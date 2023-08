Thursday, 31 August 2023, 08:46 HKT/SGT Share: 國軒高科上半年淨利潤增長224%,海外營收增長近3倍 主營動力電池業務營收達104.78億元,同比增長58.56%

香港, 2023年8月31日 - (亞太商訊) - 8月29日晚間,國軒高科(002074)發佈了2023年半年度報告。報告期內,公司實現營業收入152.39億元,同比增長76.42%,公司歸母淨利潤2.09億元,同比增長223.75%。相比去年同期,今年公司一直推行的“國際化”戰略和“做大儲能”戰略初見成效,其中海外業務同比增長296.74%;公司“做大儲能”戰略穩步落地:儲能營收41.47億元,同比增長224.33%。值得關注的是,公司扣非歸母淨利潤實現轉正,經營性淨現金流同比增長80.19%,前期在產能、市場、技術等方面的戰略佈局逐步順利落地。



動力儲能雙增長呈現規模效應 毛利率實現雙提升

中報顯示,動力鋰電池和儲能電池業務是公司營收的主體。2023年上半年,受益於新能源汽車行業快速發展,公司動力電池業務實現營收104.78億元,同比增長58.56%,占總營收的比例為68.76%。公司國內電動車客戶結構不斷優化,上半年新增廣汽埃安、合眾哪吒等多個專案定點。目前,公司已與上汽大通、上通五、江淮汽車、奇瑞汽車、長安汽車、吉利汽車、長城汽車、零跑汽車、合眾新能源等車企建立了戰略合作關係,並向荷蘭Ebusco、印度塔塔、越南Vinfast持續供貨。未來市場需求的進一步釋放,戰略客戶新車型的陸續量產,將為公司動力電池業務訂單量及營收增長提供保障。



同時,公司儲能業務占比不斷擴大,收入規模達到41.47億元,同比增長224.33%,占營收比重達27.21%。上半年,伴隨電網側、發電側、電源側、用戶側儲能需求增長,新型儲能市場需求快速釋放,全球儲能電池出貨量規模再創新高,行業迎來規模化擴充,公司正抓住行業爆發機遇。華創證券研報認為,隨著海內外通信基站和儲能電站業績放量,預計2023年公司儲能出貨量可達10GWh以上。



動力電池及儲能出貨量增長或將持續體現規模效應。

值得關注的是,上半年公司整體毛利率得以提升。分業務來看,相比於2022年上半年,公司動力鋰電池業務毛利率從12.49%提高到13.22%,儲能電池業務毛利率從10.24%提高到17.43%。這主要得益於,公司完成了礦產資源端、材料端(正極材料、負極材料、隔膜、電解液)、電芯及PACK,到回收端的全產業鏈佈局,保障原材料的穩定供應,實現降本增效。



海外業務增長3倍,攜手戰略夥伴打開國際市場

上半年,公司在海外地區(含港澳臺)實現營業收入30.62億元,同比增長296.74%,已大幅超過2022年全年的海外營收規模。海外業務營收占公司總收入的比重從2022年上半年的8.94%提升至目前的20.09%。



公司依託現有技術優勢與豐富的產品系列儲備,持續構築海外業務核心競爭力。上半年,公司在歐美、東南亞、南美等地區新一代動力電池和儲能電池生產線以及在印尼、阿根廷、美國等地的原材料基地逐步走向落地;與歐洲動力電池製造商InoBat達成戰略合作,共同探索開拓歐洲市場;與易捷特戰略合作,進入雷諾-日產-三菱聯盟供應商體系並供貨;還同越南車企VinFast共同打造越南首個磷酸鐵鋰電池製造工廠,加快佈局東南亞市場。此外,公司與印度TATA、泰國Nuovo Plus、日本愛迪生能源等知名海外公司進行戰略合作。



公司國際研產供銷一體化配套體系正加速走向成熟,將推動海外業務進一步增長。

與此同時,戰投股東大眾也對公司業務出海持續助力。繼去年年初獲得大眾汽車中國市場標準電芯三元和鐵鋰的正式量產定點,今年5月,國軒高科全資子公司合肥國軒收到大眾汽車集團的採購定點函,將成為大眾汽車海外市場定點供應商供應磷酸鐵鋰“Unified Cell(標準電芯)”動力鋰電池產品,後續將面向大眾汽車集團全系列車型供貨。東北證券研報指出,通過和大眾的合作與綁定關係,完成國際頭部企業的背書,國軒可以借助大眾的品牌打開國際市場,開拓更多優質客戶,充分享受全球汽車電動化的成長紅利。



此外,公司儲能業務在海外市場也表現出色。據公開消息,公司已向美國市場出口了1GWh+的儲能產品;上半年還與日本愛迪生能源達成戰略合作,雙方將攜手開拓日本儲能和回收市場,促進可再生能源在日本普及。目前公司海外儲能合作夥伴還包括ABB、Invenergy、Jinko、Borrego、NextEra Energy等。



持續大規模研發投入,支援電池技術不斷創新

報告期內,公司研發投入達到12.04億元,同比增長38.49%;新增專利技術653項,累計授權專利4672項,主持及參與標準制定共計66項。



根據海通證券研報,公司多項電池新技術處於行業最前沿水準,在磷酸錳鐵鋰、半固態電池技術等前瞻性技術研究均已取得階段性進展,量產可期。此外公司的先進PACK技術Matrix U 電池包在今年的世界動力電池電池大會上獲電池系統卓越創新獎 。



目前,公司230Wh/kg磷酸鐵鋰電芯設計定型;已實現302Wh/kg三元電芯量產裝車,系統能量密度突破200Wh/kg;360Wh/kg三元半固態電池通過嚴格的針刺測試,系統能量密度可實現260Wh/kg。



2023年初,公司正式獲得大眾汽車集團電芯測試實驗室認可資質,標誌著公司測試驗證能力獲得大眾汽車集團認可,並正式進入全球領先技術管理體系。



2023年5月,公司在第十二屆科技大會上發佈了自主研發的全新LMFP(磷酸錳鐵鋰)體系的L600啟晨電芯及電池包,電池單體能量密度240Wh/kg,系統能量密度達190Wh/kg,並計畫於2024年量產。包括L600、大眾標準電芯、4695大圓柱在內9款國軒高科第三代電芯完成產品反覆運算,將為鋰電產業的技術革新帶來新的活力。



此外,公司還在不斷加強產學研合作。繼上半年與中國科學技術大學共建創新電池聯合實驗室後,近期公司又與復旦大學合作建立先進電池技術聯合研究中心,提升自身創新能力。



控股股東持續增持,不斷傳遞增長信心

報告期內,基於對公司新能源鋰電池業務發展的信心以及對公司長期投資價值的認可,公司控股股東之一南京國軒控股集團有限公司(以下簡稱“國軒控股”)追加了增持計畫。



2023年3月13日至4月21日,國軒控股與銀河德睿開展場外衍生品交易,銀河德睿從二級市場累計增持公司股票1045.78萬股,占公司總股本的0.59%,累計增持金額為29956.8萬元(不含手續費)。在此增持計畫實施完畢之後,國軒控股再次宣佈追加增持,計畫自 2023年4月25日起六個月內,增持股份金額不低於人民幣 3 億元且不超過人 民幣 10 億元。



截至7月27日,本次增持計畫時間已過半,銀河德睿已累計增持公司股份1078.17萬股,占公司總股本的0.61%,增持金額為29741.88萬元(不含手續費),本次增持計畫尚未實施完畢,控股股東國軒控股將繼續按照增持計畫增持公司股份。





