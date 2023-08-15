傳承教育教育業務增長動力持續 推動整體收益按年升近四成



香港, 2023年8月15日 - (亞太商訊) - 香港具領導地位的綜合教育服務提供者傳承教育集團有限公司（「傳承教育」或「集團」）（香港交易所股份代號：8195）欣然公佈截至2023年6月30日止三個月第一季度（「期內」）之未經審核業績。



教育業務續成收益增長主力 私立輔助教育服務學費收入增90%



集團的收益由截至二零二二年六月三十日止三個月約50.1百萬港元增加至截至二零二三年六月三十日止三個月約68.9百萬港元，增幅約為37.6%，主要由「財商及投資教育業務」及「私立輔助教育業務」的強勁表現所帶動。在財商及投資教育業務方面，若干課程已完成並取得令人鼓舞的成績，收益約為52.2百萬港元，較上一財政年度約40.3百萬港元增加約29.3%。就私立輔助教育服務的新業務而言，其取得令人鼓舞的業績，截至二零二三年六月三十日止三個月的學費收入約15.8百萬港元。其較二零二二年同期大幅增加約90.9%



截至二零二三年六月三十日止三個月錄得溢利約16.1百萬港元，而截至二零二二年六月三十日止三個月錄得溢利約為14.7百萬港元，增加約1.4百萬港元。



私立輔助教育課程助學生應考公開試 需求持續旺盛



私立輔助教育服務作為常規學校教育的補充，可幫助學生加深其對課堂所學知識的理解，提升其學業成績且有助於彼等更好地準備應對公開考試。私立輔助教育服務（尤其是面向當地中學生所開設者）於香港需求旺盛。



二零二三年六月三十日，位於銅鑼灣、九龍灣、太子及荃灣的教育中心均已取得香港教育局頒發的「學校臨時註冊證明書」。截至二零二三年六月三十日止三個月，私立輔助教育業務已產生收益約15.8百萬港元。董事會對私立補習課程的需求前景繼續持樂觀態度。



財商及投資教育業務收入增三成



集團提供財商及投資教育課程，旨在提升客戶於財務及投資領域的知識，賺取學費收入。截至二零二三年六月三十日止三個月，若干已完成的課程已取得優秀成果，並已產生收益約52.1百萬港元，較上一財政年度約40.3百萬港元增長約29.3%。



就財商及投資教育業務而言，集團將(i)投入資源以擴大市場份額，及(ii)致力擴大客源。



其他業務審慎經營 靜觀市場變化



原設備製造業務消費市場的服裝板塊於近年一度陷入低迷狀態，惟集團目前並無有關出售、終止或縮減業務。展望未來，集團將透過多元化原設備製造業務的服務範圍繼續專注於拓展客戶群體。自上一財政年度起，集團開始與一名位於香港的新客戶開展業務，其為商業辦公室、餐廳、醫療及零售場所提供非服裝紡織品。



零售業務方面，中國經濟放緩削弱了消費者信心，同時，向網上購物模式轉型進一步對零售業務造成負面影響。在此種不利氛圍之下，集團已就重組銷售網絡採取審慎態度，轉至網上零售以降低經營成本。



放債業務於期內帶來利息收入約0.8百萬港元，與二零二二年同期相若。



至於物業投資業務方面，集團將繼續於香港及亞太地區內的物業市場尋求資產增值及現金流回報的機會。



傳承教育主席兼執行董事袁裕深先生表示：「期內教育業務收入增長令人鼓舞，透過提供多元化及優質的財商及投資教育課程，助客戶提升自我財富管理能力，課程甚受歡迎。另外，由私立輔助教育成立以來發展穩定，學生在公開試的成績成為我們最佳的口碑，我們對未來需求樂觀。新增第5間旺角分校亦已於2023年8月11日獲得香港教育局頒發的「學校臨時註冊證明書」並將於9月份開辦課程，期望更好地服務九龍區學生。故此，兩大主要的教育服務業務將進一步提升集團的財務表現及股東價值。」



關於傳承教育集團有限公司



傳承教育集團有限公司（香港交易所股份代號：8195）是香港具領導地位的綜合教育服務提供商，致力為香港及亞洲區的青少年及成人提供優質卓越、多元化的教育服務。集團主營業務包括「財商及投資教育業務」及「私立輔助教育業務」。於香港擁有10間教育中心，分布於銅鑼灣、九龍灣、太子、旺角、荃灣、尖沙咀及觀塘，以一流的專業教學團隊，配合領先市場的資訊科技配套，為學員提供上佳的學習體驗。



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