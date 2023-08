尚晉集團旗下經營之三大藝術品牌為「藝文薈澳2023」呈獻四大跨界大型文化藝術項目

香港, 2023年8月18日 - (亞太商訊) - 作為一家具創造力,融合時尚、藝術及生活品味三大業務板塊之綜合運營集團,尚晉(國際)控股有限公司(「尚晉集團」;股份代號:2528)攜手澳門三大綜合度假村營運商及集團旗下多維體驗藝術空間Artelli,為國際藝術盛會「藝文薈澳2023」呈獻四大跨界文化藝術項目,憑藉豐富的藝術資源與策展經驗為市場帶來更多元、豐富的文化藝術體驗,攜手打造城市限定文化藝術新地標。本屆「藝文薈澳」已於2023年7月28日盛大開幕,展期至2023年10月,期間尚晉集團與超過14位國際及本地創意藝術單位跨界聯乘,為澳門打造原創藝術內容。其中,四位著名當代藝術家(包括中國百大青年藝術家之一的王波、國際知名藝術大師Mr Doodle、美國紐約塗鴉藝術家Jason Naylor和當代波普藝術大師Philip Colbert)更首次親臨澳門,與本地藝術家及市民交流見面,讓觀賞者從藝術家的視覺瞭解其創作背後的過程、故事及意義,進一步推動澳門文化藝術發展與普及化。

Artelli平行展 ─「外形內觀 繁簡之間」中國先鋒青年藝術家王波個展

「外形內觀 繁簡之間」中國先鋒青年藝術家王波個展,為Artelli策劃的首個中國青年藝術家展覽,亦是首次參與澳門大型國際文化藝術盛會「藝文薈澳2023」並以平行展形式呈現。來自北京的藝術家王波,是中國文化部文化產業重點項目精選的100位中國青年藝術家之一。是次展覽中的《一本書》系列作品,他將特地選擇他喜歡的一位澳門詩人——姚風的詩集進行創作,令作品與澳門產生連結。他以大膽和艷麗的色彩概括地分析並挪用日常審美,將中國山水的重構和對西方經典圖式的轉譯在其作品系列中,完成了歷史圖像敘述和空間處理方式的結合,呈現出具有新的感受力的視覺語言。藝術家王波更於8月4日親臨澳門參與展覽開幕儀式及藝術對談。



國際知名藝術家Mr Doodle(塗鴉先生)澳門首展

Artelli以聯合主辦及策展單位身份,攜手新濠博亞娛樂呈獻國際知名藝術家Mr Doodle(塗鴉先生)澳門首展。Mr Doodle精心打造的藝術創作遍佈新濠天地及Artelli,包括路氹金光大道地標建築公共藝術「Doodle Showroom」、以流暢的線條和獨特的圖案重塑了The Showroom的外觀、在新濠天地主入口打造震撼的沉浸式展品「塗鴉殿堂」;於七夕情人節限時推出大型公眾互動藝術裝置「愛的塗鴉墻」、於摩珀斯酒店大堂展示的以獨特的塗鴉風格與流動的建築設計相結合的多媒體藝術裝置「塗鴉魔方」、以及本次展覽的重要亮點之一於Artelli全球首發的Mr Doodle的大型原作展 《迪士尼塗鴉》。Mr Doodle亦會於9月12日首次親臨澳門,親自進行創作展示,觀賞者可以期待一場充滿活力的當代藝術展覽。



BE@RBRICK MACAU - 全球首個沉浸式 BE@RBRICK 藝術展

由銀河娛樂集團主辦、尚晉集團協辦、BE@RBRICK MACAU擔任策展單位呈獻「全球首個沉浸式 BE@RBRICK 藝術展」於「澳門銀河TM」盛大開幕,帶來澳門歷年來最大規模的 BE@RBRICK 藝術展。通過科技與數碼藝術結合,呈現潮流與藝術的文化融合,為觀眾呈現別出心裁的 BE@RBRICK 藝術之旅。



藝術展首度以多展區形式呈現,包括於「明珠大堂」首度亮相 BE@RBRICK MACAU 2023限量款式及多個2米高的 BE@RBRICK 3000% 藝術裝置,並結合擴增實境元素,貫徹「沉浸式互動體驗」氛圍,拉近藝術與觀眾之間的距離;於「鑽石大堂」的戶外草坪展現全球首個且最高的 MY FIRST BE@RBRICK B@BY 10000% 超過7米高之大型戶外藝術裝置,勢必成爲來澳必訪的朝聖景點;於「銀河藝萃」帶來超過50件 BE@RBRICK MACAU 歷屆藝術藏品、「BE@RBRICK 鏡像花園」及「BE@RBRICK 光影之間」沉浸式體驗空間、全球首次亮相之 BE@RBRICK 數碼藝術等。同時,展覽亦帶來由澳門新銳藝術家MCZ_Thomas創作的特別版 BE@RBRICK 藝術藏品,促進「國際IP x 澳門元素 x 澳門藝術家」的合作,全力推動本地藝術家邁向國際舞台。藝術展更於開幕當日帶來《藝力萬象 : 當代藝術與時尚如何助力城市文化發展》藝術論壇,與一眾業界人士進行深度交流。



