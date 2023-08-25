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來源 H World Group 華住公佈Q2及中期財務業績報告 Q2營業額同比增長72% 華住中國新簽約酒店超1,000家

香港, 2023年8月25日 - (亞太商訊) - 華住集團有限公司（「華住」或「集團」，納斯達克股份代號：HTHT，聯交所股份代號：1179.HK）公佈截至2023年6月30日止第二季度及上半年的未經審核財務業績。



於2023年上半年，集團收入為人民幣100億元（相當於14億美元），較2022年同期增長65.1%。其中，華住中國收入同比增長67.7%至人民幣79億元，DH收入同比增長55.9%至人民幣21億元。



於2023年第二季度，集團酒店營業額同比增長72.0%至人民幣203億元。不計入DH，2023年第二季度的酒店營業額同比增長78.1%。集團收入同比增長63.5%至人民幣55億元（相當於762百萬美元），華住中國的收入同比增長76.6%至人民幣43億元，主要是由於旅遊需求的強勁復甦，以及集团持續的產品升級及地區總部的經營優化。集團及華住中國收入增長均優於先前所公佈的增長指引。DH的收入為人民幣12億元，同比增長28.4%，環比增長33.5%。同比增長主要由於業務持續復甦，而環比增長主要由於季節性因素所致。歸屬於集團的淨利潤為人民幣10億元（相當於138百萬美元），相比之下2022年同期歸屬於集團的淨虧損為人民幣350百萬元。EBITDA(非公認會計準則)為人民幣17億元(相當於234百萬美元)，相比之下2022年第二季度為負人民幣213百萬元，而上一季度為人民幣16億元。



截至2023年6月30日，華住全球範圍的在營酒店網絡共有8,750家酒店及844,417間客房，包括DH的128家酒店。其中華住中國有8,622家在營酒店及818,245間在營酒店客房。於2023年第二季度，華住中國新簽約酒店超1,000家，創歷史新高。日均房價（「ADR」）為人民幣305元，相比之下2022年第二季度為人民幣218元、上一季度為人民幣277元及2019年第二季度為人民幣236元，所有在營華住中國酒店的入住率（「OCC」）為81.8%，同比增長17.2p.p.，綜合平均可出租客房收入（「RevPAR」）為人民幣250元，已恢復至2019年第二季度水平的121%。按每月數據細分，2023年4月、5月及6月的RevPAR已分別恢復至2019年相應月份水平的127%、115%及123%。DH的ADR增長至117歐元，所有在營DH酒店的OCC同比增長7.3p.p.至67.1%，RevPAR為78歐元。



華住首席執行官金輝表示：「強勁的復甦繼續主要受到第二季度日均房價增長的推動，這反映了產品組合變化及產品升級，以及區域分公司設立後的進一步市場滲透和協同作用。我們加盟商的信心水平持續提升，帶動季內簽約的新酒店數字創出歷史新高。在海外業務方面，我們的DH業務持續復甦，業務環比改善，EBITDA於第二季度已轉為正數。」



作為中國連鎖酒店行業的領先者及全球發展最快的酒店集團之一，華住通過持續性的品牌及服務升級獲取RevPAR增長動力，助力集團迅速從不確定的環境中得以恢復並保持高速增長態勢。通過以經濟型及中檔品牌為核心，服務大眾市場，並不斷發展中高檔品牌，進一步實現高質量品牌發展願景。同時，集團亦注重數字化發展为增長注入动力，以實現更高質量、更高效率、更穩定的運營模式，增強消費粘性。在美國《HOTELS》雜誌最新公佈的2022年度「全球酒店集團200強」榜單中，華住位列第六，亦反映出集團發展迅速，綜合競爭實力不斷增強。未來，集團將繼續堅持可持續的高質量發展路徑，持續提升業績表現，為股東帶來長期穩定回報。



關於華住集團有限公司：

華住集團有限公司源於中國，是全球酒店行業的主要經營者。華住的品牌包括海友酒店、怡萊酒店、漢庭酒店、全季酒店、星程酒店、桔子酒店、桔子水晶酒店、漫心酒店、美侖酒店、禧玥酒店、花間堂、你好酒店、CitiGO Hotel、施柏閣、美侖美奐酒店、Jaz in the City、IntercityHotel、Zleep Hotels、施柏閣大觀及宋品酒店。此外，華住還擁有在大中華地區作為美居、宜必思及宜必思尚品主要加盟商的權利，以及美爵酒店與諾富特酒店的合作開發權。



華住的業務包括租賃及自有、管理加盟以及特許經營模式。在租賃及自有模式下，華住直接經營通常位於租賃或自有物業的酒店。在管理加盟模式下，華住通過華住派駐現場的酒店經理來管理管理加盟酒店，且華住向加盟商收費。在特許經營模式下，華住為特許經營酒店提供培訓、預訂及支援服務並向加盟商收費，但不會派駐現場酒店經理。華住在其所有酒店均採用統一標準及平台。



有關更多資料，請訪問華住的網站： https://ir.hworld.com。





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