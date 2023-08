Wednesday, 2 August 2023, 13:56 HKT/SGT Share: 憑什麼?多家海內外機構上調對這家公司的ESG評級

香港, 2023年8月2日 - (亞太商訊) - ESG是指企業在環境(Environment)、社會(Social)和治理(Governance)方面的表現。是一種關注企業環境、社會和治理等業績的投資理念,也是一種衡量企業業績的非財務衡量指標或標準。隨著全球碳中和進程的持續推進和中國經濟高品質與可持續發展模式的過渡,ESG已經成為企業價值判斷和發展規劃的重要考量。最近,國內一家動力電池企業不僅獲得了國內外多家評級機構的ESG評級上調,而且路孚特、華證更是給這家企業打出了高於絕大多數同行的ESG評級。那麼,ESG到底有多重要?這家企業發力ESG 的底層邏輯又是什麼呢?

來源:公開資料搜集

來源:國軒高科2022年ESG報告



多家機構上調國軒高科ESG評級



今年6月,央視聯合多部委、機構發佈了首個成果報告《年度ESG行動報告》。《報告》介紹稱在國家戰略引領下,中國的企業已經開啟了積極回應ESG理念,全面提升自身ESG水準的新階段。中國大型公司在ESG發展方面的總體水準和優秀企業占比已經與全球大企業相當,各行業頭部企業領跑可持續發展。



新能源產業作為“碳中和”重要一環,企業在ESG治理中的表現尤為受關注,表現也更為積極。以中國一家動力電池企業國軒高科為例,該公司近年來在ESG方面持續改善和推進,取得了不俗的業績。據不完全統計,公司2022年度ESG報告發佈後,獲得了包括富時羅素、晨星、路孚特、萬得(Wind)等海內外評級機構的高度認可。國際ESG評級中,國軒高科在富時羅素、晨星、路孚特的評級處於行業第一梯隊,其中路孚特的排名中,國軒以71.0(B+)更是位居國內同行NO.1;國內ESG評級中,萬得(Wind)、中誠信均為A級,華證為BBB級,同為國內同行最高等級序列。



ESG為何是國軒高科的競爭力?



聯合國責任投資原則組織(UNPRI)自2004年提出ESG,綠色發展逐漸成為全世界的共識和一致行動。ESG體系表明,企業不僅為股東創造利潤,還要為社會創造價值。因此從短期看,企業進行ESG投入會產生一定的成本。但從長期看,ESG給企業所帶來的口碑聲譽可以幫助其在市場上獲得更大的競爭優勢。



近年來,隨著“碳中和”目標的提出,全球主要國家紛紛通過採取各種措施降低碳排放量,努力實現淨零碳排放,積極應對全球氣候變化挑戰。因此全球主要國家都在積極謀求通過加大可再生能源的發展力度,向清潔、低碳、高效的能源體系過渡。



尤其是對於全球性業務的企業來說,圍繞“碳中和”等關鍵ESG議題展開業務,將迎來全球增量市場的重要機遇。



其中,歐盟最先制定長期減排目標,已有11個成員國提出碳中和目標年。德國、法國、瑞典等多個成員國以立法的形式明確了實現碳中和的政治目標,並提出了實現碳中和的可行路徑。歐盟在2019年先後推出了“歐洲綠色協議”,在2020年啟動了“綠債革命”,並在2023年進一步推進新的清潔能源提案。4月底,被外界稱為歐盟“碳關稅”的歐盟CBAM(碳邊境調節機制)由歐盟理事會投票通過。只有真正踐行綠色低碳發展模式,並能有效平衡經營利潤和ESG支出的企業才有資格進入歐洲市場。這也意味著只有較早歐洲實現當地語系化佈局的企業將更能適應歐盟相關政策,並以此契機獲得更多歐盟本土市場空間。



拿國軒高科來說,公司全球製造佈局中,除東南亞、南亞、美洲外,更是把製造基地直接落子在了歐洲。2021年7月,國軒高科便在德國哥廷根建立國軒高科在歐洲的首個新能源生產運營基地,進而開展歐洲當地語系化生產。據悉,哥廷根基地占地面積約17.4萬平方米,結合歐洲新能源市場發展與技術導向,開發符合歐洲本土的新能源電池產品。工廠將在2025年全部投產,預計可實現年產20GWh的產能目標。隨著國軒高科逐步在歐洲站穩腳跟,可以預見的是,公司在全球市場的影響力和品牌知名度也將來越來越大。