多元IP藝術探索場ASCE開幕首展「奇妙之約」點亮澳門藝術盛夏

國際知名藝術家Jason Naylor和Philip Colbert首度赴澳

《奇妙之約——藝術致敬迪士尼奇妙一百年》由金沙中國主辦、尚晉集團協辦、集團旗下全新藝術品牌ASCE作為策展單位,邀請兩位國際知名當代藝術家Philip Colbert及Jason Naylor 共同呈獻系列原作及巨型公共裝置,同時迎來多元IP藝術探索場ASCE澳門首店開幕。是次盛大的展覽包括了兩個以米奇為靈感的全球首次亮相的高達五米的大型藝術裝置,它們分別於巴黎人花園和澳門威尼斯人戶外人工湖畔區。Philip Colbert及Jason Naylor於澳門首次舉行原作展覽,呈現了經典及全球首發的作品,為今個夏天注入了無限色彩,也為當地居民和遊客帶來了更豐富的文化體驗。在展覽開幕當天,美國紐約塗鴉藝術家Jason Naylor和當代波普藝術大師Philip Colbert更親臨澳門,與本地的青年藝術家、媒體和藏家近距離交流和分享創作心得,並吸引大量粉絲到場,共同開啟藝術盛夏。



尚晉集團創辦人兼董事會主席范榮庭先生表示:「尚晉集團及旗下藝術品牌非常榮幸能參與『藝文薈澳』國際藝術盛事,以聯合主辦、協辦及策展的身份與多家大型綜合度假村營運商合作,創造有趣及高質素的藝術內容,為市場及藝術愛好者帶來驚喜,並攜手打造城市限定的文化藝術新地標,全面配合澳門政府發展及推廣文化藝術的方針,加強澳門的旅遊吸引力。作為藝術內容提供者,集團旗下多維體驗藝術空間Artelli在過去短短半年內,已進駐了澳門、香港、台北及上海四個重點城市,並舉辦了超過五場矚目的國際藝術家展覽項目。展望未來,集團將引入更多創新、具活力及多元化的國際級視覺藝術項目,進一步帶動澳門藝術文化氛圍,同時為本地與國際藝術家提供交流與展示平台。」



尚晉集團未來將持續探索文化藝術與商業結合的獨特經營模式,藝術、商業、旅遊三者相互帶動,形成一個可持續發展的藝文商業生態圈。透過原創藝術品牌Artelli及ASCE為高端品牌、知名IP和藝術家拓展嶄新跨界合作,引進更多獨家、首發聯乘項目,打造原創藝術內容及收藏品,開拓國際市場。同時,集團將不斷持續創新,加入數碼藝術探索Web3可能性,為市場帶來更多耳目一新的藝術體驗。



關於藝文薈澳:澳門國際藝術雙年展2023

「藝文薈澳」是澳門特別行政區政府整合本地各界資源主辦的國際藝術盛會,凝聚全球創作力量,打造全城規模的雙年展品牌活動。「藝文薈澳:澳門國際藝術雙年展2023」由著名策展人邱志杰教授擔任總策展人,以「命運的統計學」為主題,觀照科技發展帶來的期盼與憂慮,探討科學與信仰之間的碰撞與互動。從盛夏到金秋,透過主場展、公共藝術展、城市館、特展、本地藝術家邀請展、本地策展計劃、高等院校藝術展和平行展,八大板塊共30個遍佈各區的展覽,匯聚來自20多個國家地區的200多名藝術家極具活力與代表性的現當代傑作,令觀眾在體驗藝術的廣度與深度的同時,展開一場規模宏大的美學之旅,把世遺名城的文化藝術氛圍提升至一個全新的境界。



網站:https://www.artmacao.mo/2023/cn



關於尚晉(國際)控股有限公司

尚晉(國際)控股有限公司為一家具創造力,融合時尚、藝術及生活品味三大業務板塊之綜合運營集團。集團致力開創新零售業務模式,擁有管理超過100個品牌的經驗,積極為大中華地區引進品牌首店。近年,集團銳意作業務提升,並積極發展自營品牌,如Artelli、ASCE 、UMJ、WF Fashion,進一步豐富品牌組合,並充份利用其豐富的零售經驗、IP資源,透過品牌與文化藝術跨界合作,引進獨家、首發聯乘項目,開拓國際市場。



尚晉國際創始人、主席兼執行董事范榮庭先生自於2005年在香港創立集團首家運營公司以來,集團在大中華地區的時裝零售業務日益擴張。2020年在香港聯合交易所有限公司主機板掛牌上市後,尚晉國際注重開拓線上銷售平台發展的同時,為迎合年青市場的喜好與需求,持續引進國內外不同潮流藝術品牌,為大中華地區帶來更多前瞻性的國際藝術項目,推動集團業務的多元化發展。



關於Artelli

Artelli集當代藝術、生活美學、數碼及科技藝術、藝文社群、品牌聯乘於一體,是獨一無二的多維體驗藝術空間。

將攜手過百位蜚聲國際的藝術家及品牌設計師,共同創作獨家、首發系列藝術項目及限量收藏品,並陸續推出Web 3.0數碼藝術及發展元宇宙藝術領域。以獨特的藝術、科技與商業結合的跨領域策展方式,同時聯動藝術文化社群,重新詮釋多維度藝術體驗。



Artelli自創立的短短半年已於澳門、香港、台北、上海的黃金地段,舉辦超過五個矚目的國際藝術家體驗式展覽。並將於未來五年拓展至東京、首爾、新加坡、紐約、倫敦、巴黎等地,藉此原創品牌發展成為國際文化藝術新地標。



關於ASCE

ASCE是國際知名 IP的創意爆發點、收藏朝聖地、個性化的社交場所,更是貼近生活的藝術探索場。以玩味、生活化及個人化作為出發點,聯乘國際知名藝術家與品牌設計師,透過每季限定IP項目,帶來融合時尚、藝術、設計、科技等多元的生活藝術體驗及跨界創意共用,碰撞新思維。同時聯動各界創意社群,發起驚喜不斷的活動和盛事,成為藝文、生活時尚愛好者的交流聚集地。ASCE以國際IP品牌為主軸,透過多元的IP聯乘獨家產品、創意社群活動和全方位藝術體驗,成為國際城市間藝文、生活時尚愛好者的聚集地。



