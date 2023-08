業聚醫療2023財年中期純利翻三倍至25.2百萬美元 總收入增18.2%至8,140萬美元

香港, 2023年8月17日 - (亞太商訊) - 專營經皮冠狀動脈介入治療(PCI)及經皮腔內血管成形術(PTA)手術介入器械的全球主要醫療器械製造商業聚醫療集團控股有限公司(「業聚醫療」或「集團」;股份代號:6929)今天宣佈其截至2023年6月30日止六個月的中期業績,收入及純利均錄得增長。



業績亮點:

-- 收入增長18.2%至81.4百萬美元,而撇除匯率影響的收入增速達23.5%

-- 純利按年上升213.3%至25.2百萬美元,純利率為30.9%;經調整利潤(非香港財務報告準則計量指標)(1) 增長105.6%至約25.4百萬美元

-- 總銷量增加20.8%至約725,000件

-- 集團在全球擁有超過210項授權專利及公佈專利申請

-- 集團已為旗下產品Scoreflex TRIO球囊擴張導管及EZGuide延長導管取得CE認證,並按醫療器械條例(MDR)完成Sapphire PTCA(經皮冠狀動脈腔內成形術)系列產品的CE認證更新

-- 深圳生產基地擴建後,球囊及支架產品的總年產能分別提升至約180萬件及60,000件

-- 集團的杭州富春灣新城生產基地預計於2023年底動工,投產後年產能將新增240萬件產品

-- 集團將考慮派發末期股息,與股東分享成果



截至2023年6月30日止六個月(「報告期」),集團收入增加18.2%至81.4百萬美元。總銷量亦較去年同期增長20.8%至約725,000件。毛利上升22.1%至約58.3百萬美元,毛利率為71.6%。公司擁有人應佔利潤增長213.3%至25.2百萬美元,純利率達30.9%。經調整利潤(非香港財務報告準則計量指標)(1) 按年增長105.6%至約25.4百萬美元。每股基本盈利為3.04美仙(2022年上半年:1.39美仙),而每股攤薄盈利則為3.03美仙(2022年上半年:1.20美仙)。於2023年6月30日,集團財務狀況穩健,現金及銀行結餘約達239.0百萬美元(2022年12月31日:229.1百萬美元)。



業聚醫療董事長、執行董事兼行政總裁錢永勛先生表示:「雖然歐美央行因通脹持續高企而收緊貨幣政策,拖累環球經濟表現,但憑藉集團頂尖人才對創新的堅持,以及始終秉持『誠信、激情、創新及績效』的核心價值,引領業聚醫療維持增長動力及取得卓越表現。隨著集團拓展業務,致力擴大分銷網絡、增強研發實力、豐富產品線及擴大產能,我們相信這些努力不僅能豐富集團的產品組合及推動業務表現,更可惠及全球患者。」



主要市場的需求保持強勁

報告期內,美國市場的收入按年增長61.6%,其中刻痕球囊在當地的銷量更增加一倍。受惠於引入新一代產品,以及對相關治療的需求增加,其他市場包括來自日本、亞太區、歐洲、中東及非洲及中國的收入(撇除外匯影響)分別按年增長27.0%、23.9%、14.2%及8.2%。而集團擁有覆蓋全球逾70個國家及地區的廣泛銷售網絡、以及由147名分佈於10個國家或地區的銷售及營銷人員和217家分銷商組成的專業團隊,加上積極舉行市場營銷活動,亦有助推動各地的銷售增長。例如,集團舉辦了三場實地的醫生交流計劃(PEP),邀請日本、新加坡和澳洲的知名醫生,向越南及馬來西亞當地的醫生分享他們在PCI/PTA手術方面的專業知識及經驗。此外,集團也在全球舉辦或參與約30次研討會、研習會、會議或小組討論會。這些活動增加了集團在目標市場的曝光率。



傑出研發能力及卓越產品獲世界認可

截至2023年6月30日,業聚醫療在全球主要司法管轄區擁有超過210項授權專利及公佈專利申請,其中在美國和中國境內分別擁有超過30項及55項授權專利,彰顯集團對創新的承諾。報告期內,集團的新一代產品不僅擴大了集團的市場份額,更在多個重點司法管轄區獲得認證和認可。隨著歐洲醫療器械指令(MDD)過渡至更嚴謹的醫療器械條例(MDR)制度,集團取得Scoreflex TRIO球囊擴張導管的MDR認證,並在MDR下完成Sapphire PTCA系列產品的CE標誌更新。此外,集團亦取得EZGuide延長導管的CE標誌、Sapphire神經球囊的國家藥監局批准及Teleport XT微導管的PMDA批准。同時,集團的在研產品亦取得進展,包括於2023年4月在中國開展Scoreflex TRIO的臨床試驗,亦向FDA提交了Teleport XT微導管的註冊申請。



