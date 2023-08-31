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來源 Tianyun International Holding Limited 天韵國際控股有限公司公佈2023年中期業績 收益穩步提升 半年純利超越人民幣1.4億元

成功推出全新『享派』鮮果運動飲品系列 持續引領行業高質量發展

香港, 2023年8月31日 - (亞太商訊) - 中國領先品牌加工水果產品及飲料銷售及生產商天韵國際控股有限公司（「天韵國際」及其附屬公司統稱「集團」，股份代號 : 6836.HK）公佈截至2023年6月30 日止六個月（「回顧期」）之中期業績。



於回顧期內，集團整體業務穩健，繼續專注於創造價值、提升風險管控能力，提高營運效率，以強化集團收益及盈利能力，準確把握市場購買力逐步恢復所帶來的商機，擴展銷售網絡，加強研發、為既有產品注入創新元素，冀為市場帶來更豐富、更健康的水果產品及特色飲料。



集團於2023年上半年銷售成績穩中有進，錄得收益約人民幣3.6億元及純利約人民幣1.43億元，毛利率提升至28.1%。於回顧期內，集團業績穩步提升，整體財政狀況穩健，於研發創新、產品組合、自家品牌建設、營運能力及企業管治等方面進行全方位提升，推動企業的可持續增長。



肩負社會責任企業 引領行業高質量發展

集團的綠色產品、人才、企業管治以及綠色低碳發展方向皆遵循可持續發展的ESG理念，以實際行動積極引領行業高質量發展，配合中國實現『雙碳』目標，履行企業社會責任。期內，集團主席兼行政總裁楊自遠先生，榮登福布斯中國「2023大灣區ESG企業家30評選」。我們將ESG元素全面納入企業營運和業務發展，與持份者共同努力，實現企業的ESG發展目標。



自家品牌屢獲好評 新飲料產品發佈活動空前成功

隨著大眾健康意識日益增強，運動飲料市場需求日益上升，集團成功研發水果粒維生素運動飲料及水果酵素運動飲料，為消費者提供營養補充和維持身體健康的優質運動飲料產品。集團於今年5月成功舉辦「全新『享派』鮮果運動飲品系列大中華地區發佈會暨飲品體驗活動」，活動獲多位重量級嘉賓和體壇巨星支持，是集團將優質、健康的運動飲品帶到中國運動飲料市場的重要一步。



集團成功推出的全新「享派」鮮果運動飲品系列，對「享派」產品在風味、口感、包裝等進行全面升級，成為市場首創的水果粒型運動飲料產品，產品以現代營養學及運動醫學理論作依據，為飲用者提供營養補充及維持身體健康等多種功效，將會引領國內鮮果運動飲料產品的新風潮，彰顯集團在技術創新的優秀表現。



作為連續獲得國家高新技術稱號的企業，集團積極開拓新產品線及豐富的產品組合，提升食品生產工藝水準，向國內外消費者提供優質、多元化的產品，實現業務增長。集團的一系列自家品牌產品成功在市場上獲得良好的口碑，成績令人振奮。為應對不斷變化的市場需求，集團旗下的自家品牌繼續提升其品牌形象，提高產品品質、升級產品包裝、注入更多時尚及休閑元素，務求為消費者帶來更多元化、更緊貼潮流的包裝及去季節化產品，積極豐富產品系列。此外，集團乘勢深耕優化營銷佈局，通過不同形式的宣傳活動及各類展會加強與消費者互動，提升自家品牌的形象，推動產品銷售。



積極部署擴大產能 成功推出全新飲品系列

為滿足持續提升的市場需求，集團已積極部署擴大產能，當中位於山東的生產基地正不斷升級生產設施，提升自動化程度。新建成的5號及6號生產車間已逐步投入生產，將有望顯著提升集團產能。另外，集團位於紅河州彌勒綠色食品加工園內的雲南生產基地，將於2023年年底前開始局部投入使用。預計雲南生產基地建成投產後，將與山東生產基地形成協同效應，對集團的熱帶、亞熱帶及溫帶加工水果產品和特色飲料生產與銷售帶來顯著的提升。



回顧期內，我們已開發及正在開發多種新的加工水果產品及特色飲料，以滿足及迎合不同消費群體尤其是年輕消費者的口味及需求，多款新產品正進入生產和銷售的籌備階段，預計將於短期內推出市場。



集團主席兼行政總裁楊自遠先生表示：「我們希望天韵國際的全新『享派』鮮果運動飲品系列，能夠打造出真正具有國際影響力的民族運動飲料品牌，給市場帶來鮮明特色的優質產品和具中國特色的品牌形象，讓更多消費者認識、了解及喜愛『享派』這個國潮品牌。」



「同時，我們一直積極尋求戰略合作的機會，期待與知名品牌、熱門電商平台和網絡紅人營銷等渠道及平台合作，通過多元化的營銷活動以共同開拓自家品牌產品的銷售渠道，提高品牌知名度，打造具有潛力的線上及線下銷售網絡，並積極推動運動及健康飲食文化，進一步擴大集團收入來源，發掘新的市場契機，強化集團的整體競爭力。」



「展望未來，集團將繼續投入產品研發及創新，把握不斷變化的特色飲料市場需求，為消費者帶來多元化的健康特色飲料及休閒食品，力爭成為國際化領先的食品飲料企業，以回饋社會及消費者對集團的支持與信任。」



關於天韵國際控股有限公司 (股份代號﹕6836.HK)

天韵國際控股有限公司（「本公司」集團「統稱（及其附屬公司）」主要從事(i)生產及銷售包裝於金屬罐、塑料杯、玻璃瓶及鋁箔袋的加工水果產品、(ii)生產及銷售飲料產品及(iii)新鮮水果買賣。加工水果產品以自家品牌「繽果時代」、「天同時代」和「果小懶」及原廠委託製造代工銷售的方式出售。特色飲料產品以自家品牌「享派Shiok Party」及「妖果季」出售。



集團致力於爲客戶提供健康安全的產品，作爲國內外資質認證最爲齊全的食品企業之一，時刻緊貼嚴 格的國際生產標準，並就生產設施、質量監控及管理獲授BRC(A)、IFS 食品（高級）、FDA、HALAL、SC、KOSHER、ISO9001、ISO45001、ISO14001，SMETA等認證，集團還通過多個英國及美國超市內部的食品生產標準審核。 同時，在國內，集團作爲「同綫、同標、同質」工程出口食品企業，供應國內市場和供應國際市場的產品達到相同的品質水準。



集團在2017年分別被國際知名財經雜誌《福布斯》評選為福布斯中國百強潛力上市公司及榮獲「2017年度臨沂市市長質量獎」榮譽。集團全新自有研發的純水果休閒食品在2018年也榮獲國家級的「發明專利證書」。於2019年及2022年，集團連續兩次榮獲國家級的《高新技術企業證書》。於2020年，集團連續第四年入選中國品牌價值評價榜單。於 2023 年，集團主席兼行政總裁榮登福布斯中國「2023 大灣區 ESG 企業家 30 評選。



欲瞭解更多集團詳情，請瀏覽集團網站 www.tianyuninternational.com





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