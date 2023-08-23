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來源 Kingsoft Corporation Limited 金山軟件公佈2023年上半年及第二季度業績 AI產品加速落地 訂閱業務持續增長

《劍網3》表現亮眼 《塵白禁區》打開國際市場

香港, 2023年8月22日 - (亞太商訊) - 中國領先的軟件及互聯網服務公司金山軟件有限公司（「金山軟件」或「公司」，香港聯交所股份代號：03888）公佈截至2023年6月30日止未經審計之上半年業績及第二季度業績。



2023年上半年，金山軟件錄得收益人民幣4,163.8百萬元，較上年同期增長13%。其中，辦公軟件及服務業務的收益為人民幣2,172.5百萬元，同比增長21%。網絡遊戲及其他業務的收益為人民幣1,991.3百萬元，同比增長5%。來自辦公軟件及服務、網絡遊戲及其他的收益分別佔總收益的52%和48%。2023年上半年毛利為人民幣3,457.2百萬元，同比增長16%；經營利潤為人民幣1,136.0百萬元，同比增長24%。



2023年第二季度，金山軟件錄得收益人民幣2,193.5百萬元，較上年同期增長20%。其中，辦公軟件及服務業務的收益為人民幣1,120.8百萬元，同比增長21%。網絡遊戲及其他業務的收益為人民幣1,072.6百萬元，同比增長18%。來自辦公軟件及服務、網絡遊戲及其他的收益分別佔總收益的51%和49%。2023年第二季度毛利為人民幣1,831.8百萬元，同比增長25%；經營利潤為人民幣675.7百萬元，同比增長61%。



本公司董事長雷軍先生表示：「2023年第二季度，我們的核心業務穩健發展。金山辦公集團抓住大語言模型湧現的發展機遇，積極投入大語言模型領域產品研發，著力提升用戶辦公效率；同時深度服務組織級用戶的數字化轉型需求，圍繞『多屏、雲、內容、AI 、協作』戰略，經營業績實現穩健增長。遊戲業務專注開發精品遊戲，旗艦遊戲《劍網3》持續受到玩家歡迎，季度流水再創歷史新高。二次元遊戲《塵白禁區》拓展了用戶圈層，進軍海外市場，展示了我們在探索新品類遊戲和全球市場的決心。核心業務的穩步發展為我們戰略的執行提供了堅實基礎。」



本公司首席執行官鄒濤先生補充說：「2023年第二季度，金山軟件收益實現強勁增長，總收益人民幣2,193.5百萬元，同比增長20%。主要來自《劍網3》的出色表現以及金山辦公集團個人及機構訂閲業務的可持續增長。經營溢利人民幣675.7百萬元，較上年同期大漲61%。這些成績反映了我們不斷提升核心競爭力的持續努力，为抓住新的機遇做好充分準備。」



業務回顧



辦公軟件及服務

2023年上半年來自辦公軟件及服務的收益為人民幣2,172.5百萬元，較上年同期增長21%。第二季度的收益為人民幣1,120.8百萬元，同比增長21%。本季度，金山辦公集團全面擁抱AI變革，加速產品升級。公司推出基於大語言模型的智能辦公助手WPS AI，並於海外開啓公測。我們亦推出WPS Office春季版本，全面完善Office產品力，打造優質的端雲一體化體驗。



對個人訂閱業務，公司全面推進產品體驗升級，在堅持長周期會員策略的同時，合併功能型與資源型會員，實現會員權益結構升級，覆蓋不同需求的用戶群體。



對機構訂閱業務，金山辦公集團持續推進政企端雲一體化及協作辦公進程，深入價值場景，提升產品能力，面向金融、能源、出版、醫療、高端製造等行業，孵化安全高效的行業通用解決方案，助力機構客戶提升組織效率。公司不斷橫向拓寬生態合作，與合作夥伴共築數字辦公應用場景。



金山辦公集團密切關注信創領域政策變化及客戶需求，提前佈局黨政各地下沉市場及行業信創業務。海外業務方面，在穩固移動端優勢的基礎上，公司持續培養桌面大屏用戶數。未來，金山辦公將持續貫徹用戶第一、堅持創新的理念，讓更多用戶能夠輕鬆受益於智能辦公。



網絡遊戲業務及其它

網絡遊戲及其他業務於2023年上半年錄得收益人民幣1,991.3百萬元，同比增長5%。第二季度，網絡遊戲及其他業務的收益為人民幣1,072.6百萬元，同比增長18%。本季度網絡遊戲業務表現優異，《劍網3》日活躍用戶數及流水保持同比增長，充分體現了公司打造長線精品遊戲的實力。公司持續更新《劍網3》的內容並進一步提升了用戶體驗，得到了玩家廣泛好評。自研遊戲《塵白禁區》將二次元與射擊玩法融合，給用戶帶來新鮮的體驗。該遊戲於全球PC及移動雙端同步發行，上線首日即登頂中國及美、日、韓等主要國家的蘋果應用商店免費遊戲榜。



未來，公司將一直秉持用戶至上的宗旨，重視並持續關注玩家的反饋和建議，不斷對產品進行改進和調優，優化玩家的體驗。四季度，公司計劃推出《劍網3》端遊表現升級版，延續該IP的生命力。同時已獲版號的自研手游《劍俠世界：起源》也將於中國大陸上線。



雷軍先生總結道：「公司對未來的機會和挑戰充滿信心，將繼續穩步經營各項核心業務，推動創新，為全球用戶打造領先的數字辦公服務及精品遊戲內容。我們堅持技術立業，致力於高質量可持續發展，為用戶提供更好的產品和服務，為股東創造長期價值。」



關於金山軟件有限公司

金山軟件 (3888.HK) 是一家於香港聯交所上市的中國領先的軟件及互聯網服務公司，旗下擁有金山辦公、西山居和金山世遊三家主要子公司。隨著「移動互聯網轉型」的戰略實施，金山軟件在整體業務及管理模式等方面已完成全面轉型，並形成以辦公軟件及互動娛樂為支柱、以雲服務和人工智能為新起點的戰略佈局。公司在全球範圍內有超過7,000名員工，在國內享有重要的市場份額。更多詳情，請瀏覽 http://www.kingsoft.com 。



金山軟件投資者關係:

呂 歐 電話：(86) 10 6292 7777 電郵：ir@kingsoft.com

如有垂詢，請聯絡偉達公共關係顧問：

朱奧文 電話：(852) 2894 6315 電郵：kingsoft@hkstrategies.com





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