光大永年公佈2023中期業績

香港, 2023年8月29日 - (亞太商訊) - 光大永年有限公司,為中國光大集團旗下物業租賃、及物業管理及銷售持作出售物業公司(「光大永年」或「集團」,香港聯交所股份代號:03699)今天公佈截至2023年6月30日止(「報告期內」)之中期業績。



報告期內,集團的收益約為人民幣22.1百萬元,較去年同期減少約人民幣5.0百萬元(2022年:人民幣27.1百萬元)。收益減少主要由於租用率下跌所致。公司權益股東應佔溢利約為人民幣13.3百萬元(2022年:人民幣12.3百萬元),較去年同期增加約人民幣1.0百萬元,乃因投資物業的估值收益上升所致。每股基本盈利約為人民幣0.03元(2022年:人民幣0.03元)。



物業租賃

於2023年6月30日,集團的物業組合包括光大金融中心、光大國際大廈的部分物業及明昌大廈的部分物業,分別位於四川省成都市及雲南省昆明市,總建築面積約為89,507平方米(2022年12月31日:89,507平方米)。報告期內,物業的平均租用率約為73% (2022:86%)。租金收入約為人民幣16.2百萬元(2022:人民幣20.0百萬元),較去年同期減少約人民幣3.8百萬元,主要是由於租用率下跌所致。



物業管理服務

集團擁有一支專業物業管理團隊為其下的光大金融中心及光大國際大廈提供管理服務,以提升物業的價值。報告期內,物業管理服務的收益約為人民幣5.9百萬元(2022:人民幣7.1百萬元),較去年同期下跌約人民幣1.2百萬元,主要是由物業的空置率上升所致。



投資物業

於2023年6月30日,投資物業公允價值為人民幣959.5百萬元(2022年12月31日:人民幣954.1百萬元)。截至2023年6月30日止六個月,投資物業估值收益約為人民幣5.4百萬元(2022:人民幣0.7百萬元),較去年同期增加約人民幣4.7百萬元。



於2023年6月30日,集團持有現金及銀行結餘約為人民幣224.0百萬元(2022年12月31日:人民幣214.9百萬元),資本負債比率(按本集團總負債除以總資產計量)為19.0%,(2022年12月31日:18.3%),流動資金狀況良好。



回顧期內,集團旗下租戶及租務合同、出租率皆相對穩定;預期下半年市場或雖仍有波動,但在客戶經營情況穩健及集團的出租合約穩定的情況下,相信出租率已見底,預期未來將處於平穩或逐步回升,租金走勢亦將持續回穩。



展望

上半年,在多項不穩定風險仍困擾整體經營環境的情況下,伴隨著外圍市場息率走高,內地消費意欲仍相對低迷,房地產市場亦未有太大起色,集團的物業管理市場難免會受到影響,惟集團現金充裕,而且並無負債,因此高息環境有利增加利息收入。受益於中國光大集團的協同效應和「光大」品牌的知名度,集團一直與其保持長期友好合作,務求實現互利雙贏,促進租賃業務的穩定發展。2023下半年,本集團將持續擴大物業管理服務的經營規模,並繼續把握增加租務、資金管理、尋找新投資機會的三大發展方針,增加出租量及運用資金作穩健的投資。



展望未來,中央政府繼續大力推動經濟增長,陸續推出振興經濟政策,預料對樓市及租賃市場帶來刺激,對穩定物業管理行業增長亦能發揮正面作用,房地產市場於中長線將能隨市場調整到位而繼續平穩發展。在國際環境不穩定的背景下,集團對收購海外物業持觀望態度,但在中國內地,若有合適的優質項目,集團會考慮收購,以豐富業務組合,並帶來長遠投資回報。同時,計畫積極優化升級服務品質和使用者體驗,務求進一鞏固自身競爭力及抗風險能力,致力為股東爭取長遠、穩健和豐盛的利潤。



有關光大永年有限公司

光大永年有限公司為中國光大集團旗下物業租賃、物業管理及銷售持作出售物業公司,擁有、出租及管理位於四川省成都市的物業,亦擁有及出租位於雲南省昆明市的一項物業。集團的物業位於中國西部重點城市成都及昆明的市中心。集團的物業組合包括三項商業物業(即光大金融中心、光大國際大廈的部分物業及明昌大廈的部分物業)。



如欲獲得更多光大永年資料,請瀏覽公司網站 https://ebgca.com.hk/。





