Holn Gaming證明自己是印度尼西亞龍目島最佳電子競技俱樂部

MATARAM, INDONESIA, 2023年8月5日 - (亞太商訊) - 在線遊戲是最大、最令人興奮的熱潮之一,許多人希望成為玩家,建立成功的職業生涯。 Holn Gaming是來自印度尼西亞龍目島馬塔蘭的電子競技俱樂部。自從成立以來,他們贏得了許多當地、國家和國際比賽。這個俱樂部管轄下的一種電子競技項目是虛擬足球“eFootball”。擁有許多才華橫溢的玩家和走向全球的成就,使得Holn Gaming成為龍目島最佳俱樂部之一。



他們取得的一系列勝利使得Holn的比賽備受尊敬,沒有玩家敢於在每場本地比賽中與他們競爭。所有的成就都來自辛勤的工作和毅力——他們幾乎每天都在練習。



Holn Gaming取得的勝利



國際錦標賽

- 2023年日本eFootball公開世界錦標賽決賽入圍者(Holn選手Asgard Azizi)

- 2022年在線決賽eFootball公開世界錦標賽冠軍(Holn選手Asgard Azizi)



國家錦標賽

- 2021年西蘇門答臘君主杯冠軍(Holn選手Asgard Azizi)

- 2021年PON第二十屆巴布亞省運動會資格賽冠軍(Holn選手Asgard Azizi)

- 2020年印度尼西亞東部地區總統杯亞軍(Holn選手Asgard Azizi)

- 2022年JCC 1v1訓練營冠軍(Holn教練Mukaram)

- 2022年1 Co-op 3v3 Efootball Pes歐洲杯冠軍(Holn教練Mukaram)

- 2021年PON巴布亞省NTB PES運動員冠軍資格賽冠軍(Holn選手Pranata)

- 2022年Garuda Eleven Efootball Mobile賽季2冠軍(Holn機構選手)



Holn Gaming傳來壞消息

今年,他們未能在國際eFootball公開世界錦標賽上衛冕他們的2022年世界冠軍頭銜。



Holn Gaming選手在小組賽中排名第三,因此未能晉級下一輪。在小組賽中,Holn Gaming選手與其他參賽隊伍同處B組,Holn Gaming進行了三場比賽。對陣的代表隊分別來自巴西、突尼斯和中國。



第一場比賽的結果是對陣中國代表:Holn Gaming被擊敗。他們與巴西代表隊戰平;在對陣突尼斯代表隊的最後一場比賽中,Holn Gaming贏得了比賽,但失去了積分,在B組中獲得第三名。比賽非常緊張,因為決賽選手包括專業選手。技能和心態至關重要,巴西代表最終獲得了公開賽的世界冠軍。



Holn Gaming可能會在明年派遣其選手參加efootball世界冠軍賽。而在等待2024年efootball世界錦標賽的過程中,Holn Gaming和所有選手將繼續練習。



Holn Gaming現在專注於所有世界級比賽,並繼續在全球年輕人喜愛的各種在線遊戲中擴展影響力。他們還經常在社交媒體平台 Instagram和 YouTube上分享有關遊戲的有趣信息。



