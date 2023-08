Thursday, 31 August 2023, 17:17 HKT/SGT Share:

來源 Plus Group Holdings Inc. 普樂師集團控股有限公司(2486.HK)公佈2023年中期業績 營收業績持續上揚 深化推進業務佈局

香港, 2023年8月31日 - (亞太商訊) - 普樂師(「普樂師」或「公司」;股份代碼:2486.HK)公佈本公司截至2023年6月30日止半年度(「報告期」)未經審計中期簡明綜合業績。



財務摘要

截至2023年6月30日止:

-- 營業收入約為 422.1百萬元(人民幣,下同),同比增長55.8%。

-- 2023上半年歸屬于母公司所有者的淨利潤約為24.5百萬元

-- 2023年上半年度的毛利率約為18.5%



營收穩步提升 主營業務表現出色

2023年上半年,普樂師整體營收穩中有升,主要由於客戶普遍隨著自身業務發展和業績目標加強導致了對數位化行銷進一步反覆運算的需求,也加強了對數位化行銷業務的部署。其中,雖然部分中小管道商因消費大環境的影響降低了對訂閱業務投放的積極性,但仍不影響公司整體營收穩步提升的大勢。



報告期內,定制行銷解決方案方面,該業務實現收入約人民幣326.3百萬元,較2022年同期相比大幅增長約70.6%。在任務與行銷人員匹配服務方面,該業務實現收入約人民幣66.2百萬元,較2022年同期相比大幅增長約79.6%。



業務佈局加速 持續拓寬終端覆蓋面

截至2023年6月30日,普樂師業務終端已覆蓋全國共34個省份和直轄市中的31個省份和直轄市,共計368個城市,覆蓋業務門店則累計達到約4,478,000家,較22年同期相比增長約10.7%。此外,公司的業務觸點亦已覆蓋全國共34個省份和直轄市中的31個省份和直轄市,共計235個城市,業務觸點累計數為約486,000個,較22年同期相比增長約14.4%,而業務觸點平均活躍月度人數也從22年同期的約23,000人/次提升至約30,000人/次,同比增長30.4%。



深挖客戶價值 升級數位化平臺

在2023年下半年,普樂師將重點專注以下幾個大方向。首先,不斷深挖頭部品牌和大管道客戶的服務潛力以延伸服務鏈路,持續深耕其餘品牌和中小管道客戶的服務市場以鞏固服務體量,同時不間斷優化公司現有業務服務的佈局,提升覆蓋全品牌和全管道客戶業務服務市場佔有率。



其次,逐步加強公司的核心技術能力和基礎研究開發,不斷升級現有數位化平臺的賦能能力,保持對平臺新功能和技術的開發研究,全力提升數位化動銷的服務效率。



最後,普樂師將繼續尋求戰略投資、收購及重大合作的機會,盡公司所能優化和整合行業業務全鏈路,夯實業務發展的載體和基石。



普樂師集團控股有限公司

普樂師是知名銷售及行銷服務供應商,主要專注于向主要線上下零售店(如超市、百貨公司及戶外促銷活動)開展業務的頭部FMCG(即快速消費品)品牌商及經銷商提供實地銷售及行銷解決方案。



自2004年成立起,普樂師致力於向客戶提供切合其企業需求的全面銷售及行銷服務。普樂師向分散在中國不同地理位置的不同規模的客戶提供服務,以支援其銷售及行銷活動。



