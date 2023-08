Thursday, 10 August 2023, 11:33 HKT/SGT Share: 復旦與國軒成立先進電池技術聯合研究中心

香港, 2023年8月10日 - (亞太商訊) - 8月9日,復旦大學-國軒高科先進電池技術校企聯合研究中心(以下簡稱“聯合研究中心”)在復旦大學江灣校區正式成立並授牌。根據約定,雙方圍繞鈉離子電池、隔熱材料、LMFP材料等先進材料和電池技術等項目開展聯合研發與交流。中國科學院院士、復旦大學校長助理兼科研院院長馬余剛 、國軒高科國際業務執行總裁程騫代表雙方為聯合研究中心揭牌。中國科學院院士、復旦大學光電研究院院長褚君浩表示,這是一次意義深遠、強強聯合的合作,期待聯合研究中心可以成為我國先進電池技術原始創新策源地和高水準應用型人才的"孵化器"。

中國科學院院士、復旦大學校長助理兼科研院院長馬余剛 (右後)、國軒高科國際業務執行總裁程騫(左後)見證聯合研究中心成立

中國科學院院士、復旦大學校長助理兼科研院院長馬余剛 (右)、國軒高科國際業務執行總裁程騫(左)為聯合研究中心揭牌

中國科學院院士馬余剛(左一)、褚君浩(右一)為聯合研究中心負責人頒發聘書

簽約揭牌儀式暨學術研討會嘉賓合影

國軒高科與復旦大學的合作始於2022年8月,國軒高科築波研究院院長張雅博士現場做了聯合研究中心建設工作的彙報。合作一年來,聯合研究中心各專案組圍繞鈉離子電池正負極材料、預鋰化技術研發、隔熱材料開發、LMFP材料研發、高安全高性能複合正極材料開發等課題,定期開展深度交流合作。“從目前看,我們的多個研發項目進展順利,有些甚至取得了突破性進展。”



復旦大學光電研究院教授李文武是聯合研究中心的負責人之一。李文武介紹,雙方將充分發揮各自在科研和市場應用的優勢,共用研發平臺、人員等資源,復旦將協助國軒解決發展中的關鍵技術難題,支持國軒進行前沿科學和市場實際需求相結合的探索性、實用性研究,共同推進能源存儲轉換、先進電池技術、數位能源和新型材料開發等相關技術創新與產業化。



復旦大學科技園總經理荊勇表示,科技園作為三方合作之一,一頭聯繫大學,一頭面向企業,積極發揮橋樑紐帶作用,參與聯合研究中心建設,為校企雙方提供空間、設施、人員等配套服務,全力支援學校與企業在科學前沿和高技術領域共同開展從基礎研究到關鍵技術研發與集成應用的協同創新。



國軒高科國際業務執行總裁程騫博士表示,此次聯合研究中心的成立,是國軒高科積極與世界一流高校牽手合作的一個里程碑事件。“我們十分期待,通過這個聯合研究中心項目,雙方可以在資源分享、技術研發、人才培養等方面深度交流、優勢互補”,以國軒之力為復旦基礎科學研究產業化提供支援,更以復旦之才賦能國軒高科動力電池技術的進步。



作為聯合研究中心的顧問主任,中國科學院院士、復旦大學光電學院院長褚君浩給聯合研究中心提了三個要求。第一,出成果。希望雙方對於能源存儲技術的研究可以促進新能源產業的發展,希望可以聯合研發出新的材料、新的技術助推產業發展;第二,出人才。企業和復旦的人才可以雙向流動深造,為新能源產業發展提供更多人才儲備;第三,積累經驗。希望這次創新性的校企合作為復旦基礎科學研究和國軒高科電池技術進步都能有實質性貢獻。



中國科學院院士、復旦大學校長助理兼科研院院長馬余剛表示:復旦與國軒成立先進電池技術校企聯合研究中心,是落實國家創新驅動發展戰略的具體體現,有利於加快復旦大學的技術創新和成果轉化。“我相信,在復旦大學和國軒高科的領導和支持下,聯合研究中心將成為聚集和培養優秀科技人才、開展高水準學術交流的重要產學研基地。通過雙方研究團隊的共同努力,組織高水準基礎研究和應用技術研究,一定會持續產出高品質、高水準的科研成果,為推動我國電池技術的可持續發展、國家綠色能源科技創新做出更大的貢獻!”



當天下午,來自復旦大學化學系、光電研究院、材料科學系、微電子學院和資訊科學與工程學院的多名教授、專家和學者圍繞全固態電池、太陽能電池、新型鈉離子電池、LMFP正極材料等前沿話題現場做了學術交流與研討。





