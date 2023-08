Wednesday, 23 August 2023, 17:24 HKT/SGT Share: 珠光顏料龍頭環球新材國際宣佈正式完成對CQV的收購

香港, 2023年8月23日 - (亞太商訊) - 北京時間8月23日,環球新材國際發佈公告,宣佈正式完成對CQV的收購。



根據公告,董事會宣佈CQV待售股份協議及CQV庫存股協議項下的所有先決條件均已達成,並於2023年8月22日成交。成交後,環球新材國際持有CQV已發行股份的42.45%,成為CQV的單一最大股東。CQV已成為環球新材國際的非全資附屬公司,其財務表現及狀況將併入集團的賬目。



據悉,收購標的韓國CQV公司,是全球著名珠光顏料企業,生產超過800種珠光顏料產品,銷往全球100多個國家和地區。CQV的競爭優勢在高端市場,擁有高端珠光材料應用(如汽車級和化妝品級珠光顏料產品)的生產工藝和生產技術,在韓系汽車及其他亞洲國家和地區的高端化妝品市場享有獨特競爭地位。根據CQV財報,CQV在2022年錄得收入2.54億元人民幣,其中80%都來自化妝品和汽車產品的貢獻。



環球新材國際則是中國最大的珠光顏料供應商,以及全球份額第一的合成雲母珠光顏料供應商。致力於成為全球珠光材料行業的龍頭企業,並制定了“內源式發展與外延式擴張”並重的發展戰略,希望在實現自身業務穩步發展的同時,通過國際並購,全面拓寬境外銷售渠道,進一步加快自身的發展。



雙方的強強聯合,將產生巨大的協同效應,在多個層面增強公司的行業競爭力。首先在業績層面,環球新材國際2022年的收入和淨利潤為9.2億元和2.4億元,同比增長36.9%和39.9%。隨著CQV的財報並表,環球新材國際的收入利潤以及資產規模均有較大程度的增長,將顯著提升盈利能力和資產品質。



在產品和銷售渠道層面,CQV和環球新材國際各生產800-900種產品,且覆蓋低中高端各個領域,並購後將形成一個龐大產品矩陣,滿足不同客戶的需求。在中國化妝品和汽車市場高速成長的環境下,有了CQV產品的補充,環球新材國際將充分把握高端市場的機遇。同時,環球新材國際可以共用CQV遍佈全球的銷售網絡,實現國內外銷售渠道的高度互補,並通過差異化產品的交叉銷售產生巨大的協同效應。



在研發技術層面,環球新材國際全球領先的合成雲母技術,加上CQV全球領先的合成雲母基材珠光顏料生產技術,雙方技術研發資源的整合,將助力環球新材國際成為全球市場極具技術領先優勢的行業領導者,進一步提升產品全球競爭力。



在生產製造層面,環球新材國際穩定及品質優異的合成雲母供應,將解決CQV的原材料供應鏈問題,突破其由於原材料供應不足帶來的產能限制,有望讓CQV迎來營收的爆發性增長,長期來看可增厚環球新材國際的業績。



此外,隨著CQV的全球份額併入到環球新材國際,環球新材國際在全球珠光顏料和合成雲母市場的領導地位進一步鞏固。並購CQV是環球新材國際實現全球擴張里程碑式的關鍵一步,公司表示未來將繼續尋求優質的並購機會。



對於後續的收購可能,公司在此前的公告透露,正在與獨立第三方討論可能的業務收購,倘成功完成,有關業務可能為公司現有業務的一個重大拓展。





