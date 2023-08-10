朝雲集團（06601.HK）發佈盈喜，純利同比增長約45%

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|Wednesday, 9 August 2023, 12:32 HKT/SGT
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香港, 2023年8月9日 - (亞太商訊) - 8月8日晚間，朝雲集團（06601.HK）發佈2023年上半年業績正面盈利預告，截至2023年6月30日，公司中期期間的純利預計將不少於約人民幣1.29億元，較2022年同期增長不少於約45%；而中期期間的收入預計將不少於約人民幣11.25億元，較2022年同期增長不少於約10%。據悉，以上增長主要歸功於以下因素：
1、履帶式打造各品類高毛利、高增長明星單品
朝雲集團把握市場機遇，通過履帶式推出高毛利、高增長、受市場歡迎的高品質產品，提升盈利空間，包括超微可擕式驅蚊系列、威王高端家居清潔系列、倔強嘴巴全價鮮肉貓糧等，為公司構築了長期、可持續發展的護城河。
2、打造寵物線下業務成熟且盈利的模式，佈局寵物線下業務
寵物業務作為朝雲集團的戰略版塊，在2023年上半年持續拓展管道佈局。朝雲集團戰略投資爪爪科技，占股 60.625%，補齊了公司寵物板塊線下實體服務業態佈局，有效借助爪爪科技快速摸索出盈利的寵物服務門店模式，並推進全國快速複製，覆蓋高端人群，支撐未來業績增長。
3、提升行銷效率，以品牌力驅動銷售
朝雲集團持續通過多元化的整合行銷活動，聯合中國國家地理雜誌，打通品牌與抖音、小紅書等平臺的連接，打造了一系列具有品牌和行業影響力的行銷活動和內容，如“超微蚊學說”“8小時不帶包露營”《自然要給蚊子上一課》等，不斷提升品牌力，並聯動線上管道流量和人群運營、線下管道廣分銷和高動銷，提升整合行銷效率，以品牌力驅動銷售，實現品效銷三合一。
4、提升研發實力支持批量爆品打造，持續優化供應鏈成本
今年3月，朝雲集團戰略收購廣東中科研100%股權，進一步鞏固朝雲集團的新產品上游研發能力，縮短研發週期，提升各品類爆品打造的效率和基礎保障。
在2023年上半年，朝雲集團繼續積極向上下游延伸佈局，與雲南雲幫達成深度合作，共同推進雲南石屏豆渣再利用，探索異黃酮、炭離子提取技術，進一步支援朝雲集團寵物業務板塊的發展。深度參與上游原料佈局，是朝雲集團穩定供應保障與成本控制的重要舉措，有助於增強產品品質的可控性，形成價格優勢，並獲得競爭優勢。
此次正面盈利預告，是朝雲集團對上半年業績報告放出的利好資訊，具體中期業績如何，值得關注。
話題 Press release summary
部門 消费者
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