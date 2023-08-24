Wednesday, 23 August 2023, 18:40 HKT/SGT Share: 財報刺激買盤百融雲大漲20% 將AI商業落地夢想照進現實

香港, 2023年8月23日 - (亞太商訊) - 業績是衡量AI落地進程的重要卡位元。這一點百融雲創（百融雲-W，6608.HK）體現得淋漓盡致。



8月22日晚，一站式服務的AI科技領航者百融雲創發佈的中期業績公告顯示，公司於截至2023年6月30日止年度錄得期內營業收入12.43億元（人民幣，下同），同比增長32%；淨利潤達2.07億元，同比增長121%；經調整後淨利潤達2.27億元。



靚麗業績激發機構做多熱情，8月23日，伴隨著百融雲創業績發佈會的進行，該公司股價持續攀升，日內最高上漲超20%，股價高見10.36港元/股，創近兩個月高位。截至23日收盤報10.00港元/股，成交額達6115萬港元。



分析指出，與以專案制為AI商業落地模式不同的是，百融雲創跑通了AI 2.0時代的產品化變現路徑，通過MaaS（模型即服務）+BaaS（業務即服務）的服務模式匹配市場需求，使其可以靈活部署和優化AI技術，將AI的商用理想照進現實。



中報靚麗：MaaS發揮支柱效應 BaaS邁入第二曲線



面對AI 2.0的產業新時代，百融雲創進行了全新的品牌戰略調整，重點佈局以決策式AI技術為基的MaaS業務，以及基於決策式AI及對生成式AI技術進行深度探索形成的BaaS業務。



拆分百融雲創的財報數據來看，MaaS業務持續發揮支柱效應，收入穩定增長，增收且增利；BaaS業務收入高速上漲，已經成為百融雲創的第二增長曲線，且後續潛力不容小覷。



具體來看，經過多年在垂直領域的深耕，以MaaS為核心的壓艙石業務日漸夯實。中報顯示，上半年百融雲創的MaaS業務收入達4.31億元，同比增長24%。核心客戶留存率維持98%的高位；核心客戶數達146家，同比增加14家；核心客戶平均收入達243萬元，同比增長11%。



同時，百融雲創以BaaS業務為核心的第二增長曲線顯示出強勁的增長動能。上半年收入8.12億元，同比增長36%。拆分業務線來看，其中，金融行業雲收入4.92億元，同比增長55%，撮合資產交易規模212.62億元，同比增長72%；保險行業雲收入3.20億元，同比增長14%，總保費規模15.97億元，同比增長59%。



百融雲創中報介紹道，全新業務線的塑造邏輯是按照收費模式和底層技術的不同，其中，MaaS業務通過輸出模型結果來輔助決策，主要按照調用量收費；BaaS業務輸出端到端的最終業務結果，按促成交易規模收費。



一站式交付解決方案破題“造血”難題



在數位經濟新時代，AI技術正在與千行百業深度融合。而要確保AI技術為經濟和社會帶來長期穩定的價值，僅僅通過技術的研發和創新是不夠的，更為重要的是要能深度解鎖垂直場景。



針對垂直場景的價值挖掘，各方已經探索了很多年，但是仍然面臨一些待解之題，比如純AI演算法很“靈”，但是落地卻不夠平滑，使得AI服務無法跑通閉關；再比如，AI應用場景長尾碎片化明顯，特定化、小眾場景繁多，意味著不同的AI應用場景需要不同類型或定制化的演算法，由此制約了科技公司的盈利空間。



這也是為何傳統AI公司技術用力很猛，但是卻出現了造血難的根本原因。同時，對於上述障礙的順利通關，也造就了百融雲創連續多年的盈利神話。



當然，百融雲創鎖定“MaaS+BaaS”的商業路徑並非一蹴而就，至少需要具備兩項關鍵技能：一是深耕垂直領域近十年積累的行業know-how，另一個是AI大模型BR-LLM、自動機器學習平臺ORCA以及智慧語音產品Chabot等幾大類高效能工具的加持。



萬事俱備之後，百融雲創的產品和解決方案在具體的行業應用中能夠更為精准、高效地滿足需求。以金融領域為例，百融雲創能夠提供從智慧獲客、智慧分析、信貸決策、資產運營、財富管理等全生命週期服務。



比如在金融業的存量客戶經營場景中，百融雲創打造了全流程的運營體系，通過行銷回應模型、客戶識別以及端到端行銷服務，説明金融機構在客戶經營決策上化被動為主動，實現智慧決策和高效轉化。



再例如，在小微信貸場景中，百融雲創將AI、雲計算等技術與銀行業務深度融合，構建了“產業+科技+金融”的生態模式，推動線上線下同向發力，助力銀行小微貸款實現自動審批，推動業務結構線上化發展，實現業務的規模化擴張。



分析指出，百融雲創“MaaS+BaaS”的融合模式可以有效銜接起需求端、機構端、效果端，使得AI技術在垂直場景中跑出一個完整的閉環，從而確保解決方案的高效執行和敏捷反覆運算。持續的研發投入之下，百融雲創產品矩陣更加豐富，有力支撐其在垂直行業繼續實現規模化擴張。







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