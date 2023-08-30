Wednesday, 30 August 2023, 12:23 HKT/SGT Share: 多品牌多品類全渠道戰略見成效，朝雲集團（6601.HK）上半年營收純利雙增

香港, 2023年8月30日 - (亞太商訊) - 8月28日晚，朝雲集團（6601.HK）發佈2023年中期業績報告，報告顯示朝雲集團秉持穩健的經營原則，實施有效的成本管理，上半年實現營收、純利雙增。其中，營業收入為11.33億元，同比增長10.7%；純利為1.36億元，同比增長51.7%。



筆者更關注到，朝雲集團現金流強勁，公司現金、現金等價物及各項銀行存款總額為人民幣24.66億元，擬持續高額派息，派息率由2022年中的25%提升至40%，為投資者帶來相當於本金4%的即時收益，以實現股東收益最大化。



持續多品牌多品類全渠道發展戰略，提升公司盈利能力



據悉，朝雲集團自上市以來堅持實施多品牌多品類全渠道戰略，上半年多措並舉，積極緩解市場挑戰並保持業務勢頭，保證集團業績穩定增長。



在產品端，朝雲集團專注于洞察消費者的需求，逐步優化產品結構，不斷升級現有產品線，並推出具有差異化、強功效性、成分健康的高利潤新品，打造多款高毛利大單品。同時，朝雲集團也專注品牌建設，致力於提升殺蟲驅蚊、家居清潔的頭部品牌力，強化超微品牌驅蚊專業第一的品牌形象以及威王家居清潔的專業品牌形象。



線上快速增長，線下穩步上升



在渠道端，朝雲集團正著力發展全渠道銷售，緊抓新興渠道的增量機會。



在線上，集團保持抖音、京東、拼多多、快手等新興線上渠道的快速發展，並在產品核心競爭力上進一步鞏固各個品類的領導地位和護城池，增強電商業務的盈利能力；



在線下，集團持續推動高毛利產品分銷，並推行多品類的分銷覆蓋，進一步鞏固線下分銷渠道的領先地位。



依託創新的、社交化及個性化多元行銷，以品牌力驅動銷售



今年上半年，朝雲集團持續通過多元化的整合行銷活動，聯合中國國家地理，打通品牌與抖音、小紅書等平臺，打造了一系列具有品牌和行業影響力的行銷活動和內容，如“超微蚊學說”、“8小時不帶包露營”、《自然要給蚊子上一課》等，以創新的行銷玩法不斷提升品牌力，並聯動線上渠道流量和人群運營、線下渠道廣分銷和高動銷，提升整合行銷效率，以品牌力驅動銷售，實現品效銷三合一。



未來，朝雲集團將制定業績增長策略，深耕線下渠道的同時也全面擁抱線上渠道，不斷進行家居清潔業務及寵物業務的市場拓展。另外，疊加研發能力的不斷提升，供應鏈成本的持續優化，朝雲集團競爭實力或將進一步提升，形成較強的市場競爭壁壘。





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