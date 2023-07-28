Friday, 28 July 2023, 08:57 HKT/SGT Share: 持續拓寬明星IP商業化閾值，巨星傳奇越來越會了

香港, 2023年7月28日 - (亞太商訊) - 2023年7月13日，隨著巨星傳奇正式踏入港股資本市場，周杰倫又一次在商業投資上取得了成功。上市後巨星傳奇的股價一路走高，最高時股價曾飆升到8.57港元，較發行價4.25港元上漲了102%，這也從側面反映了資本市場對巨星傳奇及周杰倫資本影響力的認可。



眾所周知，周杰倫很早就開啟了自己的另外一重身份——「周董」。他在很多領域均有投資，例如創辦公司杰威爾音樂，拍攝電影《不能說的秘密》及《頭文字D》，涉及音樂、影視、娛樂內容製作、潮牌、電競等眾多領域。



周杰倫和巨星傳奇的合作淵源頗深。根據招股書顯示，巨星傳奇從2017年開始拍攝周杰倫戶外真人秀節目《周遊記1》，且同年和2018年為周杰倫巡迴演唱會提供分包服務，並於2019年與杰威爾音樂共同開發及運營周杰倫二次元形象「周同學」。2021年，巨星傳奇不僅與杰威爾音樂訂立為期10年且可再續10年的IP授權協議，還鎖定與周杰倫及相關IP諸多領域的合作優先權。



也得益於周杰倫及杰威爾音樂對於巨星傳奇的IP支持，讓巨星傳奇以周杰倫相關IP運營為起點，逐漸在藝人IP商業化運營方面探索出一套屬於自己的獨特商業模式。



一家能打造爆款品牌的明星IP運營商



和傳統的藝人經紀公司、MCN公司相比，巨星傳奇的獨特之處在於，巨星傳奇雖不掌握核心的明星經紀資源，但卻有著極強的運營能力，僅僅憑藉明星的個人IP就能為其打造爆款內容產品以及零售產品，全方位挖掘明星IP的商業價值。



據招股書顯示，巨星傳奇有兩大主營業務，其一為IP創造和營運，主要為IP內容創作及管理，包括媒體內容策劃、活動策劃、明星IP管理，以及IP許可及銷售相關產品；其二為新零售業務，主要以健康管理產品及護膚品的開發及銷售為主。兩大業務之間具有協同作用，IP業務不僅本身能盈利，亦能作為營銷工具賦能新零售品牌。



在新零售行業，打造爆款產品是一項非常艱鉅的任務，很少有企業能夠在短時間內打造出爆款。而巨星傳奇能在當時成立不到3年的時間裡能從研發、測試、推出產品再到成功打造爆款，得益於其對於市場消費者、產品端的洞察以及對於流量的把握。



在產品方面，魔胴咖啡這款產品也是其通過目標消費者人口統計分析、試點測試及消費者品嘗試驗等方法進行研發，是專為魔胴低碳飲食計劃而設計的高脂肪及適量蛋白質防彈飲料。根據數據顯示，自2017年至2022年，中國防彈飲料市場規模（按總商品交易額計）由人民幣5億元增至人民幣22億元，複合年增長率為34.9%。



與此同時，巨星傳奇還把明星和內容IP產生的流量引到產品上去。根據「索福瑞」發佈的收視率數據顯示，這檔由巨星傳奇打造的《周遊記1》的平均收視率達到了1.165%，於2020年3月至6月同時段播出的電視真人秀節目中排名第一。而巨星傳奇在《周遊記1》播出的過程中，通過廣告、點播及分散式產品植入等方式推廣魔胴咖啡，瞬間引發粉絲關注。與此同時，巨星傳奇還在同年推出周同學版魔胴咖啡，將「周同學」印在魔胴咖啡的產品包裝上產生宣傳效應，促進產品銷售。



巨星傳奇還在2019年起創立自有演唱會品牌——湛江超級巨星演唱會並擔任策劃服務供應商，又在2020年發起寧波巨星行動超級夜並擔任策劃服務供應商和投資方。在這兩場活動上，巨星傳奇通過在場地印刷廣告、進行產品展示以及贈送禮物的方式增加魔胴等品牌的曝光率。



