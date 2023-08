卫龙公佈2023年中期業績

香港, 2023年8月29日 - (亞太商訊) - 中國辣味休閒食品行業龍頭企業,卫龙美味全球控股有限公司(「卫龙」或「集團」,香港聯交所股票代碼:09985)公佈截至2023年6月30日止六個月(「期內」)未經審核之中期業績。



隨著新冠疫情影響逐漸減弱,消費場景不斷修復,消費情況亦持續改善,中國的經濟正在穩步恢復常態化運行。作為中國辣味休閒食品行業的領導者和先行者,卫龙在持續增強研發能力並深耕現有品類、豐富產品組合的同時,積極推進零食量販渠道,強化全國銷售和分銷網路,同時深化線上渠道發展,通過年輕化的品牌營銷,加強與年輕消費者的互動,與消費者建立更加緊密的連接。



卫龙期內業績表現穩健,2023年上半年錄得總收入約23.27億元(人民幣,下同),同比增長3.0%,主要由於:(i)公司去年對主要產品結構進行了調整以及對業務進行了升級,該調整及升級在期內初具成效;(ii)期內線下傳統及賣場超市客流量有所下滑;(iii)去年主要產品結構調整帶來的平均售價的提升被產品銷量的減少而部分抵消。毛利約11.06億元,同比增長28.4%,毛利率由去年同期的38.1%提升至47.5%,主要由於(i)集團在去年對主要產品結構進行調整帶來了平均售價的提升;(ii)期內原材料價格下降 及(iii)集團持續優化生產工藝流程,優化了成本管理。淨利潤約4.47億,同比上升271.4%。經調整淨利潤同比增長17.0%至4.97億元,經調整淨利潤率從上年度同期的18.8%提升至21.4%,主要由於毛利的增長。



考慮集團盈餘、整體財務情況,董事會決議派發2023年中期股息每股人民幣0.12元(含稅),約為2023年上半年淨利潤的60%,預計派付股息日期為2023年10月12日或前後。



回顧期內,在產品方面,卫龙持續堅持「多品類、大單品」的產品策略,通過持續性的研發創新,不斷對現有產品迭代和升級,並延展產品組合促進產品結構的進一步優化,以應對多元化的市場需求和消費者偏好。



在渠道方面,卫龙繼續鞏固輔銷助銷策略,加強門店覆蓋及執行能力。隨著零食渠道等新興渠道的崛起,公司積極捕捉零食渠道發展新機遇。



在品牌方面,卫龙不斷加強品牌建設,通過以年輕消費者為核心的品牌活動,做好消費者調研和互動。集團積極探索品牌知名度和美譽度的提升,同時結合深度的線上內容行銷,提升用戶的參與度,不斷提升消費者體驗。



卫龙董事長劉衛平先生表示:「面對中國休閒食品行業渠道端的多元化變遷,零食量販店、內容電商等新渠道的崛起,卫龙將以更積極更開放的心態擁抱新渠道帶來的發展機遇。同時集團將不斷加強產品建設和品牌建設,持續梳理和完善現有產品矩陣,並不斷加強公司的品牌知名度和美譽度。同時公司將繼續鞏固供應鏈能力及研發能力,持續提升組織能力,加強數智化建設,以提高總體的運營效率及消費者體驗。集團將繼續不忘初心,牢記使命,致力為消費者、客戶、股東、投資者、員工及社會爭取最大回報。」



關於卫龙美味全球控股有限公司

卫龙美味全球控股有限公司(「卫龙」)是中國領先的集研發、生產、加工及銷售為一體的辣味休閒食品企業,擁有強勁的增長勢頭和頗具影響力的品牌。自2001年首創第一根辣條並引領辣條行業標準建設至今,卫龙致力於讓中國傳統美食娛樂化、休閒化、便捷化、親民化,從而不斷為消費者創造美味的休閒食品和愉悅的消費體驗。憑藉出眾的「多品類、大單品」策略及品類拓展能力,卫龙已成功擴展至蔬菜製品、豆製品及其它產品等品類,推出包括魔芋爽、風吃海帶、78°鹵蛋等單品。卫龙是倍受中國年輕消費者喜愛的休閒食品品牌,2023年榮獲「TopDigital創新營銷獎內容電商專項獎」,同時亦獲得虎嘯獎「社交媒體營銷(銅獎)」。如欲獲得更多資訊,請瀏覽 https://www.weilongshipin.com/





