鷹普精密：半年度業績續增 股價逆勢上升 美國同業亦不斷創新高

香港, 2023年8月16日 - (亞太商訊) - 上周,全球第六大獨立熔模鑄造及中國最大的熔模鑄造廠商鷹普精密(01286.HK)公告了其2023年度中期財務報告。其中銷售額為24億元(港幣,下同),同比增長9.7%;淨利潤為3億元,同比增長13.3%。這是在克服了國內經濟開局良好基礎不牢、南通工廠災後尚未複產影響銷售、墨西哥新廠爬坡折舊費用較大、外幣匯率升值等不利因素下取得的成果,實屬不易。



從終端市場來看,航空、能源和醫療終端市場銷售額為3.2億元,同比大幅增長67.3%。強勁增長的原因,主要是隨著全球航空市場的復蘇,公司新品量產和市場份額都有提升。去年收購的佛山美鍛也產生了顯著的協同效應,除了拉動航空終端市場業務外,也助能源終端市場爆升230.5%;多元化工業終端市場銷售額為11.8億元,同比增長10.5%。其中,大馬力發動機終端市場受益大型動力設備需求上升,同比增長20.7%。工程機械和農業機械終端市場,因上年下半年並購的液壓擺線馬達業務和美國工程機械需求上升,同比分別上升27.7%和16.3%;至於汽車終端市場,銷售額為9億元。其中歐洲和美洲商用車終端市場增長5.5%,部分抵消了國內乘用車終端市場的業務下滑和南通火災工廠停產帶來的影響。



展望未來,截至2023年7月31日止,公司未來一年內在手的未交付訂單總額達40.5億元,同比上升11.4%,發展前景看俏。集團提前佈局的航空事業部,在全球航空市場全面複常後,料將持續高增長。墨西哥精密機加工件、砂型鑄件、熔模鑄件工廠已經投產,航空零部件和表面處理工廠明年開始生產,將進一步提升公司全球化服務的能力。



公司股價自2022年3月1.68元見底後,不斷攀升,走出了一個大牛市,與同期恒生指數的低迷相比,截然不同。現在高位震盪整固,價格在年線上承托有力,均線系統呈收斂待放形態。顯然市場認可公司的內在價值,才能走出此番不一樣的行情。



作為與公司同業的Howmet Aerospace Inc. (NYSE: HWM),主要生產航空和運輸行業部件,2020年4月以來至今股價不斷創歷史新高,印證了行業的高景氣度和良好的盈利能力,市場無形之手給出的動態市盈率高達38倍,可見投資者極度看好其發展。與之對比,鷹普精密在上升後市盈率只有8.6倍,估值前景仍有較大的空間。





