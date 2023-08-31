Thursday, 31 August 2023, 10:58 HKT/SGT Share: 朝雲集團（6601.HK）：品牌品類孵化+全渠道擴張，多維驅動高質發展

香港, 2023年8月31日 - (亞太商訊) - 在今年依然充滿挑戰的大環境下，朝雲集團（6601.HK）於8月28日發佈了一份營收純利雙增的中期業績單。





根據公告顯示，公司2023年上半年取得營收11.3億元，同比增長10.7%；純利1.36億元，同比增長51.7%；毛利率同比增長2.2個百分點；得益於寵物及寵物產品以及家居護理產品收入分別同比增長41.1%及10.8%。



按渠道劃分，隨著社會活動逐漸恢復，朝雲集團通過提升高毛利產品分銷品質，提升市場基礎，推行多品類分銷覆蓋等關鍵舉措，線下渠道銷售實現穩步增長，同比增長5.5%；線上渠道深耕京東、拼多多及淘寶，同時快速發展社群業務和抖音等渠道，銷售進一步提速，同比增長25%。



朝雲集團現金流保持強勁態勢，公司現金及現金等價物達到24.7億元，高於目前約22億港元的市值。公告中表明，公司擬派發中期股息，派息率從去年同期25%提升至40%。



朝雲集團在各項運營指標顯著提升的同時，還具備高分紅和高現金的特點，無疑值得關注。



產品和渠道齊頭並進，助力盈利能力提升



當然，一間企業具備成長性，才能凸顯高分紅、高現金下的投資價值。



對朝雲集團來說，此次實現盈利增長有兩個關鍵因素，這也是奠定公司未來持續成長的重大基礎。



首先，公司持續創造新產品、並擴展新類別以滿足消費者需求，這不僅帶來了新的增長點，且隨著綜合優勢持續做大，能夠進一步推動良性迴圈，培育更多新品牌新產品。這實際也是許多國外消費品巨頭成功的路徑之一。



朝雲集團的產品主要涉及多個核心品牌，即超微、威王、貝貝健、倔強尾巴、倔強嘴巴、西蘭及潤之素，各自針對家居護理、寵物護理、個人護理需求的不同方面及特定消費者群體，均取得了顯著的成績。



據披露，2015年開始，以零售額計，朝雲集團在中國殺蟲驅蚊市場連續8年市場份額第一， 家居清潔及空氣護理市場份額均第二， 並在個人護理和寵物護理的多個細分品類建立領導地位。



在領先優勢下，朝雲集團不斷創新，推出高毛利、受市場歡迎的高品質產品，例如超微可擕式驅蚊系列、威王高端家居清潔系列、倔強嘴巴全價鮮肉貓糧等，不僅進一步提升盈利空間，亦加強了公司的競爭優勢。



其次，朝雲集團堅持全渠道戰略，在多渠道持續擴張，保障持續穩定的增長。



其中，公司加強了高毛利產品的分銷，提高了經銷網點的盈利能力，並通過擴大產品的經銷覆蓋範圍，進一步擴大市場。此外，公司還通過打造品牌終端形象標準店、改變產品推廣的展示方式等措施，以提升品牌力以及行銷效果。



總結來說，朝雲集團上半年的盈利大增主要是靠其“產品力+渠道力”的雙重驅動，而這次中報可能只是一個開始，公司未來有望持續釋放盈利潛力。



完整的戰略部署，奠定持續成長動能



根據中報披露，朝雲集團已制定了一系列戰略措施，而這些戰略不僅展現了公司的洞察力，更是對投資者期望的積極回應。



首先，家居清潔業務作為基本盤，公司不僅會進一步完善其產品佈局，亦會加大全渠道的行銷推廣，抓住消費者需求不斷升級的趨勢，拓展家居清潔高端市場，以提升業務毛利率。



於今年3月，公司通過並購廣東中科研化妝品技術研究有限公司，進一步強化了研發和產品檢測能力，從而鞏固公司的技術領先地位，確保產品的持續創新。



而寵物業務成為另一個關鍵的增長引擎，公司將通過啟動線下實體門店，並以投資/收並購方式整合內外部資源，快速建立業務護城河，以確保可持續的競爭優勢。



目前，公司擁有大量現金，加上在當下資本市場相對不活躍的背景下，公司不但有望加速並購節奏，更可發掘兼具盈利和發展潛力的優質項目。



通過持續推動產品創新、以及渠道多元化拓展，朝雲集團將以雙管齊下的方式夯實業績增長基礎。為確保上述戰略有效執行，公司將繼續推進購股權、受限制股份獎勵、現金激勵等多重激勵機制，以撬動公司內部的積極性。



最後，公司年中高分紅，亦是投資者應當關注的重點之一。對此，公司在中報表示將會持續高比例派息政策，年中派息率由2022年中的25%提升到40%，以實現公司股東收益最大化。



可以看到，朝雲集團已經制定了一套完整具體的發展策略，涵蓋收入端到成本端、降本增效到回報股東。這不僅充分體現公司的高治理水準，也彰顯了公司堅守的“長期主義”理念。



相信隨著持續穩健的業績增長和高分紅政策，朝雲集團最終將得到資本市場的正面回應。





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