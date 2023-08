Wednesday, 9 August 2023, 09:17 HKT/SGT Share: 朝雲集團(6601.HK)上半年業績盈喜 純利增長45%

香港, 2023年8月9日 - (亞太商訊) - 8月8日晚間,朝雲集團(06601)發佈正面盈利預告。中期期間的純利預計將不少於約人民幣1.29億元,較2022年同期增長不少於約45%;中期期間的收入預計將不少於約人民幣11.25億元,較2022年同期增長不少於約10%。



針對上半年業績高速增長的原因,朝雲集團在公告中表示,集團成功把握市場機遇,通過積極推動產品品類及銷售管道的快速發展;專注于創造高利潤率的產品;優化供應鏈成本管理及行銷效率,從而全面提升集團的營運表現及盈利能力。



2023年以來,在經濟復蘇回暖、政府加大促消費政策支持等多重因素推動下,消費市場穩步復蘇,朝雲集團此次正面盈利預告也印證了這一趨勢,期待後續朝雲集團的中期業績報告能為投資者帶來更多的驚喜。





