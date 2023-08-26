Friday, 25 August 2023, 19:13 HKT/SGT Share:

來源 Sino Biopharmaceutical Limited 中國生物製藥（1177.HK）公佈2023中期業績 創新研發穩步推進 收入升至152.8億元

經調整非《香港財務報告準則》歸母淨利潤升1.2%

二季度增長強勁復蘇 收入狂飆30.0%

經調整非《香港財務報告準則》歸母淨利潤升20.7%

香港, 2023年8月25日 - (亞太商訊) - 中國領先的創新研發驅動型醫藥集團—中國生物製藥有限公司（「中國生物製藥」或「公司」，連同附屬公司統稱「集團」）（股票編號：1177）公佈截至2023年6月30日止6個月（「期內」）之未經審核財務業績。



重點成果

-- 二季度集團緊抓疫後復蘇窗口期，大力發展腫瘤、肝病、呼吸、外科╱鎮痛四大治療領域，加速推動創新產品落地。2023年第二季度收入同比增長約30.0%，經調整非《香港財務報告準則》歸母淨利潤同比增長約20.7%。



-- 集團多個新產品上市，肝病和呼吸領域產品銷售取得顯著增長。於2023年上半年，已上市兩款創新產品，另有兩款生物類似藥獲批上市。肝病用藥之收入同比增長約14.0%，呼吸系統用藥之收入同比增長約11.2%。



-- 截至2023年6月30日，集團共有46個腫瘤領域、8個呼吸系統領域、7個肝病領域和4個外科╱鎮痛領域的創新候選藥物處於臨床申請及以上開發階段。其中，3個腫瘤領域、1個呼吸系統領域產品處在上市申請階段，4個腫瘤領域、1個肝病領域、2個外科╱鎮痛領域的創新候選藥物處於臨床III期；另有14個腫瘤領域、3個肝病領域、13個呼吸系統領域、13個外科╱鎮痛領域的生物類似藥或仿製藥候選藥物處於臨床申請及以上開發階段。



-- 福可維（鹽酸安羅替尼）聯合TQB2450（抗PD-L1）用於治療一線小細胞肺癌已於2023年1月向國家藥監局藥品審評中心（「CDE」）遞交上市申請。另外，安羅替尼還有12個新適應症的臨床研究正在III期，預計將在未來一到兩年內逐步遞交上市申請。



-- 安尼可（派安普利單抗）注射液於2023年1月獲批聯合化療用於一線局部晚期或轉移性鱗狀非小細胞肺癌的治療。另外，派安普利單抗有一個適應症（三線鼻咽癌）正在上市審評過程當中。



-- 億立舒（艾貝格司亭α）注射液於2023年5月獲批用於預防和治療腫瘤患者在接受化療藥物後出現的中性粒細胞減少症。億立舒通過在全球完成的三項多中心、隨機、對照研究的關鍵性III期試驗，對比了目前臨床上常用藥品安全性及療效，證明瞭億立舒的療效和安全性，也驗證了其創新機制。



-- 凱立通（利馬前列素）片於2023年2月獲批上市，是國內首個針對腰椎管狹窄症病理機制，兼具改善神經血流微循環障礙和改善神經功能的雙重功效的藥物，是目前臨床唯一在說明書中明確適應症為腰椎管狹窄症治療的小分子化藥。凱立通的上市，為國內逾三千萬名腰椎管狹窄症患者提供了全新的解決方案，解決巨大未滿足的臨床需求。



-- 拉尼蘭諾（泛PPAR激動劑）於2023年3月向CDE遞交臨床試驗申請並獲得受理，7月，拉尼蘭諾被CDE納入突破性治療品種名單。目前該產品正在全球進行III期臨床試驗，是中國第一個進入臨床III期的NASH口服藥物，有望填補中國NASH市場空白。



-- TDI01（ROCK2高選擇抑制劑）目前正處於臨床II期開發中。2023年4月，TDI01在中國啟動特發性肺纖維化的臨床II期試驗。集團認為TDI01有成為重磅藥物的潛力，並將大力推進其臨床開發。



