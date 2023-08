Thursday, 31 August 2023, 14:27 HKT/SGT Share: 海通恒信中報揭曉:發展形勢向好 內生增長勢能強勁

香港, 2023年8月31日 - (亞太商訊) - 8月30日,海通恒信(01905.HK)發佈中期業績。2023年上半年,在宏觀經濟增速放緩,融資租賃行業整體收縮的情況下,海通恒信激流勇進,依然實現了經營業績的穩健增長,釋放出更大的發展潛力。



截至2023年6月30日止六個月,海通恒信實現收入總額人民幣42.86億元,同比增長4.7%;實現期間溢利人民幣8.08億元,同比增長5.6%。



加快調優資產結構 資產規模逆勢增長

當前,隨著中國融資租賃行業監管趨嚴,行業正處於加速出清的關鍵時期,整體上依然處於收縮態勢。資料顯示,2023年上半年,全國融資租賃合同餘額較2022年底下降1.44%。不過,隨著產業結構的不但升級,以及雙迴圈發展戰略的逐步實施,綠色低碳、高端裝備、科技創新等產業保持強勁的發展動力,為融資租賃行業帶來新的發展契機。



海通恒信順應行業發展趨勢,根據國家產業政策導向,近年來主動調整業務結構,大力開拓高端裝備製造、綠色租賃、數位經濟等戰略新興領域業務,不斷優化資產配置,資產規模穩健增長。截至2023年6月30日,公司資產總額達到人民幣1,287.99億元,較上年末增長3.4%。同時,不良資產率為1.09%,低於商業銀行1.68%的不良貸款率,資產品質繼續保持在優良水準。不良資產撥備覆蓋率為253.37%,高於商業銀行206.1%的撥備覆蓋率,風險整體可控。



具體來看,海通恒信上半年加大在先進製造領域和綠色租賃領域的扶持力度,高端裝備製造業務投放占比超過31%,較去年底約20%的投放占比有較大幅度提升;綠色租賃業務上半年投放超人民幣72億元,投放占比由2022年的近20%增長至今年上半年的超23%,繼續保持穩定增長。



資產負債端同步發力 盈利能力有效提升

在資產端,隨著資產佈局的持續優化,高收益資產占比穩步提升,海通恒信的資產收益率繼續改善。2023年上半年,海通恒信生息資產平均收益率為6.71%,加權平均淨資產回報率8.85%。



在負債端,一方面通過拓寬多元化的融資管道,積極探索創新工具,引導更多的優質資金支援公司業務發展。上半年成功發行全國首單“綠色資產+低碳轉型掛鉤”資產支持證券、融資租賃行業首單“數字經濟”科技創新小公募公司債以及融資租賃行業首單“長江經濟帶”主題ABS,在創新融資方面做出行業表率。



另一方面,通過優化負債結構、提升資金使用效率,實現資產負債的良性迴圈。“雙管齊下”之下,海通恒信的融資成本有效降低。2023年上半年,公司計息負債平均付息率為3.65%,較上年同期下降0.17個百分點。



從行業發展趨勢看,目前我國融資租賃在全球所占份額持續提升,為亞洲最大、全球第二大的融資租賃市場,而滲透率卻不足10%。隨著行業集中度的提高以及金融租賃公司進一步回歸租賃本源,融資租賃行業滲透率中長期預計將持續提升。海通恒信專注主責主業,不斷優化資產結構、創新業務模式,夯實資產品質,積極推動公司產業化發展進程。未來有望充分受益於產業轉型升級所帶來的發展機遇,實現業績的長期內生增長。





