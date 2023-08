Tuesday, 22 August 2023, 22:05 HKT/SGT Share:

來源 QFPay HK 電子支付服務商QFPay HK同時於線上及線下支援PayMe for Business 助商戶直接註冊簡化流程 提升營業效率及收款能力

香港, 2023年8月22日 - (亞太商訊) - 電子支付愈趨普及,為迎合市場趨勢,商戶紛紛加強提供電子支付的服務,而PayMe 可謂其中一個最熱門選項之一。電子支付服務商QFPay HK (錢方香港) 繼早年為商戶引進滙豐旗下的PayMe for Business作收款選項之一,今年再進一步成為首批電子支付服務商,同時支援線上及線下商戶直接透過QFPay HK平台註冊使用PayMe for Business,大幅減省商戶申請程序。QFPay HK為商戶聚合各大電子支付平台,於同一商戶對賬平台內一併處理不同賬目,取締以往額外的結算工序,直接提升業務效益。有關服務現已開通,各商戶可隨時登記及註冊使用。

QFPay HK聯合始創人兼總經理梁生光(Will Leung)

QFPay HK x PayMe for Business 一站式對賬平台

一站式快速申請省卻步驟直接使用

QFPay HK(錢方香港)一向暸解市場需求,為方便用家,早於2021年時已早著先機,連接滙豐的全方位數碼收款方案 —「智豐收」,並引進滙豐旗下PayMe for Business作為QFPay HK提供的眾多收款方式之一,為超過10,000個商戶提供更多元化和貼近市場需要的選擇。



今年,QFPay HK將服務升級,無論線上或線下商戶,只要透過QFPay HK平台註冊,可一站式申請使用PayMe for Business及其他電子支付,無需先行開立滙豐商業戶口,大幅減省商戶繁複的申請程序及手續,令市場上更多商戶可以接入PayMe for Business,同時方便商戶及顧客,直接提升業務效益。



革命性業務優化方案 一站式對賬平台結算

此外,為令實體店商戶收款時更便利,QFPay HK已將PayMe for Business合成在其收款應用程式(APP)及支付網關(Payment Gateway),以提高營運效率;這亦令網店商戶更容易在技術上經QFPay HK的插件(Plug-in)及API來接入PayMe for Business。



此項全新功能令QFPay HK為商戶帶來革命性的業務優化方案。商戶只須透過QFPay HK,便能一站式聚合各電子支付平台,同時在同一對賬平台內處理不同賬目,取締額外結算工序,為商戶提供突破性的對賬便利。



首批服務商同時支援線上及線下商戶 獲官方許可及肯定

QFPay HK聯合始創人兼總經理梁生光(Will Leung)表示:「智能科技的進步驅使營商環境走向數碼化,顧客亦追求更方便快捷的支付方式。為了解決商戶和用家的實際需求,公司一直觀察線上線下商戶在使用電子支付平台時面對的障礙,持續開拓為商戶提供更便利、安全及快捷的支付服務,以支援中小企應對瞬息萬變的數碼化挑戰。QFPay HK成為首批同時為線上及線下商戶提供PayMe for Business的電子支付服務商。」



滙豐PayMe主管鍾柏德(Brad Jones)表示:「PayMe憑藉簡單易用的付款功能,吸引超過300萬個人用戶使用,同時致力將PayMe for Business商戶連繫至這個廣大用戶群,為他們拓闊商機。我們很高興與QFPay HK深化合作,簡化PayMe for Business的註冊過程,務求更多線上線下商戶都可以接觸使用PayMe的消費者。」



間接助商戶加快資金流 提升業務發展潛力

QFPay HK表示,金管局於去年10月24日推出了 「商業數據通」Commercial Data Interchange (CDI),容許銀行可在商戶許可的情況下,向QFPay HK獲取交易數據,透過數據分享大幅簡化及加快融資審批程序,協助企業及中小企業務持續發展。這項優化措施亦間接令商戶的營銷數據更為完整,有機會提高商戶的融資能力,協助商戶增加資金流及業務發展潛力。同時,亦預料這項優化方案可以為QFPay HK增加10%的商戶加盟旗下,帶來按年6%的營業額增長,並展望未來將會繼續拓展及優化不同功能,令更多商戶受惠。



關於QFPay HK

QFPay HK(錢方香港)成立於2015年,主力發展電子支付平台,至今已整合超過15款支付方法,包含信用卡 (Visa, MasterCard, UnionPay) 及各種二維碼錢包(PayMe for Business, Alipay, WeChat Pay, 轉數快, 雲閃付等),直至2023年服務超過一萬個商戶,在電子消費券帶動下業務更節節上升。QFPay HK近年積極為中小企推出不同的融資產品,開拓電子商貿解決方案服務擴展多元化業務,銳意為中小企提供一站式金流管理服務。



PayMe 儲值支付工具牌照號碼︰SVFB002



新聞稿由Wasabi Creation代QFPay HK發出。傳媒聯絡:

Mr. Dicky Li 電話:2811 4900 / 9137 7299 電郵:dicky@wasabic.com.hk

Ms. Nicole Chau 電話:2811 4900 / 9363 9448 電郵:nicole@wasabic.com.hk





話題 Press release summary



部門 信用卡和付款

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network