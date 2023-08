Tuesday, 22 August 2023, 22:00 HKT/SGT Share:

來源 Graid Technology Graid Technology宣布推出SupremeRAID(TM) 軟件版本1.5,為NVMe用戶提供無與倫比的性能 新軟件發布充分利用PCIe Gen 5技術,使用戶在保持數據完整性和安全性的同時捕獲最大性能

加利福尼亞州聖克拉拉市, 2023年8月22日 - (亞太商訊) - Graid Technology公司,這家屢獲殊榮的數據保護提供商,也是唯一一家開發RAID卡,為客戶提供訪問NVMe SSD的全面性能的開發者,今天宣布其針對SupremeRAID(TM) SR-1010和SR-1000產品的新軟件發布(版本1.5)。借助PCIe Gen 5的強大功能,SupremeRAID(TM) 為客戶提供了在不同RAID級別下充分利用更高帶寬基礎架構的性能優勢,詳見下方圖表:



SupremeRAID(TM) 發布1.5版本(傳統硬件RAID)

4K 隨機讀取 28 M IOPS 性能提升了 4 倍(6.9 M IOPS)

4K 隨機寫入 2 M IOPS 性能提升了 3倍(651 k IOPS)

1M 順序讀取 260 GBps 性能提升了 9 倍(28.2 GBps)

1M 順序寫入 100 GBps 性能提升了 9.6倍(10.4 GBps)



除了巨大的性能提升外,SupremeRAID(TM) v1.5還增加了其他功能,包括將驅動組支持從4個增加到8個,增強了AMD平台的隨機I/O性能,並支持Oracle Linux。如今,SupremeRAID(TM) v1.5支持Linux,將在今年晚些時候為Windows Server提供類似的功能和更高的性能。



“過去的I/O瓶頸已經一去不復返了。我們非常高興將SupremeRAID(TM) v1.5 for Linux推向市場。與NVMe和PCIe Gen 5基礎架構相結合的客戶在部署SupremeRAID(TM)來保護其數據時將體驗到無與倫比的性能,為AI/ML、物聯網、視頻處理和其他對性能要求高的業務應用程序提供了完美平台,”Graid Technology總裁兼首席執行官Leander Yu表示。



SupremeRAID(TM) v1.5的發布繼續使Graid Technology在數據保護市場上區分於軟件和硬件RAID選項。專利的越路徑數據流和新的智能奇偶校驗數據減少技術都為客戶在各自的市場中提供了競爭優勢。



不論渠道如何,SupremeRAID(TM) 軟件版本v1.5都將作為免費升級提供給所有Graid Technology的客戶。隨著Graid Technology不斷擴展其全球OEM、分銷和集成夥伴關係,該公司將繼續致力於與客戶和合作夥伴合作,探索未來產品和軟件增強的其他功能選項。



基準環境:

硬件規格:

服務器:Supermicro AS-2125HS-TNR

CPU:AMD EPYC 9654 96核處理器 x 2

內存:三星Samsung M321R2GA3BB6-CQKVS DDR5 16GB x 24

固態硬盤:Kioxia CM7 KCMY1RUG3T84 x 24

RAID控制器:SR-1010 x 1



軟件環境:

操作系統:Ubuntu 20.04.4 LTS

內核:5.4.0-155-generic

基準測試工具:fio-3.16

SupremeRAID 驅動程序版本:1.5.0



關於Graid Technology公司:

總部位於加利福尼亞矽谷,台灣台北設有研發中心,我們的領導團隊由一支經驗豐富的專家團隊組成,他們在軟件定義存儲(SDS)、ASIC和存儲行業擁有幾十年的經驗。 Graid Technology公司開發了世界上唯一的NVMe和NVMeoF RAID卡,可以在不犧牲系統完整性或安全性的情況下發揮PCIe 3、4和5 SSD性能的全部潛力。請訪問我們的網站,或在Twitter 或 LinkedIn上與我們聯繫。



聯繫信息

Andrea Eaken

Director of Marketing, Americas & EMEA | Graid Technology

andrea.eaken@graidtech.com

949-742-9928



相關文件

SupremeRAID SR-1010 Brochure and Specs_Aug 2023.pdf https://pr.report/4AjHuM3s

SupremeRAID SR-1000 Brochure and Specs_Aug 2023.pdf https://pr.report/7Hr5cCqG



話題 Press release summary



部門 电子产品, Cloud & Enterprise

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network