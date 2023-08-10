Thursday, 10 August 2023, 19:16 HKT/SGT Share: 《 張國榮逝世20周年日本紀念活動 》

日本東京, 2023年8月10日 - (亞太商訊) - 全球電影收藏品交易平台《mov》 為紀念香港一代巨星「哥哥」張國榮逝世20週年，在日本發起一連串紀念活動，包括推出線上電影換票證加送張國榮電子NFT珍藏卡、舉辦《張國榮電影角色自組人偶展》、發行日本新版紀念書及 4 本已絕版香港紀念書的電子復刻版。









活動一：電影線上換票證加送張國榮《電影雙周刊》封面電子NFT珍藏卡



《覇王別姫 4K》在日本電影院公映，觀眾可在線上購買《覇王別姫 4K》電影換票證，每次購買可以在電影收藏品平台《mov》 上隨機得到一款為張國榮封面的《電影雙周刊》電子珍藏卡。每一張珍藏卡都有電子證書NFT紀錄在區塊鏈上,保證獨一無二, 可於日後在《mov》平台上銷售。珍藏卡有6種級別：超級稀有卡、稀有卡、金卡、銀卡、銅卡和普通卡，總共22款。



合作方香港電影雜誌《電影雙周刊》於1979年創刊，自20世紀90年代初香港電影鼎盛時期起，張國榮曾多次登上《電影雙周刊》的封面。 mov將22款張國榮雜誌封面數字化，製作了粉絲們夢寐以求的電子收藏卡, 可永久保存。電影票加送電子NFT珍藏卡, 不只是在日本，也是在亞洲首個創舉。



《覇王別姫 4K》電影線上換票證（需日本電話號碼作用戶登記）：https://mvtk.jp/campaign/hbk4k



活動二：《張國榮電影角色自組人偶展》



《mov》為配合電影《霸王別姬 4K》在日本電影院上映，於7月28日至8月17日在位於東京新宿的 109 Cinemas Premium Shinjuku 舉辦《張國榮電影角色自組人偶展》。自組人偶由香港自組人偶藝術家 Echo To（https://www.instagram.com/hk_movie_figure/）悉心製作，當中包括張國榮在電影《英雄本色》《倩女幽魂》《胭脂扣》《霸王別姬》《阿飛正傳 》《東邪西毒》及《鎗王》演出的著名經典角色重新細緻演繹。



活動三：推出新製作張國榮日本版20週年紀念書 及 4本已絕版香港紀念書刊的電子復刻版



《mov》將 4 本由香港電影雜誌《電影雙周刊》編輯的絕版書：《張國榮・電影海報藝術》、《張國榮的電影世界1 (1978-1991) 》《張國榮的電影世界2 (1991-1995) 》《張國榮的電影世界3 (1996-2002) 》數碼化，推出「電子復刻版」，讓全球的張國榮影迷可以在線上購買及閱讀經典。與此同時，《mov》更推出新製作的《張國榮逝世20週年紀念冊 電影雙周刊日本特別版》紀念張國榮逝世20週年, 欣賞其從未公開的照片及神韻。



線上電子書：https://bit.ly/mov-leslie-cheung



關於《mov》

以「DELIVER MOVING by MOVE of MOVIE。〜帶動電影以傳播感動〜」為宗旨，志在為電影文化產業注入新的價值元素和商業模式。團隊由20多名在日本和海外的電影界成員及顧問組成，推出全球首個WEB3.0區塊鏈技術次世代電影收藏品平台《mov》。



電影收藏品平台《mov》 ：https://mov.movie/

企業網站：https://corp.mov.movie/

任何查詢：contact@mov.movie





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