同比增長53.0%。數字化EPC業務實現新簽合同額人民幣225.2百萬元,同比增長50.1%。模塊化集成產品製造業務實現新簽合同額同比增長9.6%至人民幣144.6百萬元。



業務方面,集團主抓PC業務保持快速增長,鞏固PC市場份額第一地位的核心目標。同時,集團亦積極佈局創新業務數字化EPC和模塊化建築構建第二增長曲線,加快開拓海外市場,提升集團營收。數字化EPC業務已基本完成EPC-CPS1.0版本開發,並成功通過8個數字化EPC項目實踐應用。集團亦深化數字化迭代能力,已實現東方學院北校區學生宿舍二期項目合同金額超億元復購項目。其中,北京中醫藥大學東方學院二期作為復購項目,僅用時72天即完成建築總面積達到43821.04平方米、共計4棟、1086間學生公寓的精裝交付。對比一期項目的精準复盤,集團實現結算低於預算的回升:構件生產質量和效率大幅提升,吊裝效率提升32%,正負零以上施工效率提升36%,直接成本同比下降5.45%。同時,集團相繼實現湖南常德經開區醫療器械園項目和長沙派意特項目、湖北黃崗伊利項目、海南儋州項目以及廣東廣能項目的落地,促進低碳節能綠色建築,進一步提升建築品質。



模塊化建築業務致力於瞄準「二老」即「老鄉」和「老外」,和「兩園」即「產業園」和「校園」市場。報告期內,遠大魔方推出新中式魔方別墅產品-盛世華庭和博雅系列,從功能使用及外觀設計上更貼合鄉村使用。此外,集團積極開拓海外市場,目前已與美國、新西蘭、土耳其等多國簽訂合作備忘錄及戰略協議,就項目展開深度合作。「兩園」方面,集團開展校企合作,不斷為兩園市場提供高性價比、高質價比公寓產品,備受市場認可。



展望未來,在政策扶持及行業回暖的趨勢帶動下,集團將繼續發揮在產能與技術上的多重優勢,保證PC業務穩健發展,同時著眼於「數字化+AI」的發展趨勢,加強技術研發與數字化製造的重點佈局,積極融入新一輪城市更新,以建築數字科技賦能產業價值鏈路轉型升級,實現更大程度的提質、降本、增效,實現整體精益增長的長遠目標。同時,集團將以EPC創新業務為突破,持續加速轉型與成果落地轉化,堅定不移緊扣計劃目標,全力以赴實現高質量正向增長,不斷提升業績表現,為股東帶來長期穩定回報。



關於遠大住宅工業集團股份有限公司

長沙遠大住宅工業集團股份有限公司(「遠大住工」)是中國裝配式建築行業中首家完整運用全流程數字資訊化體系,也是首家擁有專屬知識產權的全產業鏈技術體系的企業,提供全球化、規模化、專業化及智能化的裝配式建築製造與服務。2019年11月在香港聯交所主板上市,成為裝配式建築行業香港IPO第一股。遠大住工擁有完全自主知識產權的8代装配式建築技術體系,落地近百個裝備式建造基地,完成超過2億平米的市场實踐,致力於採用工匠精神為客户打磨出更優質的產品,提供更專業的服務。遠大住工連續三年蟬聯「裝配式PC構件全球市佔率與排名第一位」,在2018-2022年中國房地產業協會及中國房地產測評中心舉辦的中國房地產開發企業500強首選品牌評選中,公司在裝配式施工類連續5年「首選品牌」中排名第一。



