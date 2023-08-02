Thursday, 3 August 2023, 10:07 HKT/SGT Share: 中進醫療（NASDAQ: ZJYL）納米溫療產品獲多項專利認證，並與上海中進宏康醫療簽訂定向採購協議

中國常州, 2023年8月3日 - (亞太商訊) - 中進國際醫療有限公司（"公司 "或 "中進"）（納斯達克：ZJYL）是一家全球領先的康復設備提供商。目前，公司所研發的納米洗浴類產品已分別獲1項發明專利及4項實用新型專利認證，其中一種醫用納米洗浴護理床獲發明專利，一種噴頭機構及水納米洗頭裝置、一種水納米發生器、一種納米水粒子生成裝置及一種納米洗浴護理床獲實用新型專利，並與中進宏康醫療科技（上海）有限公司簽訂床式納米溫療浴艙定向採購協議。體現了中進醫療在納米溫療產品上的迭代升級，體現出公司的研發能力及產品未來廣闊的發展空間。



納米溫療產品極具顛覆性，具有促進自然排汗，提高新陳代謝，深層滋潤，增強人體自然癒合力，殺菌除臭等功效，集美浴與療浴於一體，可為長期臥床患者、老人、產婦帶來前所未有的體驗，以綠色、環保、節能的理念構築新式洗浴護理方式。且只需1L純淨水，無需沐浴液及沖洗，完全顛覆了傳統洗浴模式。納米溫療產品可釋放出濃度最高達18萬個/cm3的負氧離子，且能保持38-42℃的溫度之間，大量持續地產生HSP熱應激蛋白，提高自身免疫力，提高新陳代謝，起到殺菌、除異味的效果。同時，納米溫療產品安全性更好，亦適用於體弱者及老年人進行溫療洗浴。



納米溫療產品同樣受到市場認可。就納米溫療浴艙及納米洗頭儀產品，公司與中進宏康醫療科技（上海）有限公司簽訂定向採購協議，產品成功實現市場化轉變，體現出市場對公司的信賴。



中進醫療自2006年成立以來始終致力於為社會弱勢群體提供更為舒適、方便和安全的產品。隨著消費者對醫療產品需求的增多，為獲取重要發展驅動力，中進醫療堅持研發創新，不斷推出更智能、更便攜的醫護設備，夯實業務基礎，不斷擴大市場份額，提升業績表現。



關於中進國際醫療有限公司

公司成立於 2006 年，總部位於江蘇省常州市，通過中國經營實體為殘疾人、老年人和傷後康復者設計和製造輪椅和生活輔助產品。公司的中國運營實體在江蘇省常州市和泰州市設有兩家製造工廠，總面積約為 228,257 平方英尺。公司的中國運營實體與中國的40 多家經銷商建立了合作關係，並在全球其他地區與 20 多家經銷商建立了合作關係。公司的大部分輪椅產品（30 多個型號）銷往日本和中國的經銷商，其中包括日本最大的醫療器械經銷商之一日清醫療工業株式會社。公司在中國的運營實體擁有中華人民共和國專利管理部門頒發的多項專利，旨在提供既輕便又符合人體工程學的創新輪椅設計。



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