在一系列的IP流量加持之下，魔胴咖啡迅速成為爆款產品，2020年實現331萬盒的總銷量，錄得3.33億元的總收入，並帶動公司經調整純利由2019年的2271.9萬元增長到2020年的8036.4萬元，增幅高達253.7%。這樣的優勢，在此後的2年得到延續。根據灼識諮詢數據顯示，2020至2022年間按總商品交易額計，魔胴咖啡的成功使得巨星傳奇連續三年蟬聯中國防彈飲料市場份額最大的公司，其中2022市場份額為24.9%，更是佔據了行業第二大到第五大公司市場份額總和的3.7倍。由於消費者及粉絲的喜愛，魔胴咖啡也因為榮獲了不少獎項，如2019年太平洋時尚網授予人氣口碑獎、2020年時尚界知名獎項瑞麗潮流頒布的大番榜年度暢銷品牌獎。



為明星開拓音樂、演藝之外的商業價值



爆款的背後，是消費者對產品的認可，是行業對企業打造品牌能力的認可，對於巨星傳奇而言，亦吸引了一眾藝人與巨星傳奇進行合作。巨星傳奇團隊也開始不斷探索將這套商業模式在其他明星IP身上複製性。



其中就包括劉畊宏和王姵雲（Vivi）夫婦。在爆紅之前，劉畊宏最為外界熟知的標籤是「周杰倫的好朋友」，但可能只有少部分人知道他熱衷於健身，還曾經是周杰倫的健身教練。劉畊宏曾經帶娃錄制《爸爸去哪兒》，當時陳小春的兒子Jasper摔倒，劉畊宏的第一反應是「我要幫你練練核心」。但即便如此，劉畊宏在健身上展現的才華並沒有被大眾發現。



自2021年年底起，巨星傳奇開始為劉畊宏、Vivi夫婦提供明星IP管理服務。據招股書顯示，巨星傳奇參與劉畊宏在社交媒體上的形象運營及直播規劃等，將劉畊宏成功「運營」為超級健身IP，使其在抖音的粉絲量自2022年1月的100萬左右，增長至2022年末的7150萬，成為抖音歷史上月度增粉最高的賬號。可以說，在巨星傳奇運營下，劉畊宏夫婦在健身領域的才能被更多人看見乃至喜愛。



明星IP樹立之後，適時且恰當商業化轉化更為重要。有些明星在擁有流量之後走上帶貨之路，但由於難以分割產品和明星之間的風險，而且變現屬性過於明顯，導致商業價值、觀眾好感度在短時間內被消耗殆盡。為了避免此類情況，巨星傳奇在劉畊宏爆火之後量身打造了一套更長遠的商業化規劃。



超出市場預期的是，巨星傳奇並沒有選擇讓劉畊宏直接去直播帶貨，而是持續打造其健身教練、明星的形象，在抖音平台上持續性輸出健康理念。與此同時，為劉畊宏搭建了IP矩陣號，包括「劉畊宏肥油咔咔掉」、「畊練團」、「健康畊美麗」等，承擔直播帶貨的工作，分割明星直接帶貨的風險。此外，巨星傳奇還為劉畊宏策劃健身演唱會《劉畊宏健身嘉年華》，以及打造3D數智人「劉教練」成為中國移動5G全民健身推廣大使，增強明星IP的影響力和魅力值，開拓商業閾值。



從健康理念的輸出到健康產品的品牌打造，巨星傳奇其實著眼於更長期主義的佈局。但其實，這是很多藝人想要做但卻做不好的事情，因為打造品牌對專業度要求極高，從品牌市場定位、產品研發、測試、質量把控、物流，甚至到品牌運營都需要專業的團隊進行運營，而這正是明星品牌難以把控及複製的原因。



