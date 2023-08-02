Wednesday, 2 August 2023, 06:00 HKT/SGT Share:

來源 American Wave Machines, Inc 創新房地產開發在巴西掀起衝浪潮

SOLANA BEACH, CA, 2023年8月2日 - (亞太商訊) - JHSF作為豪華品牌Fasano(TM)的所有者，在巴西的Boa Vista Village盛大開幕慶典上，為游泳池派對帶來了獨特的經典優雅。這個住宅開發項目以佔地六英畝的 PerfectSwell(R)衝浪池為核心，向賓客、居民和名人展示了令人驚嘆的浪潮和設施。該場所位於離聖保羅約60分鐘車程的鄉村，擁有海濱公寓、國際水療中心、零售店、俱樂部以及環繞著PerfectSwell(R)衝浪池的海濱度假村。

Boa Vista Village住宅開發項目，特色是PerfectSwell衝浪池

在派對當天，位於里約熱內盧的WSL世界冠軍巡迴賽因等待海浪而暫停。利用這個幸運的時機，JHSF將奧運金牌得主伊塔洛·費雷拉、卡麗莎·摩爾和其他職業衝浪選手乘坐私人飛機，讓他們在激動人心的人群面前展示他們的衝浪才華。賽后， 卡麗莎說：“太瘋狂了，太有趣了，實話實說，超出了預期。我一直在笑，可能要笑到明天才會停下來。”伊塔洛·費雷拉對此表示讚賞：“對於那些進行高水平衝浪的人來說，這非常有益，我們可以在短時間內測試多種不同的設備和衝浪板。”



https://www.youtube.com/watch?v=lq6En8kyN0Y



在Boa Vista盛大開幕慶典上，派對參與者觀看WSL運動員衝浪PerfectSwell(R)衝浪池

“在PerfectSwell(R) Boa Vista，我們設法照顧到所有人，從初學者到總是請求來Boa Vista訓練的衝浪冠軍。” JHSF運營總監和浪潮經理Eduardo Grinberg表示。 “PerfectSwell(R)的浪潮是真實的。在自然界發生的一切，都在PerfectSwell(R)中再現。”



“與JHSF的技術團隊合作一直是令人滿意的。” AWM首席工程師Miquel Lazaro說。 “我們取得了驚人的成果，並期待與JHSF在創意和技術方面繼續合作，繼續創建世界上最好、最美麗的衝浪場地。”



美國波浪機器公司正在與JHSF合作在聖保羅市進行另一個開發項目，名為 Sao Paulo Surf Club，特色是PerfectSwell(R)衝浪池。



關於American Wave Machines

American Wave Machines, Inc. 是 PerfectSwell(R) 和 SurfStream(R) 波浪技術的發明者和開發商。 AWM 開發世界級的衝浪設施目的地，擁有可靠的財務狀況和刺激的衝浪者。 PerfectSwell(R) 和 SurfStream(R) 在市場上獨樹一幟，並受到全球 50 多項專利的保護。自 2007 年以來，American Wave Machines 在全球各地的地點進行了超過 4,000,000 次沖浪活動。 www.americanwavemachines.com



關於JHSF

JHSF是總部位於巴西的控股公司，是巴西高收入房地產行業的領軍企業，涉足房地產開發、購物中心和時尚零售、酒店和餐飲等領域。該公司成立於1972年，其主要經營和投資領域是高收入市場，側重於可持續收入活動。自2007年起，該公司已在公開市場上進行交易，並將其股票列在B3的"Novo Mercado"上，業務遍及巴西市場以及其他國家，如美國和烏拉圭。作為巴西房地產行業的先驅，JHSF率先將可持續收入資產納入重點考慮，其中包括購物中心、機場、酒店以及其他房地產項目的運營。欲了解更多信息，請訪問jhsf.com.br。



聯繫人:

Jenna Timinsky

info@americanwavemachines.com



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