此外,國軒高科與泰國PTT集團旗下NUOVO PLUS電池公司成立合資公司,與美國儲能企業Borrego達成供貨協議,位於越南河靜電池工廠一期5GWh項目正式開工,計畫2025年產能達到300GWh。面對世界各國對綠色產業日益重視的當下,國軒高科憑藉優秀的ESG管治水平,在全球影響力持續提升。



從ESG披露角度來看,2022年10月,歐盟市場監管機構歐洲證券和市場管理局(ESMA)將ESG披露添加至其關鍵優先事項中,表明歐盟監管機構較為重視企業ESG資訊披露的規範性和必要性。2022年11月,《企業可持續發展報告指令》獲得歐盟理事會的通過,在企業ESG資訊披露上建立了更為強制和嚴格的要求。



這一方面意味著國際主流車企也必然將應ESG管理要求,向產業鏈上游提出更高的標準。另一方面也意味著面對提升企業透明度的要求下,公司勢必要在投資者、公眾和政府的監督下全面提升自身治理能力。



考慮到對於國軒高科背靠大眾中國作為第一大股東,並已實現大眾集團全球供貨定點,其ESG水準將相對更容易符合國際主流車企標準。而且公司於2022年在瑞士已成功發行GDR,面對國際投資者,公司也更有動力進一步推動ESG各項標準的執行。



事實上,除了歐洲以外,全球各大國家都在制定自己的碳中和目標和ESG政策。根據加拿大商業發展銀行BDC在2023年3月發佈的研究報告《ESG in Your Business: The Edge You Need to Land Large Contracts》預測,在2024年92%的國際化企業都會要求其全世界範圍內的供應商做出ESG相關的披露。綠色低碳發展必將成為未來企業在全球市場角逐中最不可或缺的競爭力。



據IIA報告統計,全球ESG指數目前已超過5萬條,2022年全球ESG指數數量同比增長高達55.1%。就企業而言,圍繞ESG出海已是正當時,過去三年來,國軒高科海外營收保持高速增長,2022年公司海外營收29.8億元,較上年增長464.76%,在總營收中占比由2020年2.36%增長到2022年12.93%。面對ESG政策進一步完善,國軒在ESG領域的優勢在業績中的表現或許還將繼續放大。



國軒高科如何能通過ESG提升價值?



根據國軒高科披露,2022年公司營收230.52億元,同比增長122.59%,營業利潤1.99億元,同比上升408.87%。其中海外營收29.8億元,同比增長464.76%,實現海外乘用車、海外商用車、海外儲能三駕馬車並駕齊驅。此外,國軒高科2023年一季報顯示,公司一季度營收71.77億元,同比增長83.26%。



公司在持續改善經營基本面的同時,也在同步提升ESG相關的績效。因為從長遠來看,ESG建設對企業來說是一種必要的長期投資。從過往無數的案例中可以發現,ESG可以為企業創造出實實在在的價值。



而根據其創造價值過程的差異,可以分為直接和間接兩種。 有的是通過對企業損益表上關鍵項的直接改變,進而直接創造價值,而有的則是通過改變企業運營過程中的某些流程或要素的變化,進而以非直接的方式影響財務資料,間接創造價值。



2022年,國軒高科投入24.16億元用於研發和技術創新,研發技術人員6267人,占比32.03%,持續的研發投入和人才引進為公司的技術領先和用技術引領節能減排打下良好基礎,截至2022年,公司累計申請專利6344項,累計授權專利4274項,穩居行業頭部地位;2022年,國軒下轄的9家子公司推進節能減排項目114項,減少溫室氣體排放59,637.4噸二氧化碳當量;公司利用光伏電站發電量3919萬千瓦時,折合減排溫室氣體27,572.8噸二氧化碳當量。公司優異的表現也獲得了廣泛的社會認可,公司位列2022年中國民營企業可持續發言百強榜第39名。



在促進企業收入增長方面,根據英敏特近期發佈的《2023全球消費者趨勢報告》顯示,當今消費者的消費觀念正在逐步產生轉變,越來越多的消費者將綠色低碳作為滿足精神需求的一部分,從而促使許多人在選擇品牌的時候將其納入重要考量因素之一。



而對於以2B業務為主的企業來說,擁有較好ESG表現的企業能擁有一個強大的ESG商業模式,使企業可以滿足更多客戶對供應商ESG的更高要求,繼而促進企業銷售增加,直接獲得更多收入。因此,良好的ESG表現將能吸引更多的潛在合作機會。