但做品牌對巨星傳奇來說就再熟悉不過了。特別是在魔胴咖啡成功之後，巨星傳奇從把握消費者定位，產品開發和研發，再到品牌推廣和IP賦能，擁有一套完整的爆款方法論和專業的產品研發和品牌推廣團隊。



這也支撐了劉畊宏和Vivi的品牌夢在巨星傳奇得以實現。劉畊宏夫婦認為在鍛鍊之外，食物補充對身體健康亦重要，所以想要做一款健康至上、配料表乾淨、無防腐劑的健康食品品牌，於是「愛吃鮮摩人」品牌誕生，旗下產品涵蓋營養食品、健康養生茶、廚房健康調料等，據悉，愛吃鮮摩人抹茶粉在抖音上也成為了爆款產品，首次上線10分鐘，就被搶購10萬盒，成交量約3.2萬單。截止今年6月底，抹茶粉累計已經銷售破250萬盒。



巨星傳奇還為Vivi量身創立了健身運動品牌「VIVI CYCLE」，其上線數天單品銷量就已突破萬件，目前品牌淘寶店鋪單品月銷量仍可突破3000件，也已逐漸實現獨立運作。



如果說通過周杰倫相關IP賦能，打造爆款品牌是巨星傳奇1.0模式，那巨星傳奇為劉畊宏和Vivi量身打造的商業化路徑，在參與度上更高，商業化方式更多元化，可稱之為巨星傳奇2.0模式。



目前，據業內人士透露，已有越來越多的明星找到巨星傳奇，想要在自己的音樂、影視之外，實現自己的品牌夢或者創業夢。而從招股書上披露，巨星傳奇已與方文山、詹宇豪、梁心頤（Lara）、張傑、陳法蓉等藝人簽約，為其打造個人明星IP及內容IP，與孫耀威的藝人經紀公司簽訂諒解備忘錄。巨星傳奇也還在不斷探索，讓更多明星的商業化價值能得到充分轉化。



探索明星數字IP商業化



當前的明星IP營運以及新零售業務已經帶來了不錯的收入，但巨星傳奇卻嚮往更遠的遠方，相信明星IP的商業潛力和想象空間遠不止於此。



近期，周杰倫在中國香港、海口連續舉辦演唱會，但即便多場連唱，也仍然出現了大量粉絲搶不到票，感嘆無法觀看周杰倫演出的情況。而在二次元領域，早就開始了虛擬偶像開設演唱會案例，例如虛擬偶像初音出道十多年，開了十多年演唱，熱度仍然不減，場場線上虛擬演唱會爆滿。這其實也就為巨星傳奇提供了一種新的可能。



巨星傳奇在此方面的探索最早是從線上演唱會開始的。其在2022年疫情期間為周杰倫打造了一場線上「哥友會」，根據快手官方數據，此次線上「哥友會」直播預約人數超2883萬，而當晚最高同時在線人數一度突破1129萬，總點讚數達10.5億。



而今年5月，巨星傳奇在數字IP的應用方面更加向前一步，其聯手杰威爾音樂、好萊塢特效團隊WETA維塔工作室，為周杰倫打造的元宇宙形象分身數智人形象「周同學」，並授權於中國移動使用，開啓數字IP的代言之路。



在數智人形象「周同學」形象發佈會上，周杰倫評價自己的 「周同學」數智人時表示 「我覺得他很酷，而且永遠都不會老」。對於這個全新的嘗試，周杰倫也很興奮地表示，從演唱會到電影都有著無限的發展可能。說不定在不遠的未來，當虛擬形象算法投影技術不斷升級、實時演算更加成熟之後，由容顏不老的「周同學」代替周杰倫本人舉辦演唱會，或將成為數字明星IP商業化的新路徑。



無論是明星IP打造、IP內容製作，還是明星品牌打造，亦或者更為先進元宇宙技術和明星IP之間的結合，巨星傳奇為明星IP的商業化提供了多種可能，走出了自己的個性化道路，也將持續會為公司帶來更多效益。



（原文鏈接：https://www.toutiao.com/article/7260334786173223459/?upstream_biz=toutiao_pc&wxshare_count=3&source=m_redirect）







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