-- 集團年收入5億以上的仿製藥產品（剔除獨家產品）均已納入集採範圍，集採風險已出清。



回顧期內，集團收入同比升0.5%至約152.8億元（人民幣，下同）。第二季度收入約86.3億元，同比上升約30.0%。歸屬於母公司持有者應佔盈利約12.6億元，基於歸屬於母公司持有者應佔盈利計算之每股盈利約6.78分。經調整非《香港財務報吿準則》歸母淨利潤約14.8億元，同比增長約1.2%。 第二季度經調整非《香港財務報告準則》歸母淨利潤約9.64億元，同比增長約20.7%。集團流動資金保持充裕，期內有計入流動資產之現金及銀行結餘約115.8億元、計入非流動資產之銀行存款約42.3億元，理財管理產品總額約38.1億元，資金儲備合共約196.1億元。



董事會建議派發中期股息每股2港仙（2022上半年：6港仙）。



銷售：研發成果持續顯現，專科治療產品業績突出

集團從連續多年的高研發投入中獲得顯著的收益，繼續以發展專科治療領域相關產品爲主，致力打造專科品牌。



期內，抗腫瘤用藥之收入約44.92億元，佔集團收入約29.4%。肝病用藥之收入同比增加14.0%，達約22.89億元，佔集團收入約15.0%。外科／鎮痛用藥收入錄得約23.32億元，佔集團收入15.3%。此外，呼吸系統、心腦血管用藥和其他等不同領域產品的銷售貢獻多輪並進，分別佔集團收入約11.0%、 10.5%和18.8%。



於肝病領域，集團著力加強學術推廣，向醫生宣傳天晴甘美在治療慢性病毒性肝炎、急性藥物性肝損傷、肝功能異常等獲批適應症的療效與安全性優勢，通過各層級的學術會議加強了醫生覆蓋和專家認可，同時積極發掘新患者拓展新市場，持續推動天晴甘美銷售於期內的快速增長。



於外科╱鎮痛領域，集團聚焦醫院准入和高潛地區開發，進一步拓展市場覆蓋和醫院管道，並加強下游開發，著力提升二級醫院和社區醫療機構的開發和覆蓋，帶動澤普思（氟比洛芬）凝膠貼膏在過去幾年保持了快速增長的勢頭。



研發：充分發揮強大的自主研發能力，繼續專注創新產品研發

集團繼續專注抗腫瘤、肝病、呼吸系統和外科╱鎮痛四大治療領域的新產品研發。截至報告期日，集團有在研產品127個，其中抗腫瘤用藥60個、肝病用藥10個、呼吸系統用藥21個、外科╱鎮痛用藥17個，其他類用藥19個，共涉及I類創新產品69個。



集團將持續發揮雄厚的自主研發能力，並持續投入商業拓展，以雙引擎驅動創新轉型。2023年上半年集團研發總開支達到約26.05億元，佔集團收入約17.1%。未來三年，集團將有近10款創新藥上市，40餘款在研創新藥有機會在2030年或之前上市，進一步強化在四大治療領域的優勢地位，為長期可持續增長注入強大動力。



展望：國際化戰略驅動，2030成為世界級千億營收創新醫藥集團

隨著醫藥行業有望於年內全面復蘇，集團將持續關注市場動向，動態優化發展策略，適時對採購、生產、營銷等全產業鏈進行調整，從而減輕疫情衝擊。同時，集團將聚焦腫瘤、肝病、呼吸、外科╱鎮痛四大治療領域的創新發展，全面加速國際化佈局，進而構建更加健康、多元和可持續的營收體系。



展望未來，集團將繼續堅持「引進來」、「走出去」雙路徑實現國際化發展，將全球醫藥創新成果帶回中國，造福中國病患；同時開拓新市場，加速解決全球未被滿足的臨床需求。集團預計將在2030年實現千億港元的營收目標，成為世界級創新醫藥集團。





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