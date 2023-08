Tuesday, 29 August 2023, 08:52 HKT/SGT Share: 哈爾濱銀行發布2023年中期業績 資產規模持續擴大 淨利潤同比增長19.1%

香港, 2023年8月29日 - (亞太商訊) - 2023年上半年,面對複雜嚴峻的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務,哈爾濱銀行全面學習貫徹黨的二十大精神,認真執行國家經濟金融政策,深入落實服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革「三大任務」,全面加快改革、創新、發展和風險防範化解,全力支持經濟回升向好,提振市場信心。據哈爾濱銀行(6138.HK)8月28日發布的2023年中期業績報告顯示,其資產總額為人民幣7,872.203億元,實現淨利潤逾人民幣7億元,歸母淨利潤人民幣5.887億元,均達兩位數增幅,「規模、質量、效益」企穩向好的經營態勢進一步鞏固。



關鍵指標均衡增長 盈利能力穩步回升

2023年上半年,哈爾濱銀行穩健經營,各項業務協同發展,盈利能力持續穩步回升,值得關注。截至2023年6月30日,集團資産總額為人民幣7,872.203億元,較上年末增加人民幣744.872億元,增幅10.5%;客戶貸款及墊款餘額為人民幣3,087.117億元,較上年末增加人民幣242.968億元,增幅8.5%;客戶存款總額為人民幣6,386.100億元,較上年末增加人民幣807.842億元,增幅14.5%。集團實現淨利潤為人民幣7.004億元,同比增幅19.1%;實現歸屬于母公司股東的淨利潤為人民幣5.887億元,同比增幅19.0%,較去年全年增加0.339億元。



截至2023年6月30日,集團平均總資產回報率為0.19%,平均權益回報率為0.82%,同比分別增長0.01個百分點和0.38個百分點。集團不良貸款餘額為人民幣90.192億元,不良貸款率為2.92%,較上年末微升0.03個百分點。撥備覆蓋率爲187.45%,較上年末增加5.91個百分點;貸款减值損失準備率爲5.48%,較上年末上升0.23個百分點,風險抵補能力保持穩定。核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別爲8.89%、12.75%、13.97%,較上年末分別上升0.25個百分點、2.06個百分點、2.06個百分點。



全力支持經濟回升向好 促進提振消費信心

相關數據顯示,2023年上半年,黑龍江省推動各項政策措施落地見效,農業生産穩中有升,服務業和消費市場恢復較快,地區生産總值人民幣6,604.8億元,同比增長4.7%。哈爾濱銀行圍繞國家、省市「十四五」規劃,聚焦黑龍江省建設「六個龍江」、推進「八大振興」和哈爾濱市打造「七大都市」,加快回歸本土本源、專注主責主業,針對黑龍江省以及哈爾濱市重點産業、重點項目工作部署,出臺百項措施,持續支持黑龍江省製造業轉型升級,重點加大中長期製造業貸款投放力度;配合地方政府加大對基礎設施建設項目支持力度,通過積極推進黑龍江省重點項目、哈爾濱市重點産業項目清單等系列政策措施執行落地,强化對民營企業、小微企業的金融支持。截至2023年6月30日,黑龍江地區的貸款餘額爲1,776.614億元,較上年末增長212.204億元,在全行貸款餘額占比較上年末增長2.6個百分點。



報告期內,哈爾濱銀行零售信貸業務以數字化普惠金融爲核心,堅持圍繞批量化、場景化、綫上化,聚焦小微、農戶、消費三大客群,强化大數據應用,精准定位細分市場,加速産品創新,提升金融信貸對實體經濟的服務水平,全力支持經濟回升向好,促進提振消費信心。截至2023年6月30日,個人貸款餘額爲人民幣1,206.049億元,較上年末增加2.8%,占全行貸款餘額39.1%,其中個人消費貸款餘額爲人民幣797.565億元,較上年末增長2.1%,占全行個人貸款餘額66.1%。



2023年上半年,哈爾濱銀行的穩健經營和創新發展進一步獲得市場認可。先後榮獲《金融時報》「2022中國金融機構金牌榜•金龍獎:年度最佳服務鄉村振興銀行」、普益標準「第三届金譽獎:卓越財富管理城市商業銀行、卓越轉型發展銀行」等榮譽。「統一智能風控平臺」榮獲中國數智金融年會「年度大數據産品創新獎」;「美好生活賬戶」産品榮獲2023年度《亞洲銀行家》「中國獎項計劃:區域金融最佳存款産品」等。截至2023年6月30日,哈爾濱銀行在英國《銀行家》(The Banker)「2023年全球銀行1000强」榜單中位列第183位,按利潤增幅排名中國銀行機構第四;在英國品牌諮詢公司Brand Finance「2023年全球銀行品牌價值500强」榜單中位列第264位;在中國銀行業協會「2023年中國銀行業100强」榜單位列第41位。





話題 Press release summary



部門 Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network