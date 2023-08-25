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來源 VCREDIT Holdings Limited 維信金科2023中期實現了業務量強勁增長 在不穩定的市場環境下仍實現經調整淨利潤人民幣303.5百萬元

董事會宣派中期息每股15港仙

香港, 2023年8月25日 - (亞太商訊) - 中國領先的獨立在線消費金融服務提供商維信金科控股有限公司（「維信金科」或「集團」；股票編號：2003.HK）公布截至2023年6月30日止六個月（「期內」）未經審核之中期業績。



期內，集團繼續優化創新業務策略及模式，提高技術水平， 繼續專注服務更優質的借款人。總收入錄得人民幣1,917.6百萬元，而經調整淨利潤錄得人民幣303.5百萬元。董事會建議派發中期股息每股股份15港仙。



2023年上半年，集團取得符合預期的穩健經營表現，並實現業務量強勁增長。此外，集團亦對風險管理模式持續進行優化，以應對市場和用戶行為變化，並繼續有序地在業務資產端轉向更優質借款人。2023年上半年實現放貸量達到人民幣362億元，較2022年6月30日止六個月增長46.9%，並較2022年12月31日止六個月增長31.4%。集團的未償還貸款餘額於2023年6月30日錄得人民幣314億元，較2022年12月31日的人民幣251億元增加25.1%。



持續增加研發投入，科技賦能業務全流程

人工智能浪潮席捲而來，正在塑造及加速數字化經濟時代的消費金融數字化轉型。集團主動迎接時代趨勢，對核心業務系統進行革命性的疊代升級，2023年上半年正式上線了維信核心業務系統（「VCREDIT operating system」）新生代平台，精簡業務模塊，優化系統架構，大幅提高研發效率。同時，借助人工智能大語言模型，集團已推出AI智能線上客服機器人，不斷提升用戶需求回應的及時性及流程操作的便捷性，持續優化用戶的交互體驗。



採取獲得並留住優質客戶，切實保障消費者權益

集團不斷拓展優質獲客渠道，已與知名內容平台、照片編輯應用、互聯網物流平台等渠道達成合作協定。通過豐富用戶行為分析模型，細分用戶畫像，進一步實現優質客戶的更精準推送。2023年上半年，集團累計註冊人數較2022年下半年增加7.1%。對於存量客戶，集團引入用戶意願度模型以繼續改善用戶體驗，提升品牌認知度及用戶忠誠度。2023年上半年，複貸客戶貢獻了82.1%的貸款量。



集團進行多項具有深遠影響的模型升級和複雜測試，主動進行貸後風險策略調整、客戶觸達方式優化和信貸資料「斷直連」，以提升客戶品質與服務體驗，切實保障使用者隱私和資訊安全，實現了前瞻性合規改造，有助平衡短期風險和長期收入。



持續加強機構合作進一步擴大輕資產化和佈局多元化業務

截至2023年6月底，集團已與96家外部資金合作夥伴建立有效合作關係，包括21家全國性股份制商業銀行、消費金融公司和信託基金，這些合作關係助力集團形成豐富多元的融資庫，以支撐其向目標邁進。在此基礎上，疊加第三方擔保公司及資產管理公司為集團提供融資靈活性及資金保護，集團得以更著重推行純貸款撮合模式，持續轉向輕資產化模式。



除發展國內現有的消費金融業務，集團亦根據自身的戰略採取重要措施，將業務拓展到不同行業和地區，建立多元化運營模式。2023年上半年，集團在香港區域推出更為本土化的消費金融品牌「CreFIT」，以提供消費金融產品。此外，集團亦於期內同意收購Banco Português de Gestão,S.A（ 其為一家在葡萄牙銀行註冊的信貸機構），得以進軍葡萄牙及歐洲市場。



展望

宏觀環境不斷演變，促使集團迅速有效作出回應以保持競爭力。為促進集團消費金融業務的進一步增長及滿足高品質客戶的財務需求，集團將努力優化業務策略及提升其技術能力。除發展集團國內現有的消費金融業務外，集團亦將在香港、東南亞及歐洲等其他司法權區尋求投資或合作相關、互補產業的機會，以擴大及多元發展其的業務。集團將繼續按一致性原則審閱潛在業務前景，並於機會出現時作出適當投資。



此外，集團擬繼續實施一系列的策略以維持其在業內的增長，包括優化和拓寬其信貸解決方案，為客戶提供更好的服務，以提升品牌知名度及客戶的忠誠度和信譽度；不斷研發人工智能等技術，提高風險管理能力；加強與持牌金融機構合作夥伴及其他業務合作夥伴的長期合作關係；確保集團的業務符合監管尺度，實現滿足合規要求的可持續發展；審閱及評估潛在業務前景，投資、協作或收購在中國及其他司法權區的相關或互補產業；建立充滿活力的企業價值觀和文化，培養內部人才。



有關維信金科控股有限公司

維信金科控股有限公司（「維信金科」；股票編號：2003.HK）是中國領先的獨立線上消費金融服務提供商，擁有超過十年的行業經驗。集團主要向未得到傳統金融機構充分服務的優質及近乎優質借款人提供純線上消費產品，產品的資金全來自持牌金融機構，有關融資結構有能力提供消費信貸服務予全中國客戶。同時，維信金科為合作持牌金融機構提供各種風險裁量程度的解決方案及靈活的利潤分享機制，以加強資金的可擴展性和可持續性。網址：https://www.vcredit.com/



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