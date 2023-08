Wednesday, 30 August 2023, 09:21 HKT/SGT Share: 積極推動多品牌多品類全渠道佈局,朝雲集團(6601.HK)上半年營收純利雙增

香港, 2023年8月30日 - (亞太商訊) - 8月28日,朝雲集團(06601.HK)發佈2023年中報。公告顯示,截至2023年6月30日,公司實現營收入11.33億元,同比增長10.6%,純利為1.36億元,同比增長51.7%。董事會決定宣派中期股息每股人民幣0.0410元(相等於每股0.0447港元),派息率由2022年中的25%提升至40%,為投資者帶來相當於本金4%的即時收益。



優化產品結構 不斷提升公司盈利能力

今年以來,在經濟復蘇回暖、政府加大促消費政策支持等多重因素推動下,消費市場穩步復蘇。朝雲集團抓緊機遇,通過積極推動產品品類及銷售渠道的快速發展、創造高利潤率的產品、優化供應鏈成本管理及行銷效率等,有效提升了集團的營運表現及盈利能力,毛利率從去年同期的39.1%提升至41.3%,增長2.2個百分點。



圍繞家居護理、寵物護理、個人護理三大領域,朝雲集團成功孵化出包括超微、威王、貝貝健、倔強嘴巴、倔強尾巴、西蘭、潤之素等多個不同領域龍頭品牌,並通過“多品類多品牌全渠道”發展戰略拓寬業務範圍,觸達更多消費者,持續擴大市場份額。公告顯示,寵物及家居護理是帶動朝雲集團上半年收入增長的主要動力,分別同比增長41.1%、10.8%。



線上線下雙重發力 共促盈利增長

隨著疫情恢復及隔離措施解除,消費回暖。朝雲集團不斷提升高毛利產品分銷品質,提升市場基礎,推行多品類分銷覆蓋等關鍵舉措,線下渠道銷售實現穩步增長;與此同時,線上渠道不僅深耕京東、拼多多及淘寶,並快速發展社群業務和抖音等管道,持續提升投產比。財報顯示,上半年,集團線上渠道收入3.41億元,同比增長25%,線下渠道穩健發展,收入7.92億元,同比增長5.5%。



展望下半年,朝雲集團將堅持多品牌多品類全渠道發展戰略,推進產品創新升級,繼續打造各品類各渠道的拳頭產品,提升渠道盈利能力。