集團在使用新材料方面亦繼續取得突破。例如,即將推出巿場的兩款冠狀動脈產品Sapphire Ultra及Sapphire Ultra NC將採用最新的原材料技術,在保持優良產品性能的同時降低成本。該等產品預計將於2023年底獲得FDA的批准。價格較相宜的球囊將讓集團能打入更多價格較低的發展中國家,使該地患者能更容易採用這項拯救生命的技術。



錢先生補充:「我們的合資企業ON P&F繼續透過不斷創新,重新定義了結構性心臟病產品的格局。我們積極推廣首款商業化產品TricValve,為這款產品向國家藥監局提交了臨床研究方案,再加上全面的結構性心臟病介入器械產品管線,我們有信心能鞏固市場上的領導地位,並為大家創造更健康的未來。」



擴大生產設施支持不斷增長的需求

業聚醫療在中國及荷蘭設有生產基地,並於中國及美國設有研發中心。集團一直致力擴大產能,迎合巿場對集團產品快速增長的需求。報告期內,集團在深圳廠房安裝了新的生產機器,並將若干生產流程轉移至深圳福永的新租賃廠房進行。該新生產基地已通過ISO及國家藥監局檢驗,並已獲加入ISO 13485認證及中國生產許可證。該廠房建成後,集團球囊產品及支架產品的總年產能預計將分別提升至約180萬件及60,000件。



在中長期產能規劃方面,集團已與杭州富春灣新城管理委員會就投資建設血管內介入醫療器械研發及生產基地簽訂商業協議。隨後於2023年6月,集團以作價約人民幣10.5百萬元,收購杭州富陽一幅接近20,000平方米的地塊。集團計劃在該地塊上建設建築面積約60,000平方米的先進研發及生產設施。在獲得相關建築許可後,預計將於2023年底開始動工。該設施建成後,預計集團的年產能將額外增加約240萬件產品。



展望2023年下半年,業聚醫療有信心透過市場滲透及擴張,加上提升效率,維持收入及純利的穩定增長。美國市場預期將在集團的增長策略中扮演重要角色,藉著雅培最近收購集團的美國分銷商,集團預期可進一步擴大在這龐大市場的醫院覆蓋範圍。至於中國市場,集團計劃透過推廣更多新產品以多元化產品組合。除冠狀球囊外,重點推廣包括集團的微導管及外周產品。



錢先生總結:「我們正積極物色能與集團廣泛的銷售網絡產生協同效應、且具創新和高質量血管內介入產品的併購目標。我們亦將探索拓展直銷網絡的機遇,以提高集團的收入及盈利能力。我們現正致力實現我們的願景,成為世界領先的醫療器械開發商及製造商,提供創新和全面的血管內和結構性心臟病介入解決方案,有效改善患者的生活質素。而我們亦高度重視為股東提供回報,並將考慮派發末期股息以分享成果。」



關於業聚醫療集團控股有限公司

業聚醫療是一家主要的全球醫療器械製造商,專門生產用於經皮冠狀動脉介入治療(PCI)及經皮腔內血管成形術(PTA)的介入器械。業聚醫療的總部位於中國香港,産品銷往全球超過70個國家和地區。根據灼識諮詢報告,就2021年PCI球囊的銷量而言,集團亦是唯一一家總部設在中國,且在包括日本(排名第二)、歐洲(排名第四)及美國(排名第六)在內的所有主要海外PCI球囊市場排名前六的公司。此外,就2021年PTA球囊的銷量而言,集團在日本市場排名第三,在美國市場排名第四。集團亦專攻冠狀動脉支架産品,並積極將業務擴展至神經血管介入及結構性心臟病領域。截至2023年6月30日,業聚醫療已於全球擁有超過210項授權專利及公佈專利申請。其內部研發團隊擁有逾20年的産品開發經驗,並已開發出世界領先的專有技術。



(1) 不包括上市開支、可轉換可贖回優先股的利息回撥及以股份為基礎的薪酬開支等若干非現金及一次性項目。