其次,從公司自身的角度來看,良好的ESG體系可以提升企業的綜合治理能力,強化運營效率,幫助企業達到降本增效。通過對 ESG理念在企業運營各環節的應用,降低能源消耗、使用具有顯著成本效益的替代能源和減少資源浪費,提高運營的整體效率。比如國軒高科在生產中推行的“高溫轉輪改造項目”,該項目實現實際節能率約30%,負極塗布餘熱回收項目,通過換熱器將排出的熱風進行回收利用,供給新風餘熱,可回收排風約40%,年節電140萬kWh,以0.75萬/度計算,實現年收益105萬元。



對於國軒高科而言,精細化的管理和標準化的運營已是企業的必修課程之一。如旗下南京國軒利用收集的雨水打造了一稿生活區的景觀湖,做到了良好的水資源管理再利用;公司的產品宣導綠色包裝,確保2022年推向市場的包裝材料可迴圈或100%可回收,單位產品的包裝材料利用率相比2021年提升了10%以上。積極推進綠色辦公績效,推進用電節能改造,實施強電分區控制,人均用電從24374kWh降低到24143kWh,人均用水從271立方米減少至236立方米。



自2020年大眾成為國軒第一大股東以來,大眾除了提供了寶貴的資金和管道資源以外,更是將先進的管理運營經驗帶給了國軒高科。大眾在研發和品控上的賦能幫助公司打磨出安全性和可靠性更高的產品,產品性價比提升及大眾的品牌賦能幫助公司導入更多的優質核心客戶,優質客戶的導入又通過規模效應和聯合研發進一步提升公司的產品性價比,形成“成本-客戶-性能”正回饋發展的良性迴圈。



與此同時,對生產型企業而言,良好的ESG體系更是能幫助提升企業的生產力。通過人性化的員工管理。尊重員工、照顧員工福祉的企業通常會獲得更高的員工生產力,這對提高效率、實現收入增長至關重要。例如,2022年,國軒新吸納就業15394人,人才為本,公司通過“薪酬績效+年度激勵、專項激勵、股權激勵”的3+1薪酬激勵體系為員工提供具備競爭力的薪酬;除法定福利外,公司還為所有員工提供免費工作餐、班車及遠低於市場價格的住宿,並提供生日驚喜、入職周年驚喜、國軒之星、內訓師課酬等關愛及成長福利。這些細緻入微的關懷都有利於提高員工的生產力。



國軒高科堅持“一切以交付為中心”的服務理念。交付為王,聚焦全年目標,確保現有產線,有序達產;逐月抓好計畫落實,逐日抓好安全環保;建立組織績效,嚴抓目標考核,確保交付有序及時;推進標準化建設,並通過製造設備的持續改善、物流設備的不斷優化、工藝技術的不斷進步,確保全年產品按時按質按量交付。



最後,尤為重要的一點是規範的ESG建設,能幫助企業有效識別和降低合規和監管風險。通過研究使用的法律法規並採取高標準嚴格遵守法規,企業可以減少因違反當地法律法規或行業規範而導致的罰款、生產中斷、停工停產等監管和強制措施,避免收入損失和應對方面的額外成本支出。



並且ESG體系更適應當前國家發展綠色經濟產業的政策導向,例如2022年初,發改委等七部門印發《促進綠色消費實施方案》,提出了發展綠色交通消費以及激發全社會綠色電力消費潛力等多項目標和要求。因而,對於堅持建設ESG的企業而言,數位化和科技創新帶來內部與外部的共同效應將在綠色產業層面大有可為,這無疑拓寬了企業未來的發展路徑。



小結



綜上而言,新能源電池行業作為全球“碳中和”目標的排頭兵,國軒高科與ESG所提倡的負責任的綠色發展理念具有天然相性。



在現今這個關注可持續發展的時代,許多投資者和消費者都希望選擇在ESG方面表現優秀的企業。因此,具有較高的ESG評分的企業可能會吸引更多的投資者和消費者,從而提升企業的價值。



國軒高科作為上市企業,ESG表現較好的企業可以獲得更多各方利益相關者的信任,憑藉更好的信用品質,企業一定程度上也可以拓寬融資管道和成本,為達到碳中和目標提供更多資金支援。



而對全社會而言,提倡ESG不僅出於企業承擔環境與社會責任的目的,更成為了企業宏觀戰略發展中的一部分。將ESG的發展理念融入企業規劃並構建ESG組織管理體系,可以説明企業在立足自身高品質發展的同時,滿足各方利益相關者的期望與要求,共建共用可持續發展理念,以更明確的實施路徑,更專業化和規範化的管理流程,深入踐行ESG行動目標及氣候變化相關的管理實踐,實現企業碳中和的長遠願景。



因此,國軒高科憑藉在ESG方面良好的表現,再次成為了行業的表率,走在了時代的前列。





