Thursday, 31 August 2023, 08:31 HKT/SGT Share: 立訊精密發佈2023年中期業績報告，上半年實現收入與利潤雙增長，多元化佈局成效顯著

香港, 2023年8月31日 - (亞太商訊) - 立訊精密（002475.SZ）本周一（8月28日）公告2023年中期業績報告與Q3業績預告。2023年上半年，立訊精密錄得銷售收入979.71億元（人民幣，下同），同比增長19.53%；實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤41.54億元，同比增長 22.48%。同時，立訊精密預計2023年前三季度歸屬於上市公司股東的凈利潤70.40億元–76.80億元，同比增長10%-20%。



根據立訊精密此次披露的2023年中期業績報告來看，立訊精密盈利能力明顯提升，多項財務指標得到進一步優化。分業務來看，報告期內，立訊精密幾大業務板塊均實現了穩定的增長，多元化佈局成效顯著。其中，主業消費電子板塊收入828.56億元，同比增長18.46%；汽車業務板塊收入32.07億元，同比增長51.89%；通訊業務板塊收入61.37億元，同比增長68.42%。



上半年實現收入與利潤雙增長，Q2毛利率環比上升、現金流創新高

報告期內，立訊精密實現銷售收入與歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤雙增長，其中扣非凈利潤增速又大於營收增速，顯示其營收質量得到明顯提升。同時，立訊精密的現金流量表現也可圈可點。2023年上半年，立訊精密經營活動產生的現金流量凈額88.14億元，同比大幅增加263.74%。有券商報告指出，立訊精密現金流量持續改善，23Q2經營現金凈流入52億（23Q2單季度CAPEX 31億），是歷史Q2現金流新高。現金流是企業的血液，充沛的現金流為立訊精密的持續經營保駕護航。



此外，有券商出具研報表示，立訊精密22Q4-23Q2連續三個季度「銷售商品提供勞務收到現金」同比增速超過「購買商品接受勞務支付的現金」，隱含毛利率提升。同時報告指出，立訊精密上半年毛利率為10.64%，而Q2毛利率為11.27%環比改善。



多元化戰略佈局成效顯著，三大業務板塊發展穩步向前

立訊精密目前的定位為解決方案提供商。立訊精密作為解決方案提供商所依靠的是其扎實的技術實力和前沿的創新能力，致力於為市場提供產業鏈完整、極致的綜合解決方案。



分業務來看，消費電子板塊是立訊精密的基本盤，上半年公司消費電子業務表現整體好於行業水平。根據Canalys的數據顯示，全球智能手機市場連續第五個季度下滑，2023年第一季度同比下滑12%；2023年第2季度全球智能手機市場出貨量同比下降11%。在此背景下，立訊精密消費電子業務依舊保持良好增長態勢。



通訊業務板塊是立訊精密近幾年增速最快的業務板塊。 2023年上半年以來，立訊精密通訊相關產品在技術研發、技術突破、產品精密制造等方面，持續收獲海內外頭部客戶的高度認可，產品端市場表現優異，整體業務規模維持高速增長態勢。立訊精密在公告中展望，「未來，隨著5G、AI 應用的持續滲透，公司通訊業務將受益於新趨勢的蓬勃發展，並借助創新技術為新老產品深度賦能」。



汽車業務方面，立訊精密汽車業務上半年業績增長超50%。根據乘聯會數據，2023年上半年中國乘用車零售銷量為952.4萬輛，同比增長2.7%，其中新能源乘用車零售銷量為308.6萬輛，同比增長37.3%，汽車市場銷量持續增長。在此背景下，立訊精密持續推動公司汽車版圖規模擴大，已與奇瑞、廣汽、以及華為汽車達成合作，形成多維度的戰略協同。



總的來看，2023年上半年立訊精密管理提效，資產提質，公司三大業務板塊發展也穩步向前。下半年，借助蘋果新品發佈會以及通訊行業、汽車行業的風口紅利，立訊精密業務有望以穩扎穩打的姿態進一步增長